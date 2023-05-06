Російський Сбербанк відкриває відділення у окупованому Криму

Перше відділення Сбербанку Росії відкрилося у суботу в окупованому Криму на Радянській площі в Ялті,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"Хороша подія, революційна – найбільший банк відкриває своє відділення у Криму", – сказав на церемонії відкриття офісу зрадник Сергій Аксьонов.

У квітні повідомлялося про те, що Сбербанку Росії планує відкрити свої перші відділення у окупованому Криму цього року у Сімферополі та Ялті.

Сбербанк Росії раніше оголосив про початок роботи у Криму. Повідомлялося, що до кінця лютого на півострові запрацювало 30 стаціонарних банкоматів. На початку березня банк оголосив, що почав працювати із юрособами.

Нині у Криму працює обмежена кількість банків, усі вони вже багато років перебувають під зовнішніми санкціями.

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