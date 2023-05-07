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У Кишиневі затримали 27 учасників проросійської акції
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У неділю, 7 травня 2023 року, молдавська поліція повідомила про затримання 27 учасників акції протесту проросійської партії "Шор", яка відбулася в середмісті Кишинева.
Усіх цих людей відвели до відділень поліції для перевірки документів, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на
У поліції зазначили, що затримали учасників акції, які поводилися підозріло.
Декілька з цих осіб мали при собі легкозаймисті речовини, "які, за словами протестувальників, вони мали намір використати для підпалу певних об'єктів", йдеться у повідомленні.
Четверо із затриманих уже зізналися поліцейським, що вирішили взяти участь в акції, бо їм пообіцяли винагороду.
Поліція нагадала, що за учасників акції відповідають її організатори.
Топ коментарі
+19 Павло ШОвте
показати весь коментар07.05.2023 19:31
+9 Alexn ba346e16
показати весь коментар07.05.2023 19:44
+7 Kan Kan 21c2f560
показати весь коментар07.05.2023 19:50
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совместные учения с молдавским спецназом
ватный загон в полной панике
ната наступает путин памаги!
и сегодня перед шествием алкашни полиция арестовала очередную партию пропагандистов руцкого мира в Молдове
по немногу очистим страну от кацапов