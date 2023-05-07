Окупаційна влада Сватового, Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька готується до евакуації
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На окупованій частині Луганської області, псевдовлада готується до евакуації, оскільки бояться прориву ЗСУ.
Про це повідомив начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Все більше інформації поступає про евакуацію. Евакуацію в першу чергу окупаційної влади. Інформація про те що, узгоджують з Луганськом заходи щодо евакуації", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація про підготовку до евакуації поступає зі Сватового, Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька.
"Поки інформації про масштабні евакуації нема. Наразі мова йде про документи, представників окупаційної влади, обладнання, техніку", - розповів Власенко.
Він додав, що попри евакуаційні заходи на окупованій Луганщині також готуються до проведення заходів до 9 травня, проведення мітингів та заходів у навчальних закладах.
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