Обстріл Миколаївщини: ворог випустив 5 ракет Х-22, атаковано дві громади
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Сьогодні вночі, з 00:18 по 00:37 ворог здійснив ракетний обстріл Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за попередньою інформацією від ОК "Південь", 5 ракетами Х-22, випущеними з літаків стратегічної авіації Ту-22М3, ворог атакував Ольшанську та Костянтинівську громади. Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкритій території. За межами підприємства спалахнула суха трава, пожежу ліквідовано о 01:20 підрозділом ГУ ДСНС України в Миколаївській області. Інші пошкодження уточнюються. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
Раніше речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що одна з ракет влучила у промислове підприємство у Миколаївській області.
Також Цензор.НЕТ писав, що в ніч на 7 травня в Миколаєві чули звуки вибухів.
Будь ласка, зачекайте...
"Вбивця авіаносців" - точність ніяка, вага БЧ - 1000 кг.....
Сама руйнівна для нас на сьогодні.
щоб збивати такі ракети як х-22 потрібно мати на кожному кроці пускові с-300, адже час реагування при пуску з літака пару хв, що для країни розміром з нашу нереально.
і так хоч ця гавноракета стара та неточна, вона є ідеальним знаряддям терору мордви...
хоча би десь ******* при заправці вапива.....
Регионы, вдали от фронта, в плане ПВО предоставлены самим себе и терробороне, по большому счету.
Да и Х-22 ничем простым не собьешь. Нужен Патриот или SAMP/T.