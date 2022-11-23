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Нацполіція запускає чат-бот для отримання інформації про зрадників

чатбот

Оперативники ДВБ НПУ з першого дня війни проводять роботу з виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які перейшли на бік країни-агресора для добровільного несення служби у незаконних правоохоронних відомствах окупаційної влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі МВС України.

Як зазначається, з 24 лютого 2022 року за матеріалами внутрішньої безпеки поліції органами досудового розслідування порушено майже 500 кримінальних проваджень, зібрано докази протиправної діяльності та повідомлено про підозру за фактами державної зради та колабораційної діяльності більше ніж 370 особам.

На телефон гарячої лінії Департаменту щоденно надходять сотні повідомлень про ймовірних зрадників з деокупованих і окупованих територій. Кожне звернення опрацьовують, а інформацію ретельно перевіряють. Повідомити про прибічників "руского мира", зокрема з колишніх правоохоронців, можна через чат-бот @dvb_np_bot.

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Нацполіція (15292) колабораціонізм (1174) чат-бот (43)


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Єрмака, Татарова та іншу ОПЖД чи як їх там, арештовувати будуть?
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23.11.2022 12:59 Відповісти
А звідки взагалі окупанти брали кадри для своєї "поліції"? І чим займався особовий склад нашої поліції під час окупації? Багато вбивств цивільних в окупованих населених пунктах відбулися вже тоді, коли рашисти звідти тікали. Чи не було це прибирання свідків "своїми" поліцаями? Адже вони розуміли, що "за порєбриком" вони будуть нікому не потрібні, а в деокупованих містах треба буде поновлюватися на роботі.
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23.11.2022 13:12 Відповісти
А поліція знає де було найбільше зрадників? Так, саме в поліції. Херсонці добре це знають. І таваріщь дєрьмак в курсє
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23.11.2022 14:02 Відповісти
Не смішить...Уся зрада сидить у ВР
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23.11.2022 14:08 Відповісти
Это все хорошо, 80% поступившей информации будет полезной (20% будут оговоры на должников или из чувства мести). Но дальше что? Кто-то всерьез считает, что этих предателей сразу задержат и проведут все мероприятия? Ага, размечтались. Все с поступившей информацией будут заниматься шантажом. Просто практически все, за редким исключением, кого еще не успели переделать из порядочного человека вот в этих подонков-взяточников. Посадят только тех, кто не смог заплатить. Каждому, кого задержат, назовут сумму и возможности избежать наказания, только плати им. Бюджет с этого ни копейки не получит, ведь все эти бабки будут присвоены и попилены между своими.
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23.11.2022 15:12 Відповісти
 
 