Будемо міняти радянський герб на Батьківщині-матері в Києві на тризуб, - Ткаченко
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Процес заміни радянського герба на щиті Батьківщини-матері в Києві на український герб уже розпочався.
Про це в ефірі марафону повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.
"Зараз готується проектна документація, щоб зрозуміти, у який спосіб і як краще його знімати, які роботи там мають бути проведені. Але, так, ми плануємо це робити", - сказав він.
За словами міністра, початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб уже розпочалася.
Нагадаємо, що на щиті у руці Батьківщини-матері зображений радянський герб. У 2022 році у додатку "Дія" 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити його тризубом.
Топ коментарі
+41 Юрій Ан 612fed4e
показати весь коментар06.05.2023 17:32
+28 Ігор Круглій
показати весь коментар06.05.2023 17:52
+23 Bob Fayn
показати весь коментар06.05.2023 17:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Думаю краще все ж таки його демонтувати.
Галя Гусенко 7f79ba0c
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 19.01.2023
СИМВОЛ - это не сам по себе кусок гранита, это то, как этот кусок ВОСПРИНИМАЕТ зритель.
Если у вас в голове нет "Родина-мать", как вы в этой статУе можете эту мать увидеть?
Эта баба - давно уже деталь киевского пейзажа, как колокольня лавры.
Ну а для порядка поменять герб - в принципе правильно.