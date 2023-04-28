УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7019 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
16 675 76
Медведєв (1761) Молдова (1290) Росія (47112)

Медведєв про "чорний список" росіян у Молдові: "Молдови не існує"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

медведєв

Колишній президент РФ, заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що держави Молдова "не існує".

Таким чином він відреагував на слова прем’єра Молдови Доріна Речана про те, що його країна має "чорний список" росіян, яким заборонений в’їзд, повідомляє Цензор.НЕТ.

"И страны такой уже нет. Местные начальники её продали Румынии, став предателями своей Родины. И с ними нет смысла ни о чём разговаривать. Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они - молдаване или румыны", - написав Медведєв.

Він також назвав Речана "загадковою істотою" і додав, що до Молдови з російської влади "ніхто зараз і не збирається".

Дивіться: Медведєв хизувався перевагою російських технологій над західними, читаючи промову з американського планшета. ВIДЕО

"При том, конечно, понимании, что всякие там речаны и санду будут уважать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики", - підсумував Медведєв.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+45
Выпил дебил и ляпнул . Раши не существует . Сброд .
показати весь коментар
28.04.2023 11:44
+37
А хто тебе питає -- вилупок .
показати весь коментар
28.04.2023 11:44
+30
По уровню бредовости заявлений бухой кацап ничем не отличается от трезвого.
показати весь коментар
28.04.2023 11:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хто тебе питає -- вилупок .
показати весь коментар
28.04.2023 11:44 Відповісти
Ну, для них нікого не існує окрім срашки. Діди воювали ж.
показати весь коментар
28.04.2023 12:15 Відповісти
Точнее - мародерили, пытали и убивали мирняк, дурея от безнаказанности, всё как они любят ...
показати весь коментар
28.04.2023 14:55 Відповісти
Выпил дебил и ляпнул . Раши не существует . Сброд .
показати весь коментар
28.04.2023 11:44 Відповісти
России действительно не существует. У россии нет признаков государственности:
Нет международно признанных границ, Они сами не знают, где границы.
Нет собственного флага - украли власовский флаг.
Нет собственного гимна - украли мелодию советского гимна.
Нет президента - есть преступник, захвативший власть, по закону он не может быть президентом. Нет конституции, то есть формально есть, но ее никто не соблюдает.
Нет выборов...
показати весь коментар
28.04.2023 12:17 Відповісти
...террррр..ииииторриииия, плятьььь....ЭРОР
показати весь коментар
28.04.2023 13:37 Відповісти
Це ж скільки треба було випити
показати весь коментар
28.04.2023 11:44 Відповісти
По уровню бредовости заявлений бухой кацап ничем не отличается от трезвого.
показати весь коментар
28.04.2023 11:45 Відповісти
Э!!!! нет... раз выпустили на арену... Блаженнейшего придурка Димона значит Молдова явно попала прямо в глаз...и ***** абыдылося..
показати весь коментар
28.04.2023 11:49 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2023 11:53 Відповісти
"слащавый он какой-то. одно слово - румын!" (С)
показати весь коментар
28.04.2023 12:15 Відповісти
....так он же болгарин
показати весь коментар
28.04.2023 13:38 Відповісти
да? какая разница. )) всёравно олкан ))))
показати весь коментар
28.04.2023 14:17 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2023 12:29 Відповісти
Дітя пєрєгара і бєлай гарячкі апять іспражняєтся ртом...
показати весь коментар
28.04.2023 11:44 Відповісти
Дайте ему селедки...
показати весь коментар
28.04.2023 11:44 Відповісти
С парным молоком .
показати весь коментар
28.04.2023 14:03 Відповісти
їжачок знову в тумані?...
показати весь коментар
28.04.2023 11:44 Відповісти
ДБЛ БЛ.
показати весь коментар
28.04.2023 11:45 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2023 11:46 Відповісти
"Можно" - неожиданно ответил дворник.
показати весь коментар
28.04.2023 11:52 Відповісти
Чули молдавани, вас нема, а от «Пріднєстровская республіка» єсть. Робіть висновки, бо якби могли, бо прийшли б асвабаждать Молдову. А так застрягли в Україні та під Бахмутом
показати весь коментар
28.04.2023 11:46 Відповісти
плыви за руzzким кораблем, ихтиандр х@ев.
показати весь коментар
28.04.2023 11:47 Відповісти
Ведмідю більше не наливати
показати весь коментар
28.04.2023 11:47 Відповісти
Дядько, не наливайте мені більше, бо я вже така, як вам треба )))
показати весь коментар
28.04.2023 12:32 Відповісти
Навіть лінь коментувати цього довбойоба.
показати весь коментар
28.04.2023 11:48 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2023 11:48 Відповісти
Низзя показать печень здорового человека. Если она на фото, то этот человек уже фсе.
показати весь коментар
28.04.2023 12:26 Відповісти
Так молдаване и были по сути румынами, Румыния это княжества валашское,трансильванское и молдавское, и только когда Сралин пришел и оттяпал в 1940 годах земли румын и создал там Молдавскую ССР
показати весь коментар
28.04.2023 11:51 Відповісти
Правильно -- тільки не иому вирішувати хто як має жити -- весь Світ хочуть ощасливити .
показати весь коментар
28.04.2023 12:00 Відповісти
Спочатку шматок Молдавського князівства відтяпали російські сцарі ще у 19 столітті
показати весь коментар
28.04.2023 12:03 Відповісти
і що??? а більшість американців колись були європейцями. і що тепер?? сша тоже вже не існує???

а на місці мацкви було болото колись. то тепер маскви також не існує???
показати весь коментар
28.04.2023 12:17 Відповісти
Не підгорай, я не кажу що Молдови не існує,я лише відповів на висер алкоголіка котрий сказав,що молдавани продалися румунам
показати весь коментар
28.04.2023 12:27 Відповісти
Айфоня просто визначення переплутав. Хотів сказати повернулася, а перднув "продалась". рюзькая водка, что ж ти натворіла..
показати весь коментар
28.04.2023 12:31 Відповісти
І в НАТО треба поцікавитися, а чи існє калінінградська область і публічно задатися таким питанням
показати весь коментар
28.04.2023 11:53 Відповісти
занадто сциклива НАТО, щоби відповісти на такі питання. так званий цивілізований світ навіть пошепки боїться згадати за Кенігсберг.
показати весь коментар
28.04.2023 11:57 Відповісти
Та просто скромнічає. Раніше навіть летальну зброю боялися дати Україні, але українці таке побоїще та приниження влаштували для росії, що скоро позавлять НАТО всіх комплексів та страхів.
показати весь коментар
28.04.2023 12:05 Відповісти
дивлячись на загальну лінію поведінки цього, так званого цивілізованого світу, дуже сумнівно. паРаша тисячами нищить цивільне населення України, десятками тисяч викрадає українських дітей, та навіть щімить громадян цього ж, так званого цивілізованого світу, а з паРаші пішло ледве 20% бізнесу цього так званого цивілізованого світу, про решту й згадувати не хочу.
показати весь коментар
28.04.2023 12:11 Відповісти
Щось чим далі, тим більше сумнівів у існуванні цивілізованого світу. Одні печерні дикуни.
показати весь коментар
28.04.2023 12:30 Відповісти
ne scyklyva, prosto viyna mae buty *********** abo ne buty... NATO znachno posylyly svoi syly na kordoni z Moskovieu, a pro atomni pidlodky z yaderkou nam vzagali nichogo ne kajut'... moje vony gotovi sterty parashu z lycya Zemli?
показати весь коментар
28.04.2023 14:36 Відповісти
и тебя, алкаш, вылечат.
показати весь коментар
28.04.2023 11:54 Відповісти
Димон просто Жирика заменил.
показати весь коментар
28.04.2023 11:55 Відповісти
Опять алкаша понесло.....
Налейте ему и пусть дальше с чертиками общается.

Тошно слушать этот бред ипанутого.
показати весь коментар
28.04.2023 11:55 Відповісти
Це тебе не існує! Ти фантом,дух
показати весь коментар
28.04.2023 11:56 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2023 11:57 Відповісти
путлеровская раша показала всему миру, что дебилизм не имеет пределов, аналогов такому

сумасшествию, да ещё в таких огромных количествах ,за всю историю развития человечества,

не было.

Когда-то, один советский лидер сказал, что страной может управлять даже кухарка, расея

превзошла это утверждение, она показала, что страной могут управлять параноики, шизофреники,

наркоманы и алкоголики, уверен, что данный рекорд не будет больше никогда побит, иначе,

зачем нам такое человечество?
показати весь коментар
28.04.2023 11:58 Відповісти
Ти кацап?🤣🌹
показати весь коментар
28.04.2023 12:14 Відповісти
Нет закуски - нет и Молдовы.
показати весь коментар
28.04.2023 12:01 Відповісти
Медведев о "черном списке" россиян в Молдове: "Молдовы не существует" Источник: https://censor.net/ru/n3414990
==================
В принципе он вроде бы прав. Уничтожить ФИНЛЯНДИЮ за ночь он может. А кто-то видел водку "МОЛДОВА"?
показати весь коментар
28.04.2023 12:03 Відповісти
On ne pro Moldovu bi dumal,a pro to sto kitajci skoro zajmut kacapniu.Kitaj takyje ze druzja dlia kacapov,kak i Gitler bil drug stalinu.Vot Kitaj eto i zdelajet,poskolku istoriceski teritorija casti kacapni eto kitajskije zemli,Kitijskaja armija polne realno mozet zaniat skazem sibir .dalni vostok bez problem,xot i segodnia za 2 dnia skazem
показати весь коментар
28.04.2023 12:03 Відповісти
Da Kitaju nemozno ugrazat jadernim udarim,poskloku i u nix eto jest polne dostatocno steret kacapniu,a vot konvencionaja vojna javno jest polzu Kitaja,tam pusecnogo miaso na mnogo bolse cem kacapne.Kitaj govorit pro Taiwan,no realno celo budet kacapnia s ix ubogej uze i teper razgromlenoj armijej
показати весь коментар
28.04.2023 12:07 Відповісти
Vojna mezdu kitajem i kacapijej eto neizbezno tecenyje 2 let,eto mojio mnenije.A vot sajuznikov nebudet ne u odnogo.Eto uze budet vasi problemi
показати весь коментар
28.04.2023 12:52 Відповісти
Навіщо на цього дебіла тратити місце на сайті. Скоро раші теж не стане
показати весь коментар
28.04.2023 12:05 Відповісти
В даному випадку можна впевнено сказати, що кокс у мєдвєдєва на багато кращє ніж у Zєльонського.
показати весь коментар
28.04.2023 12:06 Відповісти
cei mishae alco z koksom... alko ce vzagali zhest', til'ky debily buhaut'
показати весь коментар
28.04.2023 14:41 Відповісти
чучело, настало время опрокинуть стаканчик?)
показати весь коментар
28.04.2023 12:07 Відповісти
"не існує",,,--Це вас не їснує,ані як держави,,ані як народу,ані як Людей,,,Їснує таке собі угрупування--терористів-ДеХенератів,чия сутність викликає,хіба що нудоту,(,
показати весь коментар
28.04.2023 12:07 Відповісти
Існує лише півлітра в кишені дімона.)
показати весь коментар
28.04.2023 12:08 Відповісти
Тогда зачем комментировать то, что происходит в несуществующем мире? Если в Нарнии запретят русню медвепут тоже будет давать официальный комментарий?
По существу, чем больше таких заявлений, тем лучше. Мир не должен забывать, каким дерьмом является московия.
показати весь коментар
28.04.2023 12:10 Відповісти
Вообще-то это хорошая идея. Пустить медиа-компанию о процветании русофобии в Нарнии, Асгард - это столица Бандеровщины, а Флэш - это Украинский козак.
Вот медведев оторвется!....
показати весь коментар
28.04.2023 12:26 Відповісти
Наверняка выродок знает что он выродок,голова не пропорционадьна телу,да и вообще такого персонажа как медведев нет а есть жалкое человекоподобное по настоящей фамилии мендель!
показати весь коментар
28.04.2023 12:14 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2023 12:14 Відповісти
ага.. "существует" тільки засрата, задріпана, забухана раша..
показати весь коментар
28.04.2023 12:25 Відповісти
мабуть з будуна, скатіна
показати весь коментар
28.04.2023 12:27 Відповісти
Дайте ему селёдки..
показати весь коментар
28.04.2023 12:28 Відповісти
они на пару с соловьём соревнуются кто больше стран уничтожит языком.
показати весь коментар
28.04.2023 12:31 Відповісти
слижет? )) С шоколадного глобуса?)
показати весь коментар
28.04.2023 12:36 Відповісти
воно ще й заступник секретаря радбезу рашки. Демографічна криза "налицо".
показати весь коментар
28.04.2023 12:34 Відповісти
Ща вот - випью , закушу , да как кіздану чо та . !!
..
показати весь коментар
28.04.2023 12:35 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2023 13:03 Відповісти
Настоящая фамилия отца Медведева: Давид Ааронович Мендель. Родился 14 сентября 1965 в Ленинграде в «простой» семье, по паспорту русский. Отец - Аарон Абрамович Мендель, профессор, по паспорту русский. Мать - Циля Виниаминовна, филолог, по паспорту еврейка. Это первоначальные имена от рождения.

Источник: https://for-ua.info/viewtopic.php?t=21725
показати весь коментар
28.04.2023 13:31 Відповісти
И других "русских" в природе не существует.
Их "делают" из населения оккупированных московией территорий,
превращая людей в "отбросы" ...
показати весь коментар
28.04.2023 15:05 Відповісти
-....Я алькач??? ...
- Алькач, алькач
показати весь коментар
28.04.2023 13:41 Відповісти
Идиот карликовый-1 штук.
показати весь коментар
28.04.2023 13:41 Відповісти
это он так на хвост пытается сесть
показати весь коментар
28.04.2023 13:51 Відповісти
Молдове пора заняться сепарами. Хватит дрожать и жаловаться.
показати весь коментар
28.04.2023 16:13 Відповісти
 
 