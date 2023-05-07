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Окупанти все ще сподіваються захопити Бахмут до 9 травня, - Сирський
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Російські окупанти все ще сподіваються захопити Бахмут до 9 травня.
Про це повідомив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ. Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії", - зазначив Сирський.
Генерал повідомив, що станом на сьогодні Силам оборони України вдається зривати плани ворога на Бахмутському напрямку.
Топ коментарі
+27 Олександр Дніпро
показати весь коментар07.05.2023 19:09
+17 Сергій Шешеня
показати весь коментар07.05.2023 19:33
+15 Алекс Скела
показати весь коментар07.05.2023 19:01
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Будь ласка, зачекайте...
Виявляється, сьогодні - Міжнарождний день мастурбації. Чесно. То от чого рузьге так наярівают!
Знову сракою.
Що буде по Бахмуту-абсолютно нічого невідомо,незважаючи вже на втрати.
Вертатись коли надумав?
Хоча і не осуджую,в pl залишились два родичі,ще перед вторгненням виїхали і навряд чи вже повернуться.А все з-за того,що більшість голосувала по приколу,ніби бавилась в онлайн-ігри.
Давай назад скоріше.
А Центр 820 дав чітку відповідь,нижче.
Какие там приказы даются и так ли им нужны захваты к дате, или это просто миф, никто не знает.
Нині один експерт розказував,що кацапи на Півдні побудували вже пять ліній оборони.
І якщо ви скажете,що під Бахмутом підготували відмінні оборонні споруди,то не повірю,бо всі говорять про протилежне.
это Вы несли какой-то бред...
Коли я чую про "наш" контрнаступ від представників Офісу Президента, то стає моторошно.
Бо не до кінця впевнений, на чиєму боці вони воюють і хто для них "наші".
Адже еліта української розвідки і українські бойові генерали - для них вороги.
А. Солженицын
https://www.scribblemaps.com/maps/view/The-War-in-Ukraine/091194
https://deepstatemap.live/#12/48.5755/37.9674
Іншими словами зараз відбувається не оборона Бахмуту, а в кращому випадку бої за Бахмут.
Скоро ми почуємо від нашої "влади" якісь красиві слова про героїзм, а балакаючи голови з пресцентру МО знову будуть закликати не спікулювати на цій темі.