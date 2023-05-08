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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. КАРТА
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+4 Виталий 6b40280c
показати весь коментар07.05.2023 23:58
+4 Валерий Викторович 39cf5cb5
показати весь коментар08.05.2023 00:23
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Будь ласка, зачекайте...
в пітєрбурзі по дорозі ,колона військової техніки їхала на парад побєдобєсія...
здогадайтесь з яких років?
Вспышка во время взрыва
В области ПОЖАР 🔥 Знали бы вы по чем эти уроды хотели ударить, сразу бы поняли, что НЕ ту страну назвали Гондурасом 🤦🏻♂️ Ну честно, они как аборигены какие-то. Есть ракета 🚀 валим
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