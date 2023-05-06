Міноборони Білорусі вирішило створити загони народного спротиву
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У рамках заходу призвуть тисячу військових.
Білорусь сформувала у прикордонних регіонах із Польщею та Литвою загони народного спротиву для забезпечення безпеки руху військових колон, повідомила у суботу пресслужба Міноборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.
"У двох сільських виконавчих комітетах Волковиського району (Гомельської області Білорусі – ред.) вперше сформовано загони народного спротиву. Загони виконують завдання щодо забезпечення громадського порядку під час комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил, а також забезпечують безпеку руху військових колон", - йдеться у повідомленні.
Раніше в Білорусі продовжили перевірку бойової готовності військових частин та підрозділів, які залучаються до реагування на кризові ситуації. У рамках такої перевірки планується призвати до тисячі військовозобов'язаних.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=5rAAUGoon3M
Шоб військових ніхто не обідив.
Така собі колонотерапія...
Ось вони - чудо-богатирі!
(Обозреватель)
Так что это не отряды сопротивления, а отряды идиотов.
Партизаны им растолкуют.