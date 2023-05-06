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Будемо міняти радянський герб на Батьківщині-матері в Києві на тризуб, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

батьківщина-мати

Процес заміни радянського герба на щиті Батьківщини-матері в Києві на український герб уже розпочався.

Про це в ефірі марафону повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

"Зараз готується проектна документація, щоб зрозуміти, у який спосіб і як краще його знімати, які роботи там мають бути проведені. Але, так, ми плануємо це робити", - сказав він.

За словами міністра, початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб уже розпочалася.

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Нагадаємо, що на щиті у руці Батьківщини-матері зображений радянський герб. У 2022 році у додатку "Дія" 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити його тризубом.
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Топ коментарі
+41
Ту брежнєвську лахудру потрібно знести, а не міняти її рило на харю!
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06.05.2023 17:32
+28
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06.05.2023 17:52
+23
А не простіше нахер знести то уйоїще
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06.05.2023 17:42
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Що ти куриш.
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06.05.2023 23:49 Відповісти
я пишу о реалиях, которые технически можно воплотить уже сегодня!
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06.05.2023 23:53 Відповісти
в постаменте, базу ПВО/ПРО с пусковыми установками и ракетами, а также для близкого радиуса автоматическими зенитными пушками и пулеметами!
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06.05.2023 23:45 Відповісти
голову можно заменить на неметалическую (а с имитацией металического блеска), в верхней части которой, на уровне лба внутри установить/скрыть полноповоротный радар (360 градусов) для обнаружения целей до 100 -150 км!
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06.05.2023 23:51 Відповісти
полностью согласен. А рядом поставить для подстраховки Оптимуса Прайма и платить ему из бюджета Киева 23500 грн в месяц
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07.05.2023 10:35 Відповісти
Потрібен цей памятник України чи краще його демонтувати.
Думаю краще все ж таки його демонтувати.
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06.05.2023 23:48 Відповісти
Це радянське опудало потребує демонтажу. У Києві є памятник Кий, Щек, Хорив, Либідь який Київ символізує та є на гривнях. Я цю бабу непропорційну із мисками на грудях слід прибрати.
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07.05.2023 00:11 Відповісти
Цікаво Ви тут патриотів обхаяли

Галя Гусенко 7f79ba0c

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 19.01.2023
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07.05.2023 02:37 Відповісти
можно. но гораздо после победы. когда деньги будут.
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07.05.2023 03:54 Відповісти
У вас есть хоть одна клёпка в голове?
СИМВОЛ - это не сам по себе кусок гранита, это то, как этот кусок ВОСПРИНИМАЕТ зритель.
Если у вас в голове нет "Родина-мать", как вы в этой статУе можете эту мать увидеть?
Эта баба - давно уже деталь киевского пейзажа, как колокольня лавры.
Ну а для порядка поменять герб - в принципе правильно.
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07.05.2023 11:15 Відповісти
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