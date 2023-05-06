Залужний і Міллі обговорили підготовку до деокупації української території

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі в рамках постійного діалогу з партнерами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Залужний у телеграм-каналі в суботу.

"Підтримую постійний діалог із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Під час телефонної розмови поінформував про обстановку на фронті та підготовку до майбутніх кроків нашої армії для деокупації української території", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний подякував американським партнерам за черговий пакет військової допомоги Україні, про який напередодні оголосили в Пентагоні.

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"Домовилися з генералом Міллі продовжувати активно взаємодіяти. Наша мета - Перемога України", - резюмував Залужний.

Як повідомлялося, США в рамках чергового пакета військової допомоги надішлють Україні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові озброєння.