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В боях за Україну загинув керівник харківського дитячого театру Дмитро Кравець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дмитро,кравець

У найгарячіших боях за Бахмут загинув режисер, автор п’єс, керівник дитячого театру "Казка"  Дмитро Кравець.

Про це повідомив представник Харківської обласної організації ВО "Свобода" Юрій Нехода, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не воїн, можу лише допомагати побратимам, мотивувати їх та підтримувати". Так промовив Дмитро в останній розмові, сором'язливо оцінюючи свої бойові досягнення. Завжди готовий до виконань найскладніших завдань, чи то в комп’ютерному дизайні, чи мультиплікації, написанні п'єси чи сценарію. Але позиція і переконання Дмитра завжди були націлені на добро і радість, щастя і порозуміння", - йдеться у дописі.

У Дмитра Кравця залишилось двоє неповнолітніх синів та дружина.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+37
Спочивай, Герою...
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07.05.2023 14:37
+34
Світла памʼять чудовій та світлій людині 😪😪😪
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07.05.2023 14:46
+21
Кращі з найкращій вітдають своє життя за Україну, за майбутнє нашого народу, наших дітей.
Спочивай з миром ражисер, автор п'єс, керівник дитячого театру, ВОЇН.
Такими людьми ми будемо гордитись та пам'ятати...
Слава героям!!!

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07.05.2023 15:17
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Спочивай, Герою...
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07.05.2023 14:37 Відповісти
Світла памʼять чудовій та світлій людині 😪😪😪
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07.05.2023 14:46 Відповісти
Світла памʼять
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07.05.2023 15:12 Відповісти
Кращі з найкращій вітдають своє життя за Україну, за майбутнє нашого народу, наших дітей.
Спочивай з миром ражисер, автор п'єс, керівник дитячого театру, ВОЇН.
Такими людьми ми будемо гордитись та пам'ятати...
Слава героям!!!

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07.05.2023 15:17 Відповісти
R.I.P.
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07.05.2023 15:34 Відповісти
А орденоносный кварталовец Кошевой по-прежнему не хочет радовать хейтеров
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07.05.2023 15:52 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.05.2023 16:08 Відповісти
Світла Пам"ять.
Сумно, аж за край...
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07.05.2023 16:09 Відповісти
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07.05.2023 16:12 Відповісти
Именно в такие моменты перестаешь верить в Бога….думаю как и многие R.I.P.((
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07.05.2023 16:32 Відповісти
А в Дьявола продолжаете верить? В борьбу между Богом и Дьяволом. И участии человека а этой битве своими мыслями, словами, поступками на стороне Добра или Зла.
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07.05.2023 19:35 Відповісти
Особа, яка пише, що вона перестає вірити в Бога напевно ніколи і не вірила в Бога. Найкраще для таких писак це виконувати третю заповідь: «Не промовляй імені Господа Бога твого марно".
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07.05.2023 20:13 Відповісти
Герою Слава !
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07.05.2023 17:45 Відповісти
С.У.М.
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07.05.2023 18:29 Відповісти
Svitla Pam'yat'...
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07.05.2023 19:41 Відповісти
 
 