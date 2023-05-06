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Новини За кордоном
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Міноборони Білорусі вирішило створити загони народного спротиву

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

литва,білорусь

У рамках заходу призвуть тисячу військових.

Білорусь сформувала у прикордонних регіонах із Польщею та Литвою загони народного спротиву для забезпечення безпеки руху військових колон, повідомила у суботу пресслужба Міноборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

"У двох сільських виконавчих комітетах Волковиського району (Гомельської області Білорусі – ред.) вперше сформовано загони народного спротиву. Загони виконують завдання щодо забезпечення громадського порядку під час комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил, а також забезпечують безпеку руху військових колон", - йдеться у повідомленні.

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Раніше в Білорусі продовжили перевірку бойової готовності військових частин та підрозділів, які залучаються до реагування на кризові ситуації. У рамках такої перевірки планується призвати до тисячі військовозобов'язаних.
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Топ коментарі
+10
********* це не допоможе. Бульбу всерівно колорадський жук пожере.
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06.05.2023 22:57
+8
Супротив кому?
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06.05.2023 22:55
+7
дебілоїди..
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06.05.2023 23:08
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бульбоспротив?
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06.05.2023 22:55 Відповісти
Супротив кому?
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06.05.2023 22:55 Відповісти
Здоровому глузду...
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06.05.2023 23:10 Відповісти
НАТА ж нападёт!
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07.05.2023 01:30 Відповісти
Саша и Сирожа. Про агрессивную девочку Нату.avi
https://www.youtube.com/watch?v=5rAAUGoon3M
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07.05.2023 02:28 Відповісти
********* це не допоможе. Бульбу всерівно колорадський жук пожере.
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06.05.2023 22:57 Відповісти
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06.05.2023 22:58 Відповісти
Чмоні так сподобалось в українському полоні, що пішов на другу ходку, записавшись знову в армію оркостану. 😁
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07.05.2023 00:20 Відповісти
"литвина" тягли з погріба на дачі семеро! такий супротив вчинив, шо не казці сказать! семерих однім ударом!!!! ))
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06.05.2023 22:59 Відповісти
також забезпечують безпеку руху військових колон

Шоб військових ніхто не обідив.
Така собі колонотерапія...
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06.05.2023 23:00 Відповісти
Може засідки вздовж руху колон будуть робити? Якщо спротив - то спротив. 🤔
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07.05.2023 00:17 Відповісти
плять,страшно то як,піду повечеряю.
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06.05.2023 23:03 Відповісти
🤣🤣🤣🤣
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06.05.2023 23:19 Відповісти
дебілоїди..
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06.05.2023 23:08 Відповісти
ну, взагалі-то із стійла в загони заганять не складно. Хай тільки худоба перед цим роззувається, щоб загін не забруднити.
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06.05.2023 23:21 Відповісти
Будуть спротивитися здоровому глузду.
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06.05.2023 23:28 Відповісти
Проти кого спротив? Невже проти кацапів, які де-факто окупували Білорусь? 😲
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07.05.2023 00:15 Відповісти

Ось вони - чудо-богатирі!
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07.05.2023 00:36 Відповісти
Загони народного спротиву будуть охороняти білоруську армію, а потім ще створять народні дружини для охорони народного спротиву. Далі і бабусь на лавочках задіють. Усі на спротив!
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07.05.2023 03:32 Відповісти
Бульбофюреру треба підтримувать у суспільстві потрібний градус "страны в осаде врагов" Бо навіть у сопучого стада яке звикло робить що накажуть почнуть з"являться думку: "Куда нас ведут и зачем ано нам нада?" От він і ганяє війська по країні який рік А цивільних теж треба в цей процес затягнуть - щоб менше звертали увагу на те що кацапи в Білорусі ведуть себе господарями
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07.05.2023 03:36 Відповісти
У бульбопюрера все через дупу. Шарамыга колхозная.
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07.05.2023 05:28 Відповісти
Украинские военные официально сообщили, что наш Патриот ваш гиперзвуковой аналоговнет Кинжал, и его маму, и Путина тоже....
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07.05.2023 07:18 Відповісти
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07.05.2023 08:03 Відповісти
660 окупантов и 18 БпЛА: безумные потери врага на 7 мая
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07.05.2023 08:15 Відповісти
"Готовится эвакуация": в РФ горят склады с порохом из-за лесного пожара, - СМИ (видео)
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07.05.2023 08:20 Відповісти
По-научному сопротивление называется диодом.
Так что это не отряды сопротивления, а отряды идиотов.
Партизаны им растолкуют.
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07.05.2023 10:15 Відповісти
вони формують на кордоні з Польщею, а за наказом кремля кинуть в Україну, а зе-вцям це не зрозуміти.
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07.05.2023 11:00 Відповісти
 
 