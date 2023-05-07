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Миколаївська область (1827) обстріл (21130) ракети (2810)

Обстріл Миколаївщини: ворог випустив 5 ракет Х-22, атаковано дві громади

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Сьогодні вночі, з 00:18 по 00:37 ворог здійснив ракетний обстріл Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за попередньою інформацією від ОК "Південь", 5 ракетами Х-22, випущеними з літаків стратегічної авіації Ту-22М3, ворог атакував Ольшанську та Костянтинівську громади. Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкритій території. За межами підприємства спалахнула суха трава, пожежу ліквідовано о 01:20 підрозділом ГУ ДСНС України в Миколаївській області. Інші пошкодження уточнюються. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Раніше речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що одна з ракет влучила у промислове підприємство у Миколаївській області.

Також Цензор.НЕТ писав, що в ніч на 7 травня в Миколаєві чули звуки вибухів.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
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07.05.2023 09:39
+5
У 2000 р. Кучма віддав рашці біля 400 ракет Х-22 разом із їх носіями - 60 екз. Ту-22
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07.05.2023 10:04
+5
Просто "Вбивця". Шось не бачив жодного потопленого нею авіаносця. Вбитих дітей бачив..
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07.05.2023 10:29
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Це оця срана балістика знов... Мда... петріотів нам треба НАБАГАТО більше, ніж дали.
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07.05.2023 09:08 Відповісти
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07.05.2023 09:16 Відповісти
Патріотів багато не буває..
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07.05.2023 09:16 Відповісти
Х-22 вироблено від 3000 до 10000 екз. (за різними оцінками)
"Вбивця авіаносців" - точність ніяка, вага БЧ - 1000 кг.....

Сама руйнівна для нас на сьогодні.
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07.05.2023 10:01 Відповісти
У 2000 р. Кучма віддав рашці біля 400 ракет Х-22 разом із їх носіями - 60 екз. Ту-22
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07.05.2023 10:04 Відповісти
Просто "Вбивця". Шось не бачив жодного потопленого нею авіаносця. Вбитих дітей бачив..
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07.05.2023 10:29 Відповісти
Х-22 не балістична ракета.
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07.05.2023 10:25 Відповісти
Х-22 - класифікується як крилата ракета, але її швидкість 4-5 тисяч км/год. Її запускають із дуже великої висоти, і при заході на ціль вона фактично пікірує, як балістика;
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07.05.2023 11:32 Відповісти
Така швидкість,тільки на висоті 20 км і то є дані,в яких вказано 3.4 махи.А на висоті 10 км 2.2 махи.Запускають її на тій висоті,як і інші ракети,потім вона самі підіймається.Пікірує вона під кутом 30 градусів.Це ж не балістика.Це ракета застаріла по всьому,замість класу таких ракет,прийшли тихохідні і низьколетячі томагавк і калібри.В нас чомусь роблять з цієї ракети якусь вундервафлю.Вона вже в 70-80 застаріла була.І спочатку казали,що цю ракету збивали,а після того,як в Дніпрі вона потрапила в дім,то почали казати,що вона не збивається.По характеристиках,С-300 має її збивати,звісно,якщо є відповідні ракети до С-300.
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07.05.2023 11:51 Відповісти
теоретично!!!! всі кацапо ракети мають попади в ціль.
щоб збивати такі ракети як х-22 потрібно мати на кожному кроці пускові с-300, адже час реагування при пуску з літака пару хв, що для країни розміром з нашу нереально.
і так хоч ця гавноракета стара та неточна, вона є ідеальним знаряддям терору мордви...
хоча би десь ******* при заправці вапива.....
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07.05.2023 12:42 Відповісти
Для терору так.Ця ракета практично в будь-яке велике місто прилетить і вже будуть численні жертви,тому що там бойова частина тонну важить.Але казати що ця ракета не збивається,це звеличувати москалів.Краще вже мовчати.
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07.05.2023 15:26 Відповісти
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07.05.2023 09:39 Відповісти
Х-22 ракета террора, так как известно, что не попадает по цели. Рашисты террористы и их цель мирные жители, всё равно на каких языках говорящих.
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07.05.2023 10:39 Відповісти
А сколько сбили? Снова ничего, нуль.
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07.05.2023 13:03 Відповісти
Под Киевом рекордная концентрация ПВО.
Регионы, вдали от фронта, в плане ПВО предоставлены самим себе и терробороне, по большому счету.
Да и Х-22 ничем простым не собьешь. Нужен Патриот или SAMP/T.
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07.05.2023 13:30 Відповісти
***** дойдет лишь тогда когда собьете туШку...
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07.05.2023 15:48 Відповісти
 
 