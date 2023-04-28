Медведєв про "чорний список" росіян у Молдові: "Молдови не існує"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишній президент РФ, заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що держави Молдова "не існує".
Таким чином він відреагував на слова прем’єра Молдови Доріна Речана про те, що його країна має "чорний список" росіян, яким заборонений в’їзд, повідомляє Цензор.НЕТ.
"И страны такой уже нет. Местные начальники её продали Румынии, став предателями своей Родины. И с ними нет смысла ни о чём разговаривать. Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они - молдаване или румыны", - написав Медведєв.
Він також назвав Речана "загадковою істотою" і додав, що до Молдови з російської влади "ніхто зараз і не збирається".
"При том, конечно, понимании, что всякие там речаны и санду будут уважать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики", - підсумував Медведєв.
Будь ласка, зачекайте...
Нет международно признанных границ, Они сами не знают, где границы.
Нет собственного флага - украли власовский флаг.
Нет собственного гимна - украли мелодию советского гимна.
Нет президента - есть преступник, захвативший власть, по закону он не может быть президентом. Нет конституции, то есть формально есть, но ее никто не соблюдает.
Нет выборов...
а на місці мацкви було болото колись. то тепер маскви також не існує???
Налейте ему и пусть дальше с чертиками общается.
Тошно слушать этот бред ипанутого.
сумасшествию, да ещё в таких огромных количествах ,за всю историю развития человечества,
не было.
Когда-то, один советский лидер сказал, что страной может управлять даже кухарка, расея
превзошла это утверждение, она показала, что страной могут управлять параноики, шизофреники,
наркоманы и алкоголики, уверен, что данный рекорд не будет больше никогда побит, иначе,
зачем нам такое человечество?
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В принципе он вроде бы прав. Уничтожить ФИНЛЯНДИЮ за ночь он может. А кто-то видел водку "МОЛДОВА"?
По существу, чем больше таких заявлений, тем лучше. Мир не должен забывать, каким дерьмом является московия.
Вот медведев оторвется!....
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Источник: https://for-ua.info/viewtopic.php?t=21725
Их "делают" из населения оккупированных московией территорий,
превращая людей в "отбросы" ...
- Алькач, алькач