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В Херсоне задержан предатель, собиравший "голоса" для псевдореферендума, - СБУ. ФОТО

В освобожденном Херсоне задержан представитель "избирательной комиссии", которую захватчики создали во время захвата областного центра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Это псевдоучреждение выполняло задачи кремля по организации и проведению незаконного референдума о якобы присоединении временно оккупированного региона к России.

Задержанный СБУ коллаборант собирал "голоса" для фейкового плебисцита. Для этого обходил квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призывал людей "проголосовать" за кремлевский проект. В случае несогласия, злоумышленник угрожал гражданам физической расправой и звал "в помощь" вооруженных оккупантов, которые "дежурили" у подъезда. Оформленные под дулами автоматов "бюллетени" коллаборант передавал местной оккупационной администрации для дальнейшей фальсификации результатов фейкового плебисцита", - говорится в сообщении.

В Херсоне задержан предатель, собиравший голоса для псевдореферендума, - СБУ 01

Задержанным оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и пошел с ними на сотрудничество. За это его назначили на "должность" с денежным "содержанием" за счет агрессора.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенная по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.

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СБУ (20055) Херсон (2899) коллаборационизм (883) псевдореферендум (137)


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Топ комментарии
+17
yurdos

@YURDOS555

·

https://twitter.com/YURDOS555/status/1594929895611985920 6 ч

Новим гауляйтером Енергодару стала депутат Енергодарськоі міської ради від партії «слуга народу» Наталія Лабяк,несподівано

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22.11.2022 14:05 Ответить
+13
примусити г@ндона з"їсти ту шматку
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22.11.2022 13:54 Ответить
+10
Хоч раз показали сучу морду гондураса, не розмиту. Якісь в Україні всі таємничі колаборанти...Всі їх пики потрібно вивішувати на кожному стовпі, з описом їх подвигів, та й їх самих не завадило б)...
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22.11.2022 14:31 Ответить
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примусити г@ндона з"їсти ту шматку
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22.11.2022 13:54 Ответить
здається, найнадійніша ознака "ватніка" - невміння передбачити наслідки своїх дій хоча б на пару кроків. але якщо б вони вміли передбачувати, то вже не були б ватніками?..
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22.11.2022 13:59 Ответить
yurdos

@YURDOS555

·

https://twitter.com/YURDOS555/status/1594929895611985920 6 ч

Новим гауляйтером Енергодару стала депутат Енергодарськоі міської ради від партії «слуга народу» Наталія Лабяк,несподівано

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22.11.2022 14:05 Ответить
свiжий труп. жирненький.))
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22.11.2022 14:18 Ответить
Вже ніхто й не дивується...
Зелена партія продажних сук!
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22.11.2022 14:37 Ответить
Вони "слуги" служать всім і тільки головний одному коломойші
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22.11.2022 15:43 Ответить
Гусь, типичное чмо
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22.11.2022 14:11 Ответить
так за рюзьге мир только такие- чмошники, подлецы, душевнобольные...

вот там, присмотритесь внимательней, у чмошника из портков выпали кусочечек колбаски и сыра.))
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22.11.2022 14:22 Ответить
Нi, це була пастка на щурiв...Спрацювала добре.
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22.11.2022 15:18 Ответить
100%. Ранее подобные опущенцы и отстойники голосовали за януковича. Уже тогда надо было их отстреливать ибо ясно было что добром не закончится
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22.11.2022 17:01 Ответить
Хоч раз показали сучу морду гондураса, не розмиту. Якісь в Україні всі таємничі колаборанти...Всі їх пики потрібно вивішувати на кожному стовпі, з описом їх подвигів, та й їх самих не завадило б)...
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22.11.2022 14:31 Ответить
Новая разновидность гопников.
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22.11.2022 14:44 Ответить
Шо кота з краденою ковбасою завпєчатлєлі.
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22.11.2022 14:46 Ответить
Що з фейсом? Чому такий зажурений?
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22.11.2022 14:56 Ответить
Зажурився, бо рано спалився...
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22.11.2022 15:19 Ответить
А що там за плями внизу? Обісц*вся?
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22.11.2022 15:08 Ответить
кусочек сыра и колбасы возле ноги, пайка за которую пЬОс работал
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22.11.2022 15:12 Ответить
А что с *****, у этой кацапосвиньи?
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22.11.2022 15:35 Ответить
Ух яке чмо триколорне...
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22.11.2022 15:37 Ответить
в расход свинособачьего ******................
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22.11.2022 16:37 Ответить
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22.11.2022 16:48 Ответить
Дос стінки і кулю в лобік.Це тварюки.
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22.11.2022 18:03 Ответить
 
 