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Через оголошену евакуацію в окупованому Енергодарі закінчилося пальне, росіяни закривають свої "управління", -  мер Орлов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергодар

Нещодавніми оголошеннями про евакуацію населення  росіяни спровокували в Енергодарі, якщо не паніку, то найближчі до її настрої. Особливо у людей, які отримали російські паспорти.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша хвиля евакуації почалась вчора зранку, але назвати її масовою зараз не можна. Частину людей, бажаючих виїхати, завантажили в автобуси. Частина виїхала на власному автотранспорті. Відповідно пальне на заправках скінчилось ще вчора", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у місті практично не працюють банкомати, зняти готівку вкрай проблематично. Інтернет частково зник.

"А от ціни на продукти та медикаменти, навпаки, помітно підскочили", - додав Орлов.

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За його словами, заява окупантів спровокувала в місті якщо не паніку, то близькі до неї настрої. Особливо у людей, які отримали російські паспорти.

В Енергодарі загарбники закрили паспортні столи та низку управлінь так званої "адміністрації". Вивезли документи та обладнання. В тому числі й обладнання, яке належало ЦНАП.

"Вчора вночі й зранку почали виносити медичне устаткування з лікарні, яке спочатку відсортували, а потім завантажили по машинах. Водночас надійшла інформація про зупинення роботи низки відділень в стаціонарі, які припинили надання медичної допомоги. На фоні цього пацієнтам стаціонарів пропонують евакуюватися", - повідомив Орлов.

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Автор: Марина Макєєва
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Драп нах Остен запаребрік.
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07.05.2023 10:51 Відповісти
Готуються до ''жеста доброї волі''. Звалюють самі щоб ЗСУ копняками не виганяло!
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07.05.2023 10:57 Відповісти
Паціенти стаціонара повинні евакуюватися...після операції встав і поїхав...
Вся ця суєта говорить про те,що оркам відомий реальний стан речей на фронті.
Це маркер їхнього нульового бойового духу.
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07.05.2023 11:13 Відповісти
Ото із своєї резервації напівдикої, хай і не вилазять..
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07.05.2023 11:13 Відповісти
практично не працюють банкомати

а якi банкомати ТАМ ВЗАГАЛІ могли працювати ?
Москалі свої завезли ?
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07.05.2023 11:19 Відповісти
банкомат это прибор оборудование ему пофиг какие банкноты загрузят такие и будет выбивать...а переписать программу гривна рубли не проблема...
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07.05.2023 12:10 Відповісти
я питаю ЧИЙ процесінг ? банкоматне залізо у всіх банків однакове
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07.05.2023 12:51 Відповісти
Хай забирають з собою вся "вату", там її просто страшенна кількість. Таке щастя настало - поїдуть до любимих "берьозок" у пермський край
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07.05.2023 16:43 Відповісти
 
 