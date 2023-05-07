На розмінування правобережжя Херсонщини потрібно 10 років, - ОВА
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Близько 500 тисяч гектарів земель заміновано на Херсонщині, зокрема у правобережній частині регіону.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на розмінування цих територій піде близько 10 років.
"Сама правобережна Херсонщина займає близько 630 тисяч гектарів. З них 500 заміновано. За останні п’ять місяців після звільнення розмінували 38 тисяч гектарів. Ми розуміємо, що до кінця року – це буде приблизно 70 тисяч гектарів. Тобто нам для розмінування правобережної Херсонщини потрібно буде близько 10 років", – наголосив Толоконніков.
Топ коментарі
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+7 Alexn ba346e16
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Если разминирование оплачивать,то нельзя строить хорошие дороги.
Крім 10 років, вони забули грошей побільше заказати.
Хронологія фактів та подій.
"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.
24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ
через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.
https://MYROTVORETS.NEWS/yak-rozminovuvaly-chonhar-dlia-bezperesh/