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Луганщина (4418) окупація (5838) евакуація (1928)

Окупаційна влада Сватового, Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька готується до евакуації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

На окупованій частині Луганської області, псевдовлада готується до евакуації, оскільки бояться прориву ЗСУ.

Про це повідомив начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Все більше інформації поступає про евакуацію. Евакуацію в першу чергу окупаційної влади. Інформація про те що, узгоджують з Луганськом заходи щодо евакуації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що  інформація про підготовку до евакуації поступає зі Сватового, Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька.

"Поки інформації про масштабні евакуації нема. Наразі мова йде про документи, представників окупаційної влади, обладнання, техніку", - розповів Власенко.

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Він додав, що попри евакуаційні заходи на окупованій Луганщині також готуються до проведення заходів до 9 травня, проведення мітингів та заходів у навчальних закладах.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+6
Ублюдки уничтожили эти города, испортили людям жизнь и теперь они готовятся....😠
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07.05.2023 12:50
+4
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07.05.2023 11:47
+4
давно пора уйобувать
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07.05.2023 11:52
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Хм... цікаво!
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07.05.2023 11:44 Відповісти
Самоочищення Донбасу.

Чим менше вати, тим легше пройде інтеграція в Україну
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07.05.2023 15:57 Відповісти
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07.05.2023 11:47 Відповісти
давно пора уйобувать
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07.05.2023 11:52 Відповісти
+💯!

Було пора...
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07.05.2023 15:58 Відповісти
Навіть ця «влада» п@дарів серйозно ставиться до питання власної евакуації перед великим шухером.
Наші ж, суки, закликали готуватись до шашликів напередодні вторгнення.

Тепер підраховують збитки і скиглять, що «партнери мало дають»…
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07.05.2023 12:04 Відповісти
І лугандонців забирайте з собою.
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07.05.2023 12:04 Відповісти
Щось рашисти задумали,щоб так массово евакуації проводились,як на півдні так і на півночі.
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07.05.2023 12:04 Відповісти
ТЯО?
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07.05.2023 12:50 Відповісти
Або підрив ЗАЕС. Вони ж то бачать, що ніякого контрнаступу в найближчий час не буде, навіщо так тікати?
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07.05.2023 13:24 Відповісти
Чим китайці харчуватись будуть ?
Безпосередньо зараз українська кукурудза 🌽 перша в імпорті чайни
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07.05.2023 16:05 Відповісти
ТЯО ?

І що далі?
Члени ядерного клюбу порвуть буйла на портянки за дискредитацію "ужаса ядерной войны"

Завтра одразу з десяток держав почнуть свої ядерні програми (Півд.Коеря, Вьєтнам, Таіланд, Індонезія, Малайзія....)
Воно чайні треба ?
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07.05.2023 16:03 Відповісти
Звідки мені знати чим думає *****? Китай тут взагалі ні до чого, це вже чиста психіатрія.
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07.05.2023 16:10 Відповісти
Вони вже півроку готуються. Ще як легендарний Гайдай наступав.
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07.05.2023 12:39 Відповісти
Ублюдки уничтожили эти города, испортили людям жизнь и теперь они готовятся....😠
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07.05.2023 12:50 Відповісти
 
 