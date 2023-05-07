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Новини За кордоном
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У Кишиневі затримали 27 учасників проросійської акції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

молдова

У неділю, 7 травня 2023 року, молдавська поліція повідомила про затримання 27 учасників акції протесту проросійської партії "Шор", яка відбулася в середмісті Кишинева.

Усіх цих людей відвели до відділень поліції для перевірки документів, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на 

портал Newsmaker.md.

У поліції зазначили, що затримали учасників акції, які поводилися підозріло.

Декілька з цих осіб мали при собі легкозаймисті речовини, "які, за словами протестувальників, вони мали намір використати для підпалу певних об'єктів", йдеться у повідомленні.

Четверо із затриманих уже зізналися поліцейським, що вирішили взяти участь в акції, бо їм пообіцяли винагороду.

Поліція нагадала, що за учасників акції відповідають її організатори.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
Уроборос вкусив себе за хвост

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07.05.2023 19:31
+9
Одесса,запеканка по кацапски и никаких акций больше.
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07.05.2023 19:44
+7
Якщо вони за рюське мир, то вони за вбивства та насилля. Того і їм бажаю
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07.05.2023 19:50
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Уроборос вкусив себе за хвост

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07.05.2023 19:31 Відповісти
Одесса,запеканка по кацапски и никаких акций больше.
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07.05.2023 19:44 Відповісти
Запеканка по Одесски .
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07.05.2023 20:41 Відповісти
Якщо вони за рюське мир, то вони за вбивства та насилля. Того і їм бажаю
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07.05.2023 19:50 Відповісти
Оні за всьо харошеє, і протів всєво плохово.
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07.05.2023 19:52 Відповісти
Роблять те, чого не зробила українська міліція в 2014.
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07.05.2023 19:55 Відповісти
Удалить тистикулы и выслать их в страну балалает и вечного лаптеплетения.
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07.05.2023 20:43 Відповісти
выгоднее продать их в рабство на свинофермы китайских ********** или на рисовые плантации в Бангладеш, ну а "хороших хрюсских" в гарем сомалийским пиратам!
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07.05.2023 20:57 Відповісти
але перед цим все одно "Удалить тистикулы"(с)
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07.05.2023 23:39 Відповісти
сподіваюсь, на пляшку усіх посадили? ну типу щоби все по "завєтам руzzкого міра", як ці потвори **********.
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07.05.2023 21:30 Відповісти
Какая нах демонстрация?! Хочешь срюский мир - жопу в горсть и в приднестровье, там этого говна - жри, не хочу
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07.05.2023 22:01 Відповісти
Уже несколько дней на Кишиневом летает вертолет НАТО
совместные учения с молдавским спецназом
ватный загон в полной панике
ната наступает путин памаги!
и сегодня перед шествием алкашни полиция арестовала очередную партию пропагандистов руцкого мира в Молдове
по немногу очистим страну от кацапов
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07.05.2023 22:52 Відповісти
а може довбням ще звук вимнути на мінуту на всю страну?
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08.05.2023 04:39 Відповісти
маю на увазі приднісрівців?
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08.05.2023 04:42 Відповісти
Сначала очистим страну от PDSов и принцессу диаспоры коленкой подзад....
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10.05.2023 15:03 Відповісти
 
 