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Херсонщина (4268) розмінування (758)

На розмінування правобережжя Херсонщини потрібно 10 років, - ОВА 

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міна,міни,розмінування

Близько 500 тисяч гектарів земель заміновано на Херсонщині, зокрема у правобережній частині регіону.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на розмінування цих територій піде близько 10 років.

"Сама правобережна Херсонщина займає близько 630 тисяч гектарів. З них 500 заміновано. За останні п’ять місяців після звільнення розмінували 38 тисяч гектарів. Ми розуміємо, що до кінця року – це буде приблизно 70 тисяч гектарів. Тобто нам для розмінування правобережної Херсонщини потрібно буде близько 10 років", – наголосив Толоконніков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 6 піротехніків ДСНС загинули на Херсонщині внаслідок скидання вибухівки з безпілотника, - Офіс ГПУ. ФОТО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+18
А всего лишь нужно было не разминировать на направлениях главного удара и мосты через каналы и Днепр.
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07.05.2023 13:44
+9
Зелених, д'єрмака, верещучку на розмінування! Швидко розмінують. Досвід вже мають.
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07.05.2023 14:24
+7
Камбоджия до сих пор не полностью разминированна,через 50 лет.
Если разминирование оплачивать,то нельзя строить хорошие дороги.
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07.05.2023 13:39
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Полонених касапів шеренгами по полях і лісах ганяти треба.. за два місяці все буде чисто..
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07.05.2023 13:33 Відповісти
__на розмїнування (спрїнт-clean)-одна рота чмобиков на гектар... __
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07.05.2023 13:35 Відповісти
Камбоджия до сих пор не полностью разминированна,через 50 лет.
Если разминирование оплачивать,то нельзя строить хорошие дороги.
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07.05.2023 13:39 Відповісти
Міни, снаряди і досі знаходять в землі ще з часів 2СВ.
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07.05.2023 13:41 Відповісти
І що? Їх зараз в рази більше.
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07.05.2023 14:53 Відповісти
А всего лишь нужно было не разминировать на направлениях главного удара и мосты через каналы и Днепр.
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07.05.2023 13:44 Відповісти
Розмінувати Чонгар вони встигли швидко.
Крім 10 років, вони забули грошей побільше заказати.
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07.05.2023 15:33 Відповісти
Звичайно, ще десять років пиляти гроші на розминуванні! Краще чим на дорогах. Іди - перевіряй, скільки і як розміновано.
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07.05.2023 13:51 Відповісти
дуже правильно зауважено. Далі піде програма розмінування на кілька мільярдів доларів. Це так подібно до заявки вітренки про потребу 9 млрд. доларів на закупівлю газу у 2022 році. одні злодюги. Та й з арифметикою у очільника ова не все гаразд, бо навіть за його вих. даними потрібно не більше 8 років ( 70х8)? Отак. А коли більш серйозно, то після завершення війни ще буде задіяна і додаткова техніка і і іноземні структури ( можливо і НАТО) і усі українські вибухо-технічні служби...
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07.05.2023 14:57 Відповісти
першій раз сказали 10 років а могли сказати 1 млрд долларів
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07.05.2023 13:54 Відповісти
А полонені для чого??? Хай і розміновують
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07.05.2023 14:01 Відповісти
Є спецмашини для розмінуваня -- степ очистять швидко - це не ліс .
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07.05.2023 14:11 Відповісти
УР-77
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07.05.2023 15:22 Відповісти
Может быть, меньше, если применять новые инновационные способы разминирования? 21 век за окном. Партнеры, страны ЕС и США, подскажут и помогут. Если только на следующий год кабмин огромные деньги в бюджет не попытается заложить " для разминирования" для "нужных " т.ск. фирмочек., своих.
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07.05.2023 14:11 Відповісти
наші за 3 роки розмінували
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07.05.2023 14:12 Відповісти
Ігор Соловйов, який вчора зі своїми хлопцями загинув під час розмінування Херсону, тільки в 2021 році зі своїм підрозділом очистив підводну ділянку між Антонівськими мостами від залишків 2 Світової війни
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07.05.2023 14:20 Відповісти
Зелених, д'єрмака, верещучку на розмінування! Швидко розмінують. Досвід вже мають.
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07.05.2023 14:24 Відповісти
За скільки Верещукча з Дєрьмаком розмінували Чонгар?
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07.05.2023 14:31 Відповісти
Верещук дуже швидко розміновувала піред війною, навіть раніше впоралась ніж потрібно, тож можно такі "безцінні" кадри відправити разом з Ермаком і ко.
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07.05.2023 15:00 Відповісти
ЯК РОЗМІНОВУВАЛИ ЧОНГАР ДЛЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО НАСТУПУ ФАШИСТСЬКОЇ МОСКОВЩИНИ НА УКРАЇНУ

Хронологія фактів та подій.

"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
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07.05.2023 15:09 Відповісти
23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.

24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ

через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.



https://MYROTVORETS.NEWS/yak-rozminovuvaly-chonhar-dlia-bezperesh/

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07.05.2023 15:13 Відповісти
Брехня для "розпилу". Зелень вже потирає липкі ручки.
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07.05.2023 15:09 Відповісти
Це ж скільки років можна на цьому пастись!!!
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07.05.2023 15:14 Відповісти
Дякуємо , Зе ! Дякуємо !
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07.05.2023 16:22 Відповісти
 
 