В боях за Україну загинув керівник харківського дитячого театру Дмитро Кравець
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У найгарячіших боях за Бахмут загинув режисер, автор п’єс, керівник дитячого театру "Казка" Дмитро Кравець.
Про це повідомив представник Харківської обласної організації ВО "Свобода" Юрій Нехода, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не воїн, можу лише допомагати побратимам, мотивувати їх та підтримувати". Так промовив Дмитро в останній розмові, сором'язливо оцінюючи свої бойові досягнення. Завжди готовий до виконань найскладніших завдань, чи то в комп’ютерному дизайні, чи мультиплікації, написанні п'єси чи сценарію. Але позиція і переконання Дмитра завжди були націлені на добро і радість, щастя і порозуміння", - йдеться у дописі.
У Дмитра Кравця залишилось двоє неповнолітніх синів та дружина.
Топ коментарі
+37 Прощай немытая раССея
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+21 Driver
показати весь коментар07.05.2023 15:17
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Спочивай з миром ражисер, автор п'єс, керівник дитячого театру, ВОЇН.
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