УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8696 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні
886 2
переселенці (515) чат-бот (28)

Чат-бот для допомоги переселенцям запрацював в Україні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

мінреінтеграції

В Україні запрацював новий застосунок "ТурБОТа про ВПО": чат-бот покликаний допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися в приймаючі громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство реінтеграції з питань тимчасово окупованих територій.

"До прикладу, за допомогою чат-бота можна буде знайти житло у новому регіоні, дізнатися, які документи необхідні для оформлення статусу ВПО, як і де отримати допомогу, адреси та номери телефонів ЦНАПів тощо. Для зручності вся інформація у чат-боті згрупована за відповідними розділами", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Нацполіція запускає чат-бот для отримання інформації про зрадників

Як повідомляється, поки що застосунок розроблено для чотирьох міст: Києва, Львова, Івано-Франківська та Чернівців. Надалі планується збільшувати кількість населених пунктів, де він працюватиме.

Проєкт реалізується Кримськотатарським ресурсним центром у рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і здійснюється Pact в Україні.

Щоб скористатися чат-ботом "ТурБОТа про ВПО", потрібно перейти за посиланням.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На нормальний не вистачило грошей чи розуму? Хто буде користуватись цим лайном? Хоча "бюджет пиляється, всі дітки граються" - все, як і завжди!
показати весь коментар
06.05.2023 15:35 Відповісти
Чат-бот треба назвати "Какаяразніца"
показати весь коментар
06.05.2023 15:48 Відповісти
 
 