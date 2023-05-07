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Суд Берліну дозволив російські прапори 9 травня

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

прапор,рф

Адміністративний суд Берліну зняв заборону на демонстрацію російських прапорів та символіки 9 травня в районі радянського меморіалу у берлінському районі Тіргартен.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Берлінський адміністративний суд вчора (у суботу, 6 травня. - Ред.) дозволив демонстрацію російських прапорів 9 травня на радянському меморіалі в Тіргартен", - повідомили у поліції. Також зазначається, що подано скаргу на це рішення до Вищого адміністративного суду федеральних земель Берлін та Бранденбург.

5 травня стало відомо, що адміністративний суд Берліну скасував запроваджену поліцією заборону на використання українських прапорів 8 та 9 травня біля радянських меморіалів у Трептов-парку, Тіргартені та Шенхольцер-Гайде у Берліні. Поліція Берліна повідомила після цього, що не збирається оскаржувати рішення суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд Берліна дозволив 8 і 9 травня ходити з українськими прапорами, російські – заборонені

Влада Берліну раніше оголосила про намір запобігти можливим провокаціям у 78-у річницю закінчення Другої світової війни в Європі. Під охороною, зокрема, будуть радянські військові меморіали у столиці Німеччини, повідомила берлінська поліція. Водночас будь-які дії, які сприймаються як схвалення війни Росії проти України, будуть припинятися.

Минулого року влада Берліну також запроваджувала подібні обмеження: біля пам'ятників заборонили носити георгіївські стрічки, використовувати прапори України та РФ, як і російські воєнні пропагандистські символи Z і V.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+61
Мораль: не хотите шоб бешеные русмартышки бесновались в вашем доме - сносите истуканы их античеловеческой сатанистской секты.
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07.05.2023 21:49
+59
Кацапня збирається - бамбіть Бєрлін , а німецький суд їм дозволяє по Берліну носити свої ганчірки . Дурдом якийсь !!!
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07.05.2023 21:52
+37
Якщо дідусь служив у Власова.
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07.05.2023 22:01
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Ніколи їм не був,це на відміну від вас,а "тикати",будете своєї маруське,у своєму мухосранську,якщо вона ще дозволить,так зрозуміліше? ,(,
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08.05.2023 08:18 Відповісти
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08.05.2023 06:17 Відповісти
йо,це х прапор роа яку засудив нюрбергський трибунал.вообще кукуха поїхала в нємцєв.
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08.05.2023 07:04 Відповісти
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08.05.2023 07:33 Відповісти
дебилы немецкие!ганьба!
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08.05.2023 19:29 Відповісти
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