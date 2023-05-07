На розмінування правобережжя Херсонщини потрібно 10 років, - ОВА 

Близько 500 тисяч гектарів земель заміновано на Херсонщині, зокрема у правобережній частині регіону.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на розмінування цих територій піде близько 10 років.

"Сама правобережна Херсонщина займає близько 630 тисяч гектарів. З них 500 заміновано. За останні п’ять місяців після звільнення розмінували 38 тисяч гектарів. Ми розуміємо, що до кінця року – це буде приблизно 70 тисяч гектарів. Тобто нам для розмінування правобережної Херсонщини потрібно буде близько 10 років", – наголосив Толоконніков.

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