Окупанти все ще сподіваються захопити Бахмут до 9 травня, - Сирський

Російські окупанти все ще сподіваються захопити Бахмут до 9 травня.

Про це повідомив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ. Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії", - зазначив Сирський.

Генерал повідомив, що станом на сьогодні Силам оборони України вдається зривати плани ворога на Бахмутському напрямку.

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