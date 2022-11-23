Нацполіція запускає чат-бот для отримання інформації про зрадників

Оперативники ДВБ НПУ з першого дня війни проводять роботу з виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які перейшли на бік країни-агресора для добровільного несення служби у незаконних правоохоронних відомствах окупаційної влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі МВС України.

Як зазначається, з 24 лютого 2022 року за матеріалами внутрішньої безпеки поліції органами досудового розслідування порушено майже 500 кримінальних проваджень, зібрано докази протиправної діяльності та повідомлено про підозру за фактами державної зради та колабораційної діяльності більше ніж 370 особам.

На телефон гарячої лінії Департаменту щоденно надходять сотні повідомлень про ймовірних зрадників з деокупованих і окупованих територій. Кожне звернення опрацьовують, а інформацію ретельно перевіряють. Повідомити про прибічників "руского мира", зокрема з колишніх правоохоронців, можна через чат-бот @dvb_np_bot.

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