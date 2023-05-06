Російський Сбербанк відкриває відділення у окупованому Криму
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Перше відділення Сбербанку Росії відкрилося у суботу в окупованому Криму на Радянській площі в Ялті,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Інтерфакс".
"Хороша подія, революційна – найбільший банк відкриває своє відділення у Криму", – сказав на церемонії відкриття офісу зрадник Сергій Аксьонов.
У квітні повідомлялося про те, що Сбербанку Росії планує відкрити свої перші відділення у окупованому Криму цього року у Сімферополі та Ялті.
Сбербанк Росії раніше оголосив про початок роботи у Криму. Повідомлялося, що до кінця лютого на півострові запрацювало 30 стаціонарних банкоматів. На початку березня банк оголосив, що почав працювати із юрособами.
Нині у Криму працює обмежена кількість банків, усі вони вже багато років перебувають під зовнішніми санкціями.
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Стрьомно (багато озброєних "мальчіков" вештається) везти чемодани кешу(та й де набрати стільки готівки зараз?!!), а втрачати % за трафік - жаба давить,такі суми втрачати!!
Продаж недвіги і "останій розпил" треба на рашу переказати - і тут з'являється сбер!!! Як вчасно!
А де він був "вооосімь лєт"?!! Дамбіл Крим і бамбас! О как!