Україна буде готова розпочати контрнаступ після отримання всього узгодженого озброєння, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни будуть готові до контрнаступу, коли Україна отримає усе узгоджене з союзниками озброєння.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.
"Усвідомлюючи величезні перешкоди, українські чиновники продовжують вимагати від своїх прихильників на Заході додаткового озброєння", - пише видання.
За словами президента, Україна буде готова розпочати наступ, коли отримає озброєння, яке було узгоджене з союзниками. Зокрема терміни можуть залежати й від погодних умов, оскільки вздовж лінії фронту земля не по сезону волога.
Раніше Зеленський повідомляв, що Україна активно готується до контрнаступу і не має варіантів щодо провалу. На думку міністра оборони Олексія Резнікова, очікування від нашого контрнаступу переоцінені у світі.
Будь ласка, зачекайте...
Для наступу повинна бути майже 10-ти кратна перевага в ресурсах.
Чи є така перевага у ВСУ? Єдине що є безкінечний триндьож про контрнаступ.
Якщо це для введення аргесора в омано, то прекрасно, а якщо насправді такі наміри....?
Контрнаступати треба, але обмежено, в наслабших місцях.
Як це сталося під Ізюмом.
Напевно найефективніша тактика знищувати ворога частинами, а не пробувати по всьому фронту.
Можливо вороч очікує глибокого прориву, для охвату з флангів.
Переконаний, що це розуміють: останні заяви Резнікова, Залужного, Зеленського...
Ну то поцікавтеся. На території України озвучували цифру в 350 тис.
08.10.2022.
Ни о каких танках тогда даже речь не велась.Криворожское выклянчило миллиарды,наклянчило танков и заявило наступать не буду,дайте ещё.
Чи розумієте,від чого ще наступ залежний,до чого він готує громадян,за його твердженнями?
Виявляєтся,ще і від землі,хоча кацапи атакують і не дивляться на вологість,та це вже інше питання.
Якщо наступу не буде (бо все залежить від його "одобряймс")-буде звалювати все на Захід, бачте,не додали оцей компонент і наступ не відбувся.
І взагалі,рекламований наступ більше схожий на страшилку для кацапів-та чи аж бояться вони його,як такого?
Та і наступ готують в таємниці,а не кидають на обговорення публіці.
Кацапи з Херсону відійшли в наперед заготовлені позиці і ударні сили кинули в район Бахмута,та інші райони Донбасу для захоплення всього Донбасу.
Касапи з Херсону і правобережжя виводили свою техніку і особовий склад більше 2х тижнів до заходу туди ЗСУ, ніхто їм в цьому не заважав
18 сентября 2022
Потім , коли він все ж таки відбувся , і ЗСУ звільнили Харківську обл . багато фсьопрапальщиків з Цензора - як корова язиком злизала . Тепер бачу - знов повилазили . Ну ну , погомоніть ..
Та і не вся Харківська чиста і чому там наступ спинився?
Тільки,яка кому користь?
А користі вам руснявим , від цього дійсно - ніякої .
..
Все ти розумієш,старик,але заплутався у висловах і нічим відповісти аргументовано.
Пиши людською - зрозумілою мовою , тоді я й відповідатиму .
До чого тут Зе і єрмак ?? Я що , десь їх згадував ?
Чи ви помилились адресою , я щось не розумію - навіщо ви це мені написали ?
Потім , коли він все ж таки відбувся , і ЗСУ звільнили Харківську обл . багато фсьопрапальщиків з Цензора - як корова язиком злизала . Тепер бачу - знов повилазили . Ну ну , погомоніть .." то не потрібно і згадувати тих чортів, щоб підтвердити, що вони улюбленці. Бо це ж вони звільнили. Ну не проти ж ЗСУ на Цензорі писали.
Харківську область звільнили ЗСУ на чолі з Залужним . ! Зєля з єрмаком тут і поряд не сиділи .
І взагалі , я не хочу забивати собі голову дурним і говорити про ту недовладу .. Нахріна мене на це провокувати .? Обговорюйте її без мене .
Навіщо ви вигадуєте , ці нісенітниці . Я про нього навіть не думав коли писав свій перший коментар .
Я говорив лише про те що - дістала гнидота , нитіки- зраднюки , і фсьопрапальщики , які цілодобово тут ниють і ниють , не вірячи в те що ЗСУ планують звільняти Україну і далі .
Я ціле літо , в минулому році , тут сперечався з цього ж приводу , з довбодятлами , які мені доводили що - та усьо , таніяких наступів не буде , та всьопрапало і тд. ,а потім , коли ЗСУ звільнили Куп'янськ і Ізюм , позасовували свої язики в зад . Те саме відбувається і зараз ,, один в один .
Як казав один фуй часів Овоча - хватіт скігліті ,, трєба браті автімат і лізти в окіп . Тоді дурні думки в голову не лізтимуть .
Тоді - удачі в пошуках зради і всьопрапало .
Тобто - це ваші хворобливі фантазії ..
Зелень і дійсно не мої улюбленці , вони - мої політичні противники . І ніколи ними не були , це я й доводжу тим хто мене тут ще можливо не знає .
Я був і є - свідомий , як називають в соцмережах - порохобот зі стажем . Але партія ЄС разом з Порошенком ще на початку війни відмовилась від з'ясування стосунків і політичних баталій ( як раніше ) зі своїми політичними противниками , отже і я теж . Бо зараз і дійсно - не до цього .
Я лише ненавиджу зрадойобів , так же як і кацапню .. От з цією мразотою , в мене перемир'я ніколи не буде .
Пошук-так пошук любителя рад.творчості:
По перше,думай,шо пишеш. А де зрада була-там і до тепер існує.
Якщо не подумав і написав,то хоча би вибачився.
Та і рад.персонажі- те саме,що "Зєля з єрмаком тут і поряд" при тому.
Читай свою писцаніну , кацапура . Ти думаєш я не бачу до чого ти тут хилиш . ?? Ти ж сам зраду і розганяєш тут .
А про зраду сам на початках загадав і за зраду ще буде відповідалність,якщо вже згадав про зраду.
А чи і надалі
"Нихера не понятно
Но очень интересно"
"кацапура".
А ще - хз що ти маєш на увазі під цим - радянська творчість .. Ну та пиши що хочеш ,, мені пох .
А чи і надалі
"Нихера не понятно
Но очень интересно".
,
Тепер зрозуміло , все строго по кацапсячій методичці - нема чого сказати , доколупайся до ніка . !!
А сам ти , чудо - що за нік собі приліпив .? Ти що - фашист . ??😂
Як і "Maksim Perepelitca" любить радянську творчість.
Зелена спільнота також любить радянську творчість: "слуга народу-із творчості радянського минулого,більше того,із творчості вождя всіх робітників і селян.
Або,ті символи з радянскої доби,які гуляють понині,мають бути заборонені.
А,деякі,в окремих випадках,мають бути забанені.
Вроде украинское руководство говорило, что в результате освободим до состояние на 24 февраля, а может и до состояния на 1991 год.
Запад - сомневался
Теперь Резников говорит, что это Запад - много нафантазировал, какие будут результаты.
Здесь собирают поставки которые сделали союзники
https://protectukrainenow.org/uk/report
От слов Залужного от 15 декабря 2022 - про 300 танков, 700 бмп, 500 орудий - с декабря передано 50%. Хотя США утверждают, что почти 100% передано
Если брать с февраля 2022, то передано 536 танков, 618 бмп
Но ведь техника уничтожается, выходит из строя
Да и по БМП, даже за год - не дотягивает до 700 шт
А по друге - Захід дійсно багато чого нафантазував собі зайвого ,, і навіть не стільки Захід як західна преса . Яка по суті - останнім часом розвернула проти України масовану іпсо .
А,дійсно,який наслідок його правління,при тотальній центральній владі по всіх напрямках,за чотири роки?
Вибори президента
в Україні 31 березня 2024 (ВРУ 29 жовтня 2023р)
в росії: 31 березня 2024
в США: 5 листопада 2024
всім потрібно готуватись до виборів, та результат у багатьох залежить від результату в Україні - тому різна зацікавленність у результаті.
Дивний збіг, коли адміністрація США стає демократичною - в Україні трапляються погані речі, і навпаки коли перемогу отримують республіканці.
Хоча в період ВОВ президентом був демократ, який надавав лендліз СССР.
Можливо тоді сенс слова "демократ" був інший.
Клінтон (демократ) - забрали ЯО по ціні менше 1 батареї петріот
Буш (республіканець) - підтримка України в НАТО (2008)
Обама (демократ) - віддайте Крим, не стріляйте, заборона на поставки зброї
Трамп (республіканець) - почав поставки зброї, хоч і не так багато
Байден (демократ) - зняв санкціі с СП2, закрив посольство, дав на здачу 3 дні, запропронував керівництву покинути країну, не виконує лендліз запропонований республіканцем, США против України в НАТО
Да - підписує транші замість лендлізу.
Но скоріше це тому що двопартійна підтримка України в США, керівництво не покинуло країну, 3 дні провалились, а через рік вибори