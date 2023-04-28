Медведєв про "чорний список" росіян у Молдові: "Молдови не існує"

Колишній президент РФ, заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що держави Молдова "не існує".

Таким чином він відреагував на слова прем’єра Молдови Доріна Речана про те, що його країна має "чорний список" росіян, яким заборонений в’їзд, повідомляє Цензор.НЕТ.

"И страны такой уже нет. Местные начальники её продали Румынии, став предателями своей Родины. И с ними нет смысла ни о чём разговаривать. Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они - молдаване или румыны", - написав Медведєв.

Він також назвав Речана "загадковою істотою" і додав, що до Молдови з російської влади "ніхто зараз і не збирається".

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"При том, конечно, понимании, что всякие там речаны и санду будут уважать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики", - підсумував Медведєв.