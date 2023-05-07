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Україна буде готова розпочати контрнаступ після отримання всього узгодженого озброєння, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

володимир,зеленський

Українські воїни будуть готові до контрнаступу, коли Україна отримає усе узгоджене з союзниками озброєння.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  The Washington Post.

"Усвідомлюючи величезні перешкоди, українські чиновники продовжують вимагати від своїх прихильників на Заході додаткового озброєння", - пише видання.

За словами президента, Україна буде готова розпочати наступ, коли отримає озброєння, яке було узгоджене з союзниками. Зокрема терміни можуть залежати й від погодних умов, оскільки вздовж лінії фронту земля не по сезону волога.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна активно готується до контрнаступу і не має варіантів щодо провалу. На думку міністра оборони Олексія Резнікова, очікування від нашого контрнаступу переоцінені у світі.

Також читайте: Пригожин повідомив про початок українського контрнаступу для того, щоб отримати додаткову допомогу, - ISW

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+37
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07.05.2023 09:45
+31
Шашки наголо! ЗСУ поведе в бій чотирикратний ухилянт на ліхом конє.
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07.05.2023 09:43
+27
Найзеленіший здав і сухопутний коридор на Крим, але щось пішло не так.
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07.05.2023 09:55
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Корона може змінити тільки в гіршу сторону, бо саме з кончених тварюк корона робить найжорстокіших диктаторів.
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07.05.2023 10:55 Відповісти
Контрнаступ може стати самовбивством. При НАСТУПІ наступаюча сторона РОЗКРИВАЄТЬСЯ.

Для наступу повинна бути майже 10-ти кратна перевага в ресурсах.

Чи є така перевага у ВСУ? Єдине що є безкінечний триндьож про контрнаступ.

Якщо це для введення аргесора в омано, то прекрасно, а якщо насправді такі наміри....?
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07.05.2023 10:40 Відповісти
в нас тільки відмобілізовано більше мільйона людей, ви справді думаєте це для того щоб їх просто вдягати та годувати?
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07.05.2023 11:03 Відповісти
А РФсерії скільки мобілізовано ?

Контрнаступати треба, але обмежено, в наслабших місцях.

Як це сталося під Ізюмом.

Напевно найефективніша тактика знищувати ворога частинами, а не пробувати по всьому фронту.

Можливо вороч очікує глибокого прориву, для охвату з флангів.

Переконаний, що це розуміють: останні заяви Резнікова, Залужного, Зеленського...

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07.05.2023 11:30 Відповісти
А РФсерії скільки мобілізовано ?

Ну то поцікавтеся. На території України озвучували цифру в 350 тис.
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07.05.2023 11:41 Відповісти
Яке десятикратне, де ти набрався цієї дурні. Жди до кінця травня, сезонні рамки ніхто не відміняв.
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07.05.2023 15:43 Відповісти
Які ввічливі і чемні наші "5-ти відсоткові" громадяни.. може вони і не наші...
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07.05.2023 10:45 Відповісти
Узгоджене озброєння? А де паливо для того озброєння? Тварюки навмисно розікрали весь держрезерв, про який контрнаступ може говорити це зелене чмо?
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07.05.2023 10:49 Відповісти
"Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Хотели бы бежать, но пока это быстрая ходьба"
08.10.2022.
Ни о каких танках тогда даже речь не велась.Криворожское выклянчило миллиарды,наклянчило танков и заявило наступать не буду,дайте ещё.
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07.05.2023 10:50 Відповісти
"За словами президента, Україна буде готова розпочати наступ, коли отримає озброєння, яке було узгоджене з союзниками. Зокрема терміни можуть залежати й від погодних умов, оскільки вздовж лінії фронту земля не по сезону волога."
Чи розумієте,від чого ще наступ залежний,до чого він готує громадян,за його твердженнями?
Виявляєтся,ще і від землі,хоча кацапи атакують і не дивляться на вологість,та це вже інше питання.
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07.05.2023 10:56 Відповісти
За словами президента, Україна буде готова розпочати наступ, коли отримає озброєння, яке було узгоджене з союзниками.. а якщо союзники на днях покажуть український список необхідного озброэння для контрнаступу, в якому F- 16 , аж НА 8 мій позиції і всі позиції закриті???
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07.05.2023 11:17 Відповісти
"Україна буде готова розпочати контрнаступ після отримання всього узгодженого озброєння, - Зеленський".
Якщо наступу не буде (бо все залежить від його "одобряймс")-буде звалювати все на Захід, бачте,не додали оцей компонент і наступ не відбувся.
І взагалі,рекламований наступ більше схожий на страшилку для кацапів-та чи аж бояться вони його,як такого?
Та і наступ готують в таємниці,а не кидають на обговорення публіці.
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07.05.2023 11:18 Відповісти
Варіантів нема? Це тому що ти ідіот. Ти навіть не уявляєш, які можуть бути варіанти.
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07.05.2023 11:30 Відповісти
Під Херсоном наступ провалили,бо в останній день поміняли командуючого.
Кацапи з Херсону відійшли в наперед заготовлені позиці і ударні сили кинули в район Бахмута,та інші райони Донбасу для захоплення всього Донбасу.
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07.05.2023 11:40 Відповісти
Якого командуючого замінили і з яких причин?
Касапи з Херсону і правобережжя виводили свою техніку і особовий склад більше 2х тижнів до заходу туди ЗСУ, ніхто їм в цьому не заважав
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09.05.2023 13:38 Відповісти
Ковальчука.Тому і спокійно виводили.А,ще краще,Гугл в поміч.
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09.05.2023 15:22 Відповісти
""У нас продуманы операции на всей территории нашего государства… Мы настроены абсолютно серьезно", - заявил президент Украины"
18 сентября 2022
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07.05.2023 11:33 Відповісти
Зволікання з контрнаступом ні до чого доброго не призведуть. Завжди чогось буде не вистачати, але наші прифронтові міста москалі кошмарять без передиху. Час починати, п ять місяців сидимо в глухій обороні і потрохи, але втрачаємо території.
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07.05.2023 11:39 Відповісти
Ви що, найвеличнішого не влаштовує 98%, йому тільки 100%, а може і 110%. І ніжкою туп. І, взагалі, мені треба покататись, а не віддавати наказ про наступ.
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07.05.2023 12:46 Відповісти
Знову - зрада , всьопрапало , не буде ніякого наступу і т.д. ,, як і влітку минулого року .!
Потім , коли він все ж таки відбувся , і ЗСУ звільнили Харківську обл . багато фсьопрапальщиків з Цензора - як корова язиком злизала . Тепер бачу - знов повилазили . Ну ну , погомоніть ..
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07.05.2023 11:39 Відповісти
Під Херсоном,що відбулось,улюбленець радянської творчості?
Та і не вся Харківська чиста і чому там наступ спинився?
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07.05.2023 11:47 Відповісти
Під Херсоном кацапнявий , трапилась - пірігрупіровочка твоїх сраних ров .! Тебе щось не влаштовує ?? Тобі це не подобається . Напиши скаргу - в Спортлото .
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07.05.2023 11:56 Відповісти
сугубо подоляцьке: "трапилась - пірігрупіровочка твоїх сраних ров".
Тільки,яка кому користь?
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07.05.2023 12:25 Відповісти
.Чому воно - сугубо подоляцьке . ? Коли це - сугубо кацапсяче .! Бо пірігрупіровкою , називав відступ кацапні - хєнєрал кокошенков , а не Подоляк .
А користі вам руснявим , від цього дійсно - ніякої .
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07.05.2023 12:38 Відповісти
"пірігрупіровочка" , за висловом радянського любителя радянської творчості,командуючого,тобто свідома заміна командуючого- на нового,якому потрібен ще певний період,щоби лише увійти в курс справ на місці,в останній день перед наступом, і є " сугубо кацапсяче",за висловом того же любителя радянського.
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07.05.2023 12:54 Відповісти
.....
..
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07.05.2023 12:56 Відповісти
"Нихера не понятно-но очень интересно".
Все ти розумієш,старик,але заплутався у висловах і нічим відповісти аргументовано.
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07.05.2023 13:08 Відповісти
Я дійсно не знаю що тобі казати , бо ти нашкрябав хз що .
Пиши людською - зрозумілою мовою , тоді я й відповідатиму .
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07.05.2023 13:19 Відповісти
Ню-ню, полискайте улюблених Зе, Єр, По. Яке відношення вони мають до перемог ЗСУ, які були там, про що ця "еліта" не знала. Дожилися!
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07.05.2023 12:43 Відповісти
..Та самі їх і - лиськайте .
До чого тут Зе і єрмак ?? Я що , десь їх згадував ?
Чи ви помилились адресою , я щось не розумію - навіщо ви це мені написали ?
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07.05.2023 12:50 Відповісти
Коли пишете "Знову - зрада , всьопрапало , не буде ніякого наступу і т.д. ,, як і влітку минулого року .!
Потім , коли він все ж таки відбувся , і ЗСУ звільнили Харківську обл . багато фсьопрапальщиків з Цензора - як корова язиком злизала . Тепер бачу - знов повилазили . Ну ну , погомоніть .." то не потрібно і згадувати тих чортів, щоб підтвердити, що вони улюбленці. Бо це ж вони звільнили. Ну не проти ж ЗСУ на Цензорі писали.
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07.05.2023 13:28 Відповісти
Хто звільнив Харківську обл , Зєрмаки .?? Перехрестіться . І фантазії свої - тримайте при собі ..
Харківську область звільнили ЗСУ на чолі з Залужним . ! Зєля з єрмаком тут і поряд не сиділи .
І взагалі , я не хочу забивати собі голову дурним і говорити про ту недовладу .. Нахріна мене на це провокувати .? Обговорюйте її без мене .
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07.05.2023 13:40 Відповісти
Це з Ваших слів ці чорти звільнили все. Перечитуйте свої повідомлення. В моїх написано про перемоги ЗСУ. І що вони були тоді, коли про плани не знали "кроти". А коли вони знають, то роблять все, щоб цього не відбулося. І тому люди вже не вірять у наступ, бо найвеличніший без плану навіть втік, що не віддавати наказ.
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07.05.2023 13:50 Відповісти
Де ці мої слова ? Де я хоч словом згадав про зє .?? Ну - ДЕ ???
Навіщо ви вигадуєте , ці нісенітниці . Я про нього навіть не думав коли писав свій перший коментар .
Я говорив лише про те що - дістала гнидота , нитіки- зраднюки , і фсьопрапальщики , які цілодобово тут ниють і ниють , не вірячи в те що ЗСУ планують звільняти Україну і далі .
Я ціле літо , в минулому році , тут сперечався з цього ж приводу , з довбодятлами , які мені доводили що - та усьо , таніяких наступів не буде , та всьопрапало і тд. ,а потім , коли ЗСУ звільнили Куп'янськ і Ізюм , позасовували свої язики в зад . Те саме відбувається і зараз ,, один в один .
Як казав один фуй часів Овоча - хватіт скігліті ,, трєба браті автімат і лізти в окіп . Тоді дурні думки в голову не лізтимуть .
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07.05.2023 14:17 Відповісти
ЗСУ звільняють і планують звільняти Україну. Та наказ віддає інший, у якого інші плани. Минулого серпня змінилося все після того як Лєнку викликали до Штатів. Зараз Штати сказали, що дали майже все, що просили, 98%, але рішення буде приймати президент. А він сказав, що коли буде все, отоді. Тому й "нитики", як Ви їх називаєте, не вірять у наступ. Якби рішення приймав Залужний, то ",нитики", які є реалістами і не сумнівалися б. А Ви вірите іншому, тобто він Ваш улюбленець.
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07.05.2023 15:07 Відповісти
.. Зрозуміло . Я натрапив на адептів - теорії змови . Або , як вони себе називають - реалісти .
Тоді - удачі в пошуках зради і всьопрапало .
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07.05.2023 15:12 Відповісти
Тобто Ви беззастережно вірите Зе, Єр По, і довго і нудно, з піною у рота доводите, що вони не улюбленці Ваші. А ті, хто не вірить найсвітлішим, це адепти і шукають зраду. Пазл склався. А Вам - просвітління.
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07.05.2023 15:19 Відповісти
... ну й маячня .
Тобто - це ваші хворобливі фантазії ..
Зелень і дійсно не мої улюбленці , вони - мої політичні противники . І ніколи ними не були , це я й доводжу тим хто мене тут ще можливо не знає .
Я був і є - свідомий , як називають в соцмережах - порохобот зі стажем . Але партія ЄС разом з Порошенком ще на початку війни відмовилась від з'ясування стосунків і політичних баталій ( як раніше ) зі своїми політичними противниками , отже і я теж . Бо зараз і дійсно - не до цього .
Я лише ненавиджу зрадойобів , так же як і кацапню .. От з цією мразотою , в мене перемир'я ніколи не буде .
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07.05.2023 15:47 Відповісти
"Тоді - удачі в пошуках зради і всьопрапало"-любитель радянської творчості.
Пошук-так пошук любителя рад.творчості:
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07.05.2023 18:19 Відповісти
"Знову - зрада , всьопрапало , не буде ніякого наступу і т.д. ,, як і влітку минулого року"
По перше,думай,шо пишеш. А де зрада була-там і до тепер існує.
Якщо не подумав і написав,то хоча би вибачився.
Та і рад.персонажі- те саме,що "Зєля з єрмаком тут і поряд" при тому.
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07.05.2023 13:59 Відповісти
Ти хто таке що будеш мені тут вказувати - що мені говорити а що ні . ??
Читай свою писцаніну , кацапура . Ти думаєш я не бачу до чого ти тут хилиш . ?? Ти ж сам зраду і розганяєш тут .
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07.05.2023 14:22 Відповісти
І чим можеш аргументувати свої слова,улюбленець радянської творчості?
А про зраду сам на початках загадав і за зраду ще буде відповідалність,якщо вже згадав про зраду.
А чи і надалі
"Нихера не понятно
Но очень интересно"
"кацапура".
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07.05.2023 14:33 Відповісти
Дурко , ти хоч би вникав у те що пишеш ,, улюбленець радянської творчості )) тобто , - радянська творчість - любить мене . З якого дива ?
А ще - хз що ти маєш на увазі під цим - радянська творчість .. Ну та пиши що хочеш ,, мені пох .
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07.05.2023 14:49 Відповісти
"Дурко"-любитель рад.творчості -це той,що взяв собі за назву акаунта-імя героя радянської творчості.
А чи і надалі
"Нихера не понятно
Но очень интересно".
,
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07.05.2023 14:59 Відповісти
Нарешті ти висрався . Поздоровляю .
Тепер зрозуміло , все строго по кацапсячій методичці - нема чого сказати , доколупайся до ніка . !!
А сам ти , чудо - що за нік собі приліпив .? Ти що - фашист . ??😂
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07.05.2023 15:07 Відповісти
"тобто , - радянська творчість - любить мене"-Maksim Perepelitca.
Як і "Maksim Perepelitca" любить радянську творчість.
Зелена спільнота також любить радянську творчість: "слуга народу-із творчості радянського минулого,більше того,із творчості вождя всіх робітників і селян.
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07.05.2023 15:32 Відповісти
Тобто - опохмелися .
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07.05.2023 15:48 Відповісти
Радянські символи є заборонені.
Або,ті символи з радянскої доби,які гуляють понині,мають бути заборонені.
А,деякі,в окремих випадках,мають бути забанені.
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07.05.2023 15:59 Відповісти
Голову свою забань , дурко ..!!
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07.05.2023 18:11 Відповісти
Поціновувача рад.творчості слід привести до DISCIPLINE:
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07.05.2023 18:42 Відповісти
98% не задовольняють? І треба втекти (яка потреба!!), аби наказ не віддавати.
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07.05.2023 12:48 Відповісти
Коротше кажучи-ресурсів немає.
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07.05.2023 11:39 Відповісти
До всього узгодженого залишилось всього нічого- 2%.
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07.05.2023 11:56 Відповісти
Чим довше тягнеться підготовка, тим більше закріплюєтся орда на окупованій території, тим самим зменшується можливі успіхи контрнаступу і збільшується ймовірність великих втрат!
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07.05.2023 12:11 Відповісти
Зеленський! Ще не минуло і трьох діб, як пафосно варганив, що "після зустрічі у Фінляндії і Нідерляндах ми уже маємо потужнє озброєння"! Чи маєте на увазі подарований Генералом Павелом пістолет "чз-75"? Навіть акторишка з тебе поганий - той хоч читає текст ролі перш ніж ляпати язиком...
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07.05.2023 12:25 Відповісти
Та хто зна, для чого той пістолет.
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07.05.2023 12:50 Відповісти
Так вот почему говоря о весеннем наступлении они не упоминали какого года!
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07.05.2023 12:30 Відповісти
Іншими словами, зелена піздота готується "сайтісь пасєрєдінє", бо ніякого контрнаступу не буде. Ця зелена риганина не збирається звільняти захоплені кацапами землі.
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07.05.2023 12:56 Відповісти
Постійно слухаючи Зеленського, Резнікова та інших "слуг", які переводять стрілки на США і захід по відсутності у нас достаньої кількості збвої, що терпець у Верховного обірветься і він скаже - "пан Резніков. Видайте в ЗСУ ракетний комплекс "Беніще", який ми спроектували і виготовили під асфальтом тисячі ракет, а також ППО ПРО "Вперше, Великий Вова з ППО", який буде збивати все, що летить, бо дороги, то було прикриття таємного плану, а реально будувалися ці комплекси і їх дуже багато і ми ними вдаримо".
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07.05.2023 13:17 Відповісти
Ця зелена тварюка хай відкрие свої зеньки,заводи стоять,фабрики люди не мають на чему виготовляти озброення,а ця тварюка надіется на союзників,віддай збройним силам те що ти зі своїми зеленими мерзотниками вкрав і ще з цього глузуеш,гнида,тобі подарували чизету так йди і застрелься і не морочи людая голови і не мішай нашим збройним силам захищяти рідну Україну,а громодянам виготовляти зброю для наших військ,падлюка ти і мерзота асфальтова.
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07.05.2023 13:32 Відповісти
Чтото вообще запутался

Вроде украинское руководство говорило, что в результате освободим до состояние на 24 февраля, а может и до состояния на 1991 год.

Запад - сомневался

Теперь Резников говорит, что это Запад - много нафантазировал, какие будут результаты.

Здесь собирают поставки которые сделали союзники

https://protectukrainenow.org/uk/report

От слов Залужного от 15 декабря 2022 - про 300 танков, 700 бмп, 500 орудий - с декабря передано 50%. Хотя США утверждают, что почти 100% передано

Если брать с февраля 2022, то передано 536 танков, 618 бмп

Но ведь техника уничтожается, выходит из строя

Да и по БМП, даже за год - не дотягивает до 700 шт
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07.05.2023 13:37 Відповісти
Ну по перше - це говорить не Рєзніков , а WP від імені Рєзнікова ( посилання на те що він десь говорив щось подібне , як не було , так і немає . До того ж , якщо навіть і говорив , але враховуючи те як журнашлюхи вміють перекручувати слова в інтерв'ю , або трактувати їх по своєму , віри їм не багато ) .
А по друге - Захід дійсно багато чого нафантазував собі зайвого ,, і навіть не стільки Захід як західна преса . Яка по суті - останнім часом розвернула проти України масовану іпсо .
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07.05.2023 13:58 Відповісти
Читати тексти, не ним написані, це не велика заслуга для цієї посади. А щось організувати, треба знати як. Тай задача поставлена зовсім не та, що оголошується. Не так відкрито, але Оман треба виконувати, і в патріота грати.
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07.05.2023 13:44 Відповісти
Пліснява зелена порветься між двома стільцями. В останній раз на двох стільцях намагався всидіти Януковіч. Зельцу ніхто не пробачить відміну контрнаступу і здачу ворогові сходу-півдня. Тоді не тільки Захід (який вгатив мільони в цей контрнаступ), а навіть зелібоби винесуть свого "куміра" ногами вперед.
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07.05.2023 14:00 Відповісти
Або,головне,не читанка чужих текстів(нехай навіть з пафосом),не показ чужих фотовідематеріалів,а наслідок правління.
А,дійсно,який наслідок його правління,при тотальній центральній владі по всіх напрямках,за чотири роки?
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07.05.2023 14:12 Відповісти
Байден хоче вдалого нашого наступу, щоб переобратися, при його провалі йому мало що світить на виборах, але ні літаки, ні Абрамси, ні далекобійні ракети, принципово не дає. Про ленд-ліз то взагалі гидко згадувати. Відсутність прикриття авіацією та/чи ракетами наступу це десятки тисяч загиблих, яких могло би не бути. Зараз найкращий час його потрусити на допомогу зброєю. Польща, яка не воює доводить кількість Himars до 500, ми, як мали 20, так і маємо, трохи докупили турецьких аналогів пускових установок з ракетами на 150 км, бо США і тут вперлися.
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07.05.2023 14:44 Відповісти
Все таки з 1400 наявних, спромоглися за 8 місяців надати 20шт

Вибори президента

в Україні 31 березня 2024 (ВРУ 29 жовтня 2023р)

в росії: 31 березня 2024

в США: 5 листопада 2024

всім потрібно готуватись до виборів, та результат у багатьох залежить від результату в Україні - тому різна зацікавленність у результаті.

Дивний збіг, коли адміністрація США стає демократичною - в Україні трапляються погані речі, і навпаки коли перемогу отримують республіканці.

Хоча в період ВОВ президентом був демократ, який надавав лендліз СССР.

Можливо тоді сенс слова "демократ" був інший.
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07.05.2023 17:27 Відповісти
взагалі то той самий демократ спровокував Японію на Пірл-Харбор...
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08.05.2023 03:52 Відповісти
Но надав лендліз країнам, котрі не здались: Англія, СССР

Клінтон (демократ) - забрали ЯО по ціні менше 1 батареї петріот

Буш (республіканець) - підтримка України в НАТО (2008)

Обама (демократ) - віддайте Крим, не стріляйте, заборона на поставки зброї

Трамп (республіканець) - почав поставки зброї, хоч і не так багато

Байден (демократ) - зняв санкціі с СП2, закрив посольство, дав на здачу 3 дні, запропронував керівництву покинути країну, не виконує лендліз запропонований республіканцем, США против України в НАТО

Да - підписує транші замість лендлізу.

Но скоріше це тому що двопартійна підтримка України в США, керівництво не покинуло країну, 3 дні провалились, а через рік вибори
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08.05.2023 09:53 Відповісти
Хоч би не забули в Рамштайні відправити в ОП патрони до пістолета самого відомого ухилянта в світі. Без патронів самий відомий ухилянт планети наступати точно не буде.
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07.05.2023 14:46 Відповісти
Ще декілька геніальних планів з дрюшою і мосьвоку забацаєш і крім палки більш нічого не дадуть.
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07.05.2023 15:56 Відповісти
Президент Чехії Павел про контрнаступ України: Не слід недооцінювати росіян Джерело: https://censor.net/ua/n3416855
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07.05.2023 17:58 Відповісти
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