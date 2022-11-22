В Херсоне задержан предатель, собиравший "голоса" для псевдореферендума, - СБУ. ФОТО
В освобожденном Херсоне задержан представитель "избирательной комиссии", которую захватчики создали во время захвата областного центра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Это псевдоучреждение выполняло задачи кремля по организации и проведению незаконного референдума о якобы присоединении временно оккупированного региона к России.
Задержанный СБУ коллаборант собирал "голоса" для фейкового плебисцита. Для этого обходил квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призывал людей "проголосовать" за кремлевский проект. В случае несогласия, злоумышленник угрожал гражданам физической расправой и звал "в помощь" вооруженных оккупантов, которые "дежурили" у подъезда. Оформленные под дулами автоматов "бюллетени" коллаборант передавал местной оккупационной администрации для дальнейшей фальсификации результатов фейкового плебисцита", - говорится в сообщении.
Задержанным оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и пошел с ними на сотрудничество. За это его назначили на "должность" с денежным "содержанием" за счет агрессора.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенная по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.
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@YURDOS555
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https://twitter.com/YURDOS555/status/1594929895611985920 6 ч
Новим гауляйтером Енергодару стала депутат Енергодарськоі міської ради від партії «слуга народу» Наталія Лабяк,несподівано
Зелена партія продажних сук!
вот там, присмотритесь внимательней, у чмошника из портков выпали кусочечек колбаски и сыра.))