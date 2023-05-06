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Російський Сбербанк відкриває відділення у окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Події

сбербанк,

Перше відділення Сбербанку Росії відкрилося у суботу в окупованому Криму на Радянській площі в Ялті,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"Хороша подія, революційна – найбільший банк відкриває своє відділення у Криму", – сказав на церемонії відкриття офісу зрадник Сергій Аксьонов.

У квітні повідомлялося про те, що Сбербанку Росії планує відкрити свої перші відділення у окупованому Криму цього року у Сімферополі та Ялті.

Сбербанк Росії раніше оголосив про початок роботи у Криму. Повідомлялося, що до кінця лютого на півострові запрацювало 30 стаціонарних банкоматів. На початку березня банк оголосив, що почав працювати із юрособами.

Нині у Криму працює обмежена кількість банків, усі вони вже багато років перебувають під зовнішніми санкціями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС відключить Сбербанк РФ від SWIFT і заборонить ще три російські ЗМІ, - фон дер Ляєн

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Згорів сарай, гори і хата.
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06.05.2023 18:41
+11
Вам кацапи драпати звідти треба , а не відкривати щось там.
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06.05.2023 19:01
+10
яка тепер уже різниця, отримали санкціями по мордасам
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06.05.2023 18:42
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Навіть Сбербанк тонко тролить кацапів. 😀
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06.05.2023 18:39 Відповісти
Згорів сарай, гори і хата.
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06.05.2023 18:41 Відповісти
Забрав корову бери і теля
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06.05.2023 19:25 Відповісти
яка тепер уже різниця, отримали санкціями по мордасам
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06.05.2023 18:42 Відповісти
Торгуватимуть ******** і на вагу.
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06.05.2023 18:45 Відповісти
А міжнародна спільнота не бажає санкції підсилити?
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06.05.2023 18:47 Відповісти
А чому би і ні?... репутації нема, санкції кастрували... Секс після 80-ти
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06.05.2023 18:53 Відповісти
Рідна говєнь сама припливла. Ну а далі можна і каміння з неба...
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06.05.2023 18:57 Відповісти
Xitriji variant, posle osvobozdenija Ukrainoi Krima, kakoinibud kacap spishit vsebe karman miljardi derevjanix...
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06.05.2023 18:57 Відповісти
Чіпляються за Крим до останього -- сервіс поліпшують -- ліпше б джонок підкинули .
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06.05.2023 18:58 Відповісти
Вам кацапи драпати звідти треба , а не відкривати щось там.
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06.05.2023 19:01 Відповісти
Так тому і відкрили - як тікати то стрьомно готівку з собою везти. Хранітє деньгі в сберегательной кассє. Жорж мілославській.
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06.05.2023 19:10 Відповісти
Та ще без втрати % за міжбанківський трафік!
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06.05.2023 19:56 Відповісти
одне відкрите відділення - це у Сбербанку Росії такий "дємбєльський акорд"?
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06.05.2023 19:10 Відповісти
Ага,по останьому дерібану!
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06.05.2023 19:57 Відповісти
Якось пох...
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06.05.2023 19:12 Відповісти
восімь лєт чекали бідненькі)) а тепер зрозуміли що кіна не буде. велий Гаплик накрив всю Мухосрань
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06.05.2023 19:24 Відповісти
Ідіоти, тікати треба, а вони відділення відкривають. Ну чесно казкові.
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06.05.2023 19:48 Відповісти
Все заради ДОРОГИХ расєян!
Стрьомно (багато озброєних "мальчіков" вештається) везти чемодани кешу(та й де набрати стільки готівки зараз?!!), а втрачати % за трафік - жаба давить,такі суми втрачати!!
Продаж недвіги і "останій розпил" треба на рашу переказати - і тут з'являється сбер!!! Як вчасно!
А де він був "вооосімь лєт"?!! Дамбіл Крим і бамбас! О как!
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06.05.2023 20:09 Відповісти
...с быдлонсекомышей болот мацковии,последнюю шкуру сдерут ..
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06.05.2023 20:27 Відповісти
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06.05.2023 21:51 Відповісти
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06.05.2023 21:52 Відповісти
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06.05.2023 22:49 Відповісти
 
 