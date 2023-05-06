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Новини Економіка
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Молдова (1294) санкції (6845) Качка (44)

Україна готує заборону імпорту з Молдови, - Мінекономіки

Новини Цензор.НЕТ Економіка

тарас,качка

У відповідь на обмеження, введені Молдовою, проти українського агроекспорту, в уряді готують постанову про заборону молдовського імпорту.

Про це кореспонденту "Європейської правди" заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – Торговий представник України Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повідомили Кишинів – будь-яке обмеження з боку Молдови буде вважатися вкрай недружнім кроком і потягне за собою невідкладну заборону всього імпорту з Молдови",- зазначає посадовець.

За його словами, введення такої заборони вже погоджено та запущено у підготовку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Молдова приєднається до рішення ЄС про обмеження на імпорт продовольства з України

Нагадаємо, в суботу 6 травня молдовське Міністерство сільського господарства повідомило про плани приєднатися до рішення ЄС щодо введення тимчасової заборони імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України, водночас дозволивши їхній транзит.

Як повідомляється, про це рішення міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля особисто поінформував українського візаві Миколу Сольського. За його словами, у молдовських сховищах перебуває значна кількість зернових, і це викликає у фермерів побоювання, що їм не вистачить місця для нового врожаю.

За даними Держстату, за результатами 2022 року імпорт з Молдови в Україну склав $151 млн. Зокрема, Україна імпортувала з Молдови паливо ($28 млн), вино ($16 млн), дубильні екстракти ($15 млн), овочі та перероблені овочі ($16 млн), горіхи ($15 млн), а також чорні метали ($10 млн).

Також нагадаємо, що 2 травня Єврокомісія ввела заборону про імпорт вказаних товарів з України до пяти країн ЄС: Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії, із збереженням їх транзиту.

Заборона діятиме до 5 червня, проте можливе її продовження.
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Топ коментарі
+38
Ай, молодці . За Польщу, Болгарію, Словатчину відіграємось на Молдові. Покажемо свою силу!!!
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06.05.2023 23:23
+34
Знизив тарифи, посадив мільярд дерев (весна ж прийшла), закінчив війну, знищив олігархів, привів команду нових ліц які не крадуть. Нє?
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06.05.2023 23:44
+25
Зеля розсереться ще і з Молдовою.
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06.05.2023 23:16
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06.05.2023 23:08 Відповісти
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07.05.2023 00:11 Відповісти
Колись давно мені довелося попрацювати у компанії що займається експортом української агропродукції. Із здивуванням з"ясував що вони беруть восени наприклад гречку і продають закордон за бросовими цінами, всю, потім, після нового року, коли гречка зникає з магазинів вони її починають закуповувати (інколи там, куди продавали) але значно дорожче.
Від такого ефектного господарювання я прифигів, бо в жодному підручнику економіки подібного не бачив. І мені, "салагє" пояснили "два рази наварювати, на продажу і на закупівлі краще ніж один". От так просто. Те що гроші наших дурних людей таким чином перетікають до їхніх розумних взагалі нікого не парить. Україна - багата країна і уриваючи з її розграбування шматочок можна непогано жити.
І це не зєля, янукович чи люцифер, це - нарід. Їм пофігу. Все.

Тепер від лірики до практики.
1. Впевнений що ситуація за багато років змінилася і ті старі прості схеми вже в минулому, але насільки бачу щось подібне відбувається і зараз. Україна своїм бездумним демпінгом знищує аграрнийсектор наших сусідів, тих самих що нам допомагають і приймають наших біженців.

2. Геї в поганому розумінні є скрізь і держава потрібна саме для того щоб вчасно їх знешкоджувати. Так, не ловити нормальних громадян на вулицях а ловити п"""сів які продають двигуни в рашку, чи демпінгують нашим союзникам.

3. Є, існують, опробовані практикою, працюють чимало способів макроекономічного регулювання подібних речей, мита, державні закупівлі, тощо. З користь для всіх, бо з того мита з"являться гроші заплатити, наприклад, бійцям.

4. Я не вірю що ніхто в офісі президента не знає того що вчать на перших курсах будь якого економічного виша. Бо починати економічни війни під час повномасшабноъ, з сусідами від яких ми залежимо (бо літати ми не можемо, плаваємо з перервами а дорога суходолом проходить через них) і які нам допомогають, не найкраща б"""ть ідея.

Тож єдиною метою подібних демаршів бачу - посварити нас з сусідами, союзниками і друзями. Бо інші не мають сенсу. Проблема нашого демпінгу має вирішуватися НАМИ, нашим урядом, ТУТ, у нас.

Встановіть мінімальну ціну і закуповуйте у всіх бажаючих агропродукцію за ті бабки що вам дає Європа, якій ви серете. Закупленими харчами годуйте бійців, внутрішньопереміщених, голодаючих в Африці, це в крайньому варіанті, якщо не зможете продати кудись далі ніж Польщя.
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07.05.2023 05:50 Відповісти
І в двох словах що таке "демпінг", хто не в курсі.

Це коли бабки Софья, Ханна та Христя поїхали на базар торгувати сэмачками. Домовилися про мінімальну ціну, після якої ті сємачкі і возити не варто. Торгують, і тут Христя (яку вони ще й підгодовують, бо дурне) починає продавати в два рази нижче. Бо ноги болять. Їй кажуть "Христя, нашо ж ті сємачки тоді возити? Наступнуного ж року ніхто не поїде. Але Христі пофіг бо наступний рік не скоро а ноги болять зараз. Їй кажуть "То піди вже в дитячий притулок віддай, хай діти погризуть." Але, хрін, ще й лається "Забороню вам імпорт!" репетує. Кажу ж, дурне.

Взагалі то бабки за такі справи раніше били рило. І мудро робили, бо слова придурошні не завжди розуміють а рило завжди. Але часи змінилися
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07.05.2023 06:34 Відповісти
Ця схема була застосована ще бандюковичем коли він став прем"єром. Свій хліб продали за копійки і після Нового року здивовано каже що зерна вже нема, хоча восени казали що зібрали такий врожай, що вистачить на 2 роки. І почали закуповувати в Канаді. До його прем"єрства хліб коштував 90 коп, а коли закупили в Канаді ціна піднялась до 1.7грн. Лохторат заверещав і ціну знизили до 1.5грн і лохи зраділи що полєхчало. Ура!
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07.05.2023 08:19 Відповісти
Це було задовго до януковича, навіть не думав що ця практика буде існувати так довго. Доречі керівник фірми де я тоді працював - відомий зараз олігарх.
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07.05.2023 08:59 Відповісти
і ковбасну розковбасимо...
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06.05.2023 23:12 Відповісти
Що у нас своїх овочів валом, щоб не імпортувати з Молдови?
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06.05.2023 23:14 Відповісти
Кислі помідори?
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06.05.2023 23:21 Відповісти
Зеля розсереться ще і з Молдовою.
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06.05.2023 23:16 Відповісти
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06.05.2023 23:17 Відповісти
А що хорошого він зробив для України за 4 роки монополії на владу?
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06.05.2023 23:38 Відповісти
Знизив тарифи, посадив мільярд дерев (весна ж прийшла), закінчив війну, знищив олігархів, привів команду нових ліц які не крадуть. Нє?
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06.05.2023 23:44 Відповісти
ви хоч смайл вставте,бо особливо тугі не викуплять стьобу)))
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07.05.2023 03:17 Відповісти
Мої пости розраховані на домислення, а якщо тупі не вкурили, то їхні проблеми.
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07.05.2023 08:22 Відповісти
То Юзік пасавєтавал.
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07.05.2023 05:03 Відповісти
не переживай молдова, скоро русня освободит ваши хранилища, раз вы так решили пойти...
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06.05.2023 23:21 Відповісти
А чого так сильно всі "розхвилювалися"? "Хіпіш" починався саме з-за того, що "голодують країни Африки та Азії" Тому потрібно вирішувать питання вивезення зерна з України іншими шляхами Почали вивозить сухопутними коридорами Але, замість транзитування зерна в Африку та Азію, воно почало "осідать" на елеваторах країн-транзитерів Його почали там потихеньку реалізовувать по демпінговим цінам Цим створили конкуренцію місцевим виробникам Кому це сподобається? Тому ввели обмеження на ввезення А дозвіл на транзитування залишили Везти "за три моря" - дорого Ціни в Європі вищі на зерно, ніж в Африці ТОбто виручка від реалізації нашого зерна в Європі - вища (при менших затратах на транспортування) Але ж домовленість була про "рятування від голоду країн Африки" а не Європи? Чи поляки з молдованами вже стали "африканцями"? Так що ніякої дискримінації немає Все правильно зробили - "На хитру жопу є хєр з гвинтом!"
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07.05.2023 02:57 Відповісти
Hmmm, interesno, a protiv ES toze budet sankciji, ili tolko protiv Moldavija?
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06.05.2023 23:21 Відповісти
Правильно,молдавани там щось приняли стосовно українського експорту
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06.05.2023 23:22 Відповісти
Ай, молодці . За Польщу, Болгарію, Словатчину відіграємось на Молдові. Покажемо свою силу!!!
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06.05.2023 23:23 Відповісти
Ага, найсильнішого знайшли)
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06.05.2023 23:29 Відповісти
аж зуби зводить від цієї ганебної тупості..мабуть подоляк порадив
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07.05.2023 00:08 Відповісти
Проти ЄС теж треба ввести!
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06.05.2023 23:23 Відповісти
Заборонимо імпорт гуманітарки?
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06.05.2023 23:25 Відповісти
Це вата.
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06.05.2023 23:29 Відповісти
Прокладки гігієнічні, памперси в гуманітарці бачив. Вати не помітив.
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06.05.2023 23:36 Відповісти
Я про O Kassiop.
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06.05.2023 23:39 Відповісти
Kassiop'a також не бачив...
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06.05.2023 23:46 Відповісти
Тієї що вагонами на Олх? Ви там скромніше будьте в бажаннях..зОПа преЗедента ще не все бабло витрясло з людей на допомогу шпиталям.
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06.05.2023 23:29 Відповісти
Ваша правда. Треба бути обережним з бажаннями, вони мають здатність збуватися... самим непередбачуваним чином. Два роки тому мав бажання зустріти своє 70-річчя "десь в європах", під час турпоїздки. Зустрів і 70-ти, і 71 - річчя... в режимі безперервного перебування на невизначений термін...
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06.05.2023 23:52 Відповісти
Я теж не думала, що замість участі в проектах по типу "Виконай мрію дитини на Новий Рік" (це коли вибираєш на сайті мрію дитинки з дитбудинку, або малозабезпеченої родини й або купуєш і надсилаєш це куратору дитинки, або просто гроши скидаєш куратору, він організовує, а потім звітує), буду донити на поранених....
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07.05.2023 00:39 Відповісти
В мене в місті - ВСЮ гум- поміч - розкрадають! Вгадай до якої партії відносяться всі(майже*) осередки прийому такої помичі
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07.05.2023 01:22 Відповісти
Там не можна. Асоціація...
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06.05.2023 23:25 Відповісти
Шкода, що в нас немає такої кількості сховищ й підприємств для переробки зерна..бо, якщо чесно, наша продукція смачніша...навіть (прости господи) мівіна смачніша за оті бомжпакети турецькі, що з'явились у маркетах...і дешевша продукція в рази..
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06.05.2023 23:27 Відповісти
Ну без молдавського вина якось прожить можна...
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06.05.2023 23:29 Відповісти
Цікаво, а що нам Молдова крім вина постачала?
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06.05.2023 23:30 Відповісти
Персики і курагу в шоколаді)))
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06.05.2023 23:32 Відповісти
Ааа..нехай забороняють, я люблю солоне - типу тараньки, рибки, баличка, ковбаски))
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06.05.2023 23:37 Відповісти
І що такого, відкривайте секрет далі
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07.05.2023 00:42 Відповісти
Наша влада діє в стилі кацапів.
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06.05.2023 23:29 Відповісти
я перепрошую, але наша влада - це тіж самі кацапи лише з легким, як у них кажуть "южним акцентом"...
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08.05.2023 00:30 Відповісти
Якось мілко для найвеличнішого….
Навіщо взагалі..
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06.05.2023 23:32 Відповісти
Теми для гундосиків вичерпав..
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06.05.2023 23:38 Відповісти
Ну молдавани без наших товарів постраждають більше, ніж ми без їхніх... Коли я був у Кишиневі, то помітив, що там майже половина продуктів із України! Оболонь, Чернігівське, Рошен, Світоч, Немиров, Хортиця, Торчин, молочка з Білгород-Дністровського
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06.05.2023 23:36 Відповісти
А імпорт з Грузії як?
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06.05.2023 23:41 Відповісти
Румунія вступиться за Молдову , краще не чіпайте.
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06.05.2023 23:47 Відповісти
Навряд чи вступиться.
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07.05.2023 07:24 Відповісти
А поляки уже пишут про то как их экономика умирает из-за украинского спирта и мяса птицы. Про "олигарха" Косюка всякого понаписали.
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06.05.2023 23:51 Відповісти
Щось не бачу я впливу українського демпінгу на роздрібні ціни у польських супермаркетах. Ані на хліб, ані на горілку...
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06.05.2023 23:57 Відповісти
😹
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07.05.2023 00:02 Відповісти
О, доречі..раніше українська горілка була в рази дорожча, у Словакії наприклад..і був Неміров...щас дкшевше?
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07.05.2023 00:45 Відповісти
а впливу на ціни в магазах і не буде,вся ця мулька якраз і задумувалась,щоб отримати дешеву сировину і заробити побільше,при тих же роздрібних цінах на кінцевий продукт.
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07.05.2023 03:22 Відповісти
Дурна ідея - імпорт заборонив ЄС, а відповідні заходи лише проти маленької слабкої Молдови!

Якщо такі розумні, то вводьте вже заборону на імпорт із ЄС, того ж газу, до прикладу, чи бензину.

Відчули себе всесильними проти слабких?
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06.05.2023 23:56 Відповісти
😾
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06.05.2023 23:59 Відповісти
І як тепер нам без каберне та мамалиги?
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07.05.2023 00:07 Відповісти
Интересно, много тут ещё желающих идти на Приднестровье, ради восстановления молдавской целостности?
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07.05.2023 00:09 Відповісти
а заборону імпорту з китаю слабо, зелена підарня? либонь, це опісля візиту ***** до пекіну кацапи почали навалу...
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07.05.2023 00:23 Відповісти
Озирнись навкруги. Китайська ВСЯ техніка. Чи ти згоден вернутись в минуле століття?
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07.05.2023 00:30 Відповісти
І шо тепер- здамося Китаю...?)))
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07.05.2023 01:25 Відповісти
А він на нас напав?
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07.05.2023 11:42 Відповісти
Китай наш ворог, він допомагає РФ це тоталітарна злочинна держава, яка має бути покарана і покарана жорстоко я наприклад не користуюсь нічим китайським вже давно чому раджу і всім.
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08.05.2023 18:37 Відповісти
Пропонуєте всім українцям масово викинути практично ВСЮ побутову техніку, смартфони, компи, ноутбуки і т.д. і повернутись на півстоліття назад? Нічим китайським не користуєтесь? НЕ ВІРЮ. Зараз в Україні китайське майже все, як би воно не називалось. Заводи розміщені все одно в Китаї. Айфони і ті там виробляються.
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08.05.2023 18:45 Відповісти
Пропоную купувати не китайське і розвивати і створювати своє, ще раз Китай наш ворог, помагає нашим окупантам проводить геноцид нац меншин. Там тоталітарна і незаконна влада ми повинні розірвати всі економічні відносини з Китаєм і ввести проти нього санкції
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08.05.2023 18:54 Відповісти
не все так погано - наприклад, я досі користуюся фінським телефоном.
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07.05.2023 01:30 Відповісти
І багато їх ЗАРАЗ в продажу? А що ще є НЕ китайського виробництва? Якщо, навіть, айфони виробляються в Китаї. А, якщо десь і можна знайти щось не китайського виробництва, то коштує воно набагато дорожче.
ПС. Заборонити імпорт чи ввести серйозні санкції проти Китаю не наважується навіть США. То про що ти говориш?
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07.05.2023 11:50 Відповісти
ТОБІ я хочу сказати наступне: ми повинні зробити нашу економіку більш закритою, ніж вона стала за останні 15 років... коли з нашою економічною горе-політикою ми почали завозити з китаю навіть метизи (!!) - ТИ це розумієш?! звичайні цвяхи-болти-гайки!! не айфони!! не якийсь хайтек!! чи може ми не могли би виробляти ті ж таки телефони?! тобто завод нокія могла ставити у мадярах, у румунії, а у нас ні, тому, що такі як ТИ вирішили, що досить буде продавати чавунні чушки, руду та збіжжя, а решту мона буде у комуняк китайських купити. такі, як ТИ, геть не спромложні допетрати до того, що нам би бодай почати поглиблювати переробку тієї ж сільгосппродукції. хоча б так. у нас хтось вимовив за останні роки слово "реіндустріалізація"?! такі, як ТИ не вимовлять, це ясно, для таких є китай. а більш притомні люди? навіть зелена підорня могла би для своєї тотальної асфальтизації країни залучити більше вітчизняного виробництва... не закуповувати у польші стовби з ліхтарями (!!), а у білорусів тисячами тон бітума та соляри, а виробляти це все тут... чи для ТЕБЕ це також хайтек?!
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07.05.2023 12:43 Відповісти
Так відкривай свої заводи. В чому проблема? За кордоном всім цим займаються приватні компанії. А ви все по-совковому чекаєте, що за вас все зроблять якісь зелені, чи сині, чи ще хтось. І хто вам винен, що мадяри виявились кращими робітниками?
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07.05.2023 13:07 Відповісти
ТИ, мені здається, трошки не звідси чи геть глядач 95-го кварталу... ТИ, взгалі чув, що зовсім недавно виробник байрактарів збирався запустити завод із виробництва бпла тут, у нас? ти взгалі чув, що зовсім нещодавно цей турок (власник компанії) розказав скільки йому загнули за приєднання до електромереж? ти чув?! чи ти від нє фіг робити просто тут по клавішах граєшся?! ти взагалі читав статистику скільки заводів тут відкрилося до 21 року?!
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08.05.2023 00:27 Відповісти
А хто тобі заважав відкрити кілька заводів при правильних президентах? Чому дочекався зелених і тепер ниєш? І куди поділись відкриті до 21 року? Невже зелені позакривали?
ПС. Ідіоте, навіть американські фірми перенесли виробництво в Китай, не кажучи вже про інших. Мабуть, всі дурніші за тебе.
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08.05.2023 00:35 Відповісти
слухай, їбануте створіння, ти, мабуть, зовсім обкурилося/їбанулося у своїх нідерландах. йди на *** звідси. це - вже не твоя країна. ****** жувати свої мухомори.
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08.05.2023 01:06 Відповісти
Обісравсь?
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08.05.2023 08:34 Відповісти
Посадовець Качка - справжній сміливий посадовець. Воювати - так воювати! Тільки пір'я полетить!
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07.05.2023 00:28 Відповісти
А щоб було якби він був на фронті !
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07.05.2023 08:54 Відповісти
Отакої
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07.05.2023 00:59 Відповісти
ЧИ БУДЕ ВВЕДЕНЕ ЕМБАРГО СТОСОВНО ПОЛЬЩІ?
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07.05.2023 01:16 Відповісти
Зеля говорить, це буде слідуючим кроком.
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07.05.2023 08:53 Відповісти
А шо було перше-курка чи молдавани?
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07.05.2023 01:20 Відповісти
В уряді явно більше хвилюються не за економіку а за свій "імідж"...а дипломатія та домовленості- для них невідома річ...
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07.05.2023 01:24 Відповісти
Дипломатом може бути будь-яка екскортниця, якщо не на пенсії.
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07.05.2023 08:52 Відповісти
для них крім квн'у, відосиків та асфальту - усе невідома річ.
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08.05.2023 01:08 Відповісти
А на товары из ЕС тоже объявлено эмбарго? Те ведь тоже объявили эмбарго на украинские продукты...
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07.05.2023 07:25 Відповісти
Рівень бідності в Україні збільшився з 5,5% у 2019 до 24,2% у 2022 році, внаслідок чого 7,1 млн людей опинилися за межею бідності.
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07.05.2023 07:29 Відповісти
все "нормально": обрАли аніматорів-аматорів-засланців - отримали хаос
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07.05.2023 08:13 Відповісти
Что-то я этого персонажа из 95 квартала не помню. Видать за Юзиком прятался.
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07.05.2023 08:14 Відповісти
Правильно Зеля робить ! Якщо свариться із Заходом, то треба починати з Молдови та Польщі. Щоб потім ми не могли взагалі виїхати до Європи.
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07.05.2023 08:49 Відповісти
Учитывая большую долю теневого агроэкспорта и неспособность Украины побороть коррупцию на границе, было бы полезно попросить соседние страны ввести военный сбор в пользу Украины со всей украинской агропродукции. Украине, в свою очередь, можно было бы тогда пойти на уменьшение своих налогов, что поддержало бы работающих в белую. А соседние страны отрегулировали бы таким образом негативные последствия от демпинга.
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07.05.2023 10:18 Відповісти
А як на мене після такої витівки, усіх біженців з України, які працюють у цих країнах у сільському господарстві, треба вважати колаборантами.
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07.05.2023 10:50 Відповісти
 
 