"Україна буде готова розпочати контрнаступ після отримання всього узгодженого озброєння, - Зеленський".

Українські воїни будуть готові до контрнаступу, коли Україна отримає усе узгоджене з союзниками озброєння.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

"Усвідомлюючи величезні перешкоди, українські чиновники продовжують вимагати від своїх прихильників на Заході додаткового озброєння", - пише видання.

За словами президента, Україна буде готова розпочати наступ, коли отримає озброєння, яке було узгоджене з союзниками. Зокрема терміни можуть залежати й від погодних умов, оскільки вздовж лінії фронту земля не по сезону волога.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна активно готується до контрнаступу і не має варіантів щодо провалу. На думку міністра оборони Олексія Резнікова, очікування від нашого контрнаступу переоцінені у світі.

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