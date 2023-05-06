Україна готує заборону імпорту з Молдови, - Мінекономіки
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У відповідь на обмеження, введені Молдовою, проти українського агроекспорту, в уряді готують постанову про заборону молдовського імпорту.
Про це кореспонденту "Європейської правди" заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – Торговий представник України Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ.
"Ми повідомили Кишинів – будь-яке обмеження з боку Молдови буде вважатися вкрай недружнім кроком і потягне за собою невідкладну заборону всього імпорту з Молдови",- зазначає посадовець.
За його словами, введення такої заборони вже погоджено та запущено у підготовку.
Нагадаємо, в суботу 6 травня молдовське Міністерство сільського господарства повідомило про плани приєднатися до рішення ЄС щодо введення тимчасової заборони імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України, водночас дозволивши їхній транзит.
Як повідомляється, про це рішення міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля особисто поінформував українського візаві Миколу Сольського. За його словами, у молдовських сховищах перебуває значна кількість зернових, і це викликає у фермерів побоювання, що їм не вистачить місця для нового врожаю.
За даними Держстату, за результатами 2022 року імпорт з Молдови в Україну склав $151 млн. Зокрема, Україна імпортувала з Молдови паливо ($28 млн), вино ($16 млн), дубильні екстракти ($15 млн), овочі та перероблені овочі ($16 млн), горіхи ($15 млн), а також чорні метали ($10 млн).
Також нагадаємо, що 2 травня Єврокомісія ввела заборону про імпорт вказаних товарів з України до пяти країн ЄС: Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії, із збереженням їх транзиту.
Заборона діятиме до 5 червня, проте можливе її продовження.
Будь ласка, зачекайте...
Від такого ефектного господарювання я прифигів, бо в жодному підручнику економіки подібного не бачив. І мені, "салагє" пояснили "два рази наварювати, на продажу і на закупівлі краще ніж один". От так просто. Те що гроші наших дурних людей таким чином перетікають до їхніх розумних взагалі нікого не парить. Україна - багата країна і уриваючи з її розграбування шматочок можна непогано жити.
І це не зєля, янукович чи люцифер, це - нарід. Їм пофігу. Все.
Тепер від лірики до практики.
1. Впевнений що ситуація за багато років змінилася і ті старі прості схеми вже в минулому, але насільки бачу щось подібне відбувається і зараз. Україна своїм бездумним демпінгом знищує аграрнийсектор наших сусідів, тих самих що нам допомагають і приймають наших біженців.
2. Геї в поганому розумінні є скрізь і держава потрібна саме для того щоб вчасно їх знешкоджувати. Так, не ловити нормальних громадян на вулицях а ловити п"""сів які продають двигуни в рашку, чи демпінгують нашим союзникам.
3. Є, існують, опробовані практикою, працюють чимало способів макроекономічного регулювання подібних речей, мита, державні закупівлі, тощо. З користь для всіх, бо з того мита з"являться гроші заплатити, наприклад, бійцям.
4. Я не вірю що ніхто в офісі президента не знає того що вчать на перших курсах будь якого економічного виша. Бо починати економічни війни під час повномасшабноъ, з сусідами від яких ми залежимо (бо літати ми не можемо, плаваємо з перервами а дорога суходолом проходить через них) і які нам допомогають, не найкраща б"""ть ідея.
Тож єдиною метою подібних демаршів бачу - посварити нас з сусідами, союзниками і друзями. Бо інші не мають сенсу. Проблема нашого демпінгу має вирішуватися НАМИ, нашим урядом, ТУТ, у нас.
Встановіть мінімальну ціну і закуповуйте у всіх бажаючих агропродукцію за ті бабки що вам дає Європа, якій ви серете. Закупленими харчами годуйте бійців, внутрішньопереміщених, голодаючих в Африці, це в крайньому варіанті, якщо не зможете продати кудись далі ніж Польщя.
Це коли бабки Софья, Ханна та Христя поїхали на базар торгувати сэмачками. Домовилися про мінімальну ціну, після якої ті сємачкі і возити не варто. Торгують, і тут Христя (яку вони ще й підгодовують, бо дурне) починає продавати в два рази нижче. Бо ноги болять. Їй кажуть "Христя, нашо ж ті сємачки тоді возити? Наступнуного ж року ніхто не поїде. Але Христі пофіг бо наступний рік не скоро а ноги болять зараз. Їй кажуть "То піди вже в дитячий притулок віддай, хай діти погризуть." Але, хрін, ще й лається "Забороню вам імпорт!" репетує. Кажу ж, дурне.
Взагалі то бабки за такі справи раніше били рило. І мудро робили, бо слова придурошні не завжди розуміють а рило завжди. Але часи змінилися
Навіщо взагалі..
Якщо такі розумні, то вводьте вже заборону на імпорт із ЄС, того ж газу, до прикладу, чи бензину.
Відчули себе всесильними проти слабких?
ПС. Заборонити імпорт чи ввести серйозні санкції проти Китаю не наважується навіть США. То про що ти говориш?
ПС. Ідіоте, навіть американські фірми перенесли виробництво в Китай, не кажучи вже про інших. Мабуть, всі дурніші за тебе.