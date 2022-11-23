Нацполиция запускает чат-бот для получения информации о предателях

Оперативники ДВБ НПУ с первого дня войны проводят работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, перешедших на сторону страны-агрессора для добровольного несения службы в незаконных правоохранительных ведомствах оккупационных властей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмме МВД Украины.

Как отмечается, с 24 февраля 2022 года по материалам внутренней безопасности полиции органами досудебного расследования открыто почти 500 уголовных производств, собраны доказательства противоправной деятельности и сообщено о подозрении по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности более 370 лицам.

На телефон горячей линии Департамента ежедневно поступают сотни сообщений о предполагаемых предателях с деоккупированных и оккупированных территорий. Каждое обращение прорабатывается, а информация тщательно проверяется. Сообщить о приверженцах "русского мира", в том числе из бывших правоохранителей, можно через чат-бот @dvb_np_bot.

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