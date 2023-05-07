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Окупанти відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

На Окупованій території Херсонської області загарбники продовжують відбирати майно у цивільних мешканців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області, представники окупаційних адміністрацій відбирають у місцевого населення катери. Таким намагаються зменшують дефіцитом плавзасобів у формуваннях ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву зазначають, що на окупованому півдні України росіяни мають проблеми з логістикою. За напрямок відповідає заступник міністра оборони РФ Юнусбек Євкуров, який провалив плани із забезпеченням катерами російських підрозділів.

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Автор: Марина Макєєва
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Нашо гімну катер, якщо воно не тоне.. чи гімно також, як і все, по-касапськи браковане..
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07.05.2023 12:24 Відповісти
І всі вони попливуть у фарватері крейсера "москва"...
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07.05.2023 12:32 Відповісти
Так трохи легше з.....буватися з української землі, якщо встигнуть. А човни, після здоху усіх кацапів, будуть побудовані і поставлені до України ще кращої якості.
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07.05.2023 12:33 Відповісти
Горящі тури прогулянок по воді на катерах.
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07.05.2023 12:39 Відповісти
горящие туры будут летом на Тамань - один билет на экскурсию из Глазовки до Ильича будет стоить пару тысяч долларов. На плоту - дешевле. Но дольше.
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07.05.2023 14:45 Відповісти
Затопили б ті катери -- для чого ворогу віддавати .
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07.05.2023 12:41 Відповісти
А ви хотіли щоб окупанти роздавали катери мешканцям окупованої Херсонщини ??!!
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07.05.2023 13:09 Відповісти
 
 