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Окупанти все ще сподіваються захопити Бахмут до 9 травня, - Сирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сирський

Російські окупанти все ще сподіваються захопити Бахмут до 9 травня.

Про це повідомив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ. Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії", - зазначив Сирський.

Генерал повідомив, що станом на сьогодні Силам оборони України вдається зривати плани ворога на Бахмутському напрямку.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, Францію стерти на порох, увійти в Берлін і не виходити звідти ніколи, окупувати Стамбул та повернути Константинополь, але на її шляху трапилося містечко на Донеччині.
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07.05.2023 19:09
+17
Здали би Бахмут, рашисти би пішли далі. зараз би така сама м'ясорубка була би у Славянську і Краматорську.
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07.05.2023 19:33
+15
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07.05.2023 19:01
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07.05.2023 19:01 Відповісти
нет
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07.05.2023 19:23 Відповісти
Дізнавсь випадково:
Виявляється, сьогодні - Міжнарождний день мастурбації. Чесно. То от чого рузьге так наярівают!
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07.05.2023 19:30 Відповісти
З дідами на палках більше ніде шпацірувати окрім як в Бахмуті?
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07.05.2023 19:01 Відповісти
да,да за день))))9 мес. то только подготовка была)
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07.05.2023 19:02 Відповісти
Вони родять п-а-б-е-д-у
Знову сракою.
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07.05.2023 20:39 Відповісти
Досить лише нагадати,що не втримав Дебальцево.
Що буде по Бахмуту-абсолютно нічого невідомо,незважаючи вже на втрати.
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07.05.2023 19:02 Відповісти
Кацапе, ти проколовся. Тєбє нє заплотют. Га-га-га!
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07.05.2023 19:14 Відповісти
Тобі в pl добре "Га-га-га".
Вертатись коли надумав?
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07.05.2023 19:19 Відповісти
Щойно нині прибув зі Львова - на два тижні. Потім на три тижні у Мюнхен. І десь 10 червня - знову у Львів.
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07.05.2023 19:39 Відповісти
В ЄС і можна "га-га-га".
Хоча і не осуджую,в pl залишились два родичі,ще перед вторгненням виїхали і навряд чи вже повернуться.А все з-за того,що більшість голосувала по приколу,ніби бавилась в онлайн-ігри.
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07.05.2023 19:53 Відповісти
Не удивлюсь если из Пригожина на 9 мая сделают сакральную жертву..
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07.05.2023 19:08 Відповісти
в трусиках
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07.05.2023 19:24 Відповісти
ага..сракальную..
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07.05.2023 21:04 Відповісти
Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, Францію стерти на порох, увійти в Берлін і не виходити звідти ніколи, окупувати Стамбул та повернути Константинополь, але на її шляху трапилося містечко на Донеччині.
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07.05.2023 19:09 Відповісти
Ну, а хіба вони більшість міста не зайняли ?
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07.05.2023 19:11 Відповісти
Вуйку, чуть-чуть нє щітаєцца. Має бути все.
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07.05.2023 19:16 Відповісти
Має бути все в pl?
Давай назад скоріше.
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07.05.2023 19:22 Відповісти
без копійки не буде гривні
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07.05.2023 19:25 Відповісти
Діди на палках вимагають "пабєди"
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07.05.2023 19:13 Відповісти
Можа бессмертный полк в атаку пойдёт,их не убьёшь,бессмертные.
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07.05.2023 19:13 Відповісти
Так, так, п'ятирічку за три роки.
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07.05.2023 19:14 Відповісти
А який розклад сил в районі Бахмуту? З цього треба виходити,а ніхто не знає.
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07.05.2023 19:15 Відповісти
Ті хто знає - тобі не скаже
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07.05.2023 19:34 Відповісти
То так,та хоча би дали загальну картину,ато весь час сакраментальне: Бахмут тримається.
А Центр 820 дав чітку відповідь,нижче.
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07.05.2023 19:40 Відповісти
Святий Боже,Господи! Бережи наших захисників...
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07.05.2023 19:16 Відповісти
Пока что эти "захватить к дате" в основном исходят от рассказов наших.
Какие там приказы даются и так ли им нужны захваты к дате, или это просто миф, никто не знает.
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07.05.2023 19:17 Відповісти
Продовжи.путін-....Слава Україні...Крим-.....
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07.05.2023 19:22 Відповісти
Твоє ставлення до фашистьскої країни-расія?
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07.05.2023 19:31 Відповісти
Ти куди втік?🤣🌹
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07.05.2023 19:32 Відповісти
А чи потрібно було ціною тисяч життів досвідчених військових чіплятись за Бахмут? Коли оборонні позиції, зі слів "Да Вінчі", не були попередньо облаштовані. Встрявати в цю м'ясорубку? Ми там втратили цвіт нації, а московитські підори там утилізують свій зеківський непотріб. Чи Зеленському з Сирським "какая разница", скільки вояків вони там *********?!
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07.05.2023 19:29 Відповісти
Оце воно, в десятку.
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07.05.2023 19:32 Відповісти
Здали би Бахмут, рашисти би пішли далі. зараз би така сама м'ясорубка була би у Славянську і Краматорську.
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07.05.2023 19:33 Відповісти
Им пох вообще походу, они же не понесут никакой ответственности за погибших. Победили-они молодцы;*****.ли-так это кацапы,пид..ы,наших поубивали. Если б с Сирского снимали по 50тыс. гривен , к примеру, за каждого погибшего - то планирование боевых действий и обеспечение войск было бы явно иное.
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07.05.2023 19:40 Відповісти
золотые слова
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07.05.2023 20:30 Відповісти
Оборонні позиції поблизу Бахмуту,давно мали би бути збудовані,згідно військової потреби.
Нині один експерт розказував,що кацапи на Півдні побудували вже пять ліній оборони.
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07.05.2023 19:44 Відповісти
А ти це у Резнікова спитай або у шашличної мухи цеце чого вони не побудували лінії оборони.
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07.05.2023 22:31 Відповісти
Колись змушений буде давати відповідь, таки.
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08.05.2023 16:11 Відповісти
В Авдіївці позиції заздалегідь підготовані, тому підори можуть йти лише на)(уй і на той світ! При облаштуванні позицій в направленнях Слов'янська, Краматорська і інших міст рашистів би спіткала така сама доля. Напевно ви передивились єдиного марафета.
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07.05.2023 19:55 Відповісти
По Бахмуту як? Єдині не дивлюсь принципово.
І якщо ви скажете,що під Бахмутом підготували відмінні оборонні споруди,то не повірю,бо всі говорять про протилежне.
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07.05.2023 20:02 Відповісти
а вот если бы оторвались от телевизора и посмотрели бы на карту, то про Славянск такого бы не говорили. да и про Краматорск тоже
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07.05.2023 20:40 Відповісти
Трасса МО3, по ней ничего не преграждает путь рашистам от Бахмута до Славянска
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08.05.2023 01:18 Відповісти
я поражен такому прогрессу в Ваших мыслях.
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08.05.2023 11:40 Відповісти
Поэтому, поскольку нет больше крупных населенных пунктов между Бахмутом и Славянском, выводы делайте сами, почему ви не правы
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08.05.2023 13:37 Відповісти
я неправ? в чем?

это Вы несли какой-то бред...
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08.05.2023 13:54 Відповісти
Що за цвіт нації? Можеш пояснити?
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07.05.2023 22:27 Відповісти
КиївМіськБудда

Коли я чую про "наш" контрнаступ від представників Офісу Президента, то стає моторошно.
Бо не до кінця впевнений, на чиєму боці вони воюють і хто для них "наші".
Адже еліта української розвідки і українські бойові генерали - для них вороги.
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07.05.2023 19:33 Відповісти
не надо печалится вся жизнь впереди,разденься и жди!
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07.05.2023 19:52 Відповісти
Monica Zelenski готова прийняти в будь якій кількості.
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07.05.2023 20:28 Відповісти
Чукча в чуме ждёт рассвета, а рассвет наступит летом
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07.05.2023 21:08 Відповісти
надо было сдать и через пару дней ,когда кацапсины набьются под завязку и напьются до усрачки, сжечь напалмом
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07.05.2023 21:36 Відповісти
"Дайте русскому водки, он спалит свою хату, перебьёт свою семью и соседей."
А. Солженицын
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07.05.2023 21:42 Відповісти
Демагогія навколо Бахмута, це продовження історії з демагогією навколо Соледару. Коли Соледар було вже давно втрачено, балакаючи голови з пресцентру МО закликали не спікулювати на цій темі. Зараз повторюється теж саме. На сьогодні ЗСУ контролюють східні околиці бахмуту, це 3-5 відсротків міста.

https://www.scribblemaps.com/maps/view/The-War-in-Ukraine/091194
https://deepstatemap.live/#12/48.5755/37.9674

Іншими словами зараз відбувається не оборона Бахмуту, а в кращому випадку бої за Бахмут.
Скоро ми почуємо від нашої "влади" якісь красиві слова про героїзм, а балакаючи голови з пресцентру МО знову будуть закликати не спікулювати на цій темі.
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07.05.2023 21:51 Відповісти
Нажаль...
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08.05.2023 01:19 Відповісти
 
 