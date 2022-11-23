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Нацполиция запускает чат-бот для получения информации о предателях

чатбот

Оперативники ДВБ НПУ с первого дня войны проводят работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, перешедших на сторону страны-агрессора для добровольного несения службы в незаконных правоохранительных ведомствах оккупационных властей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмме МВД Украины.

Как отмечается, с 24 февраля 2022 года по материалам внутренней безопасности полиции органами досудебного расследования открыто почти 500 уголовных производств, собраны доказательства противоправной деятельности и сообщено о подозрении по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности более 370 лицам.

На телефон горячей линии Департамента ежедневно поступают сотни сообщений о предполагаемых предателях с деоккупированных и оккупированных территорий. Каждое обращение прорабатывается, а информация тщательно проверяется. Сообщить о приверженцах "русского мира", в том числе из бывших правоохранителей, можно через чат-бот @dvb_np_bot.

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Нацполиция (16573) коллаборационизм (885) чат-бот (22)


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Єрмака, Татарова та іншу ОПЖД чи як їх там, арештовувати будуть?
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23.11.2022 12:59 Ответить
А звідки взагалі окупанти брали кадри для своєї "поліції"? І чим займався особовий склад нашої поліції під час окупації? Багато вбивств цивільних в окупованих населених пунктах відбулися вже тоді, коли рашисти звідти тікали. Чи не було це прибирання свідків "своїми" поліцаями? Адже вони розуміли, що "за порєбриком" вони будуть нікому не потрібні, а в деокупованих містах треба буде поновлюватися на роботі.
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23.11.2022 13:12 Ответить
А поліція знає де було найбільше зрадників? Так, саме в поліції. Херсонці добре це знають. І таваріщь дєрьмак в курсє
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23.11.2022 14:02 Ответить
Не смішить...Уся зрада сидить у ВР
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23.11.2022 14:08 Ответить
Это все хорошо, 80% поступившей информации будет полезной (20% будут оговоры на должников или из чувства мести). Но дальше что? Кто-то всерьез считает, что этих предателей сразу задержат и проведут все мероприятия? Ага, размечтались. Все с поступившей информацией будут заниматься шантажом. Просто практически все, за редким исключением, кого еще не успели переделать из порядочного человека вот в этих подонков-взяточников. Посадят только тех, кто не смог заплатить. Каждому, кого задержат, назовут сумму и возможности избежать наказания, только плати им. Бюджет с этого ни копейки не получит, ведь все эти бабки будут присвоены и попилены между своими.
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23.11.2022 15:12 Ответить
 
 