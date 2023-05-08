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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Києві та ряді областей України оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу 01

Також читайте: У більшості областей країни пізно ввечері 6 травня оголошено повітряну тривогу

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
Это показывает уже карту угрозы шахедов. По Одессе и области Ту-22 отработали Они уже ушли от пусковых позиций.
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07.05.2023 23:58
+4
нету прилета , все збито .................
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08.05.2023 00:23
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кацапські тварі знові крові української хочуть...
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07.05.2023 23:51 Відповісти
*знову
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08.05.2023 00:16 Відповісти
Ты в Одессе,мразота кацапская?
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07.05.2023 23:57 Відповісти
Это показывает уже карту угрозы шахедов. По Одессе и области Ту-22 отработали Они уже ушли от пусковых позиций.
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07.05.2023 23:58 Відповісти
правильная карта
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07.05.2023 23:58 Відповісти
У нас вже відбій хвилину тому.
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08.05.2023 00:07 Відповісти
на якомусь каналі в ютюбі/не пам'ятаю який/
в пітєрбурзі по дорозі ,колона військової техніки їхала на парад побєдобєсія...
здогадайтесь з яких років?
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08.05.2023 00:09 Відповісти
значить ,не всіх добили тих хто"руске мір" чекають.
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08.05.2023 00:15 Відповісти
https://t.me/our_odessa/47062

Вспышка во время взрыва
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08.05.2023 00:20 Відповісти
Вспышка в воздухе ? ....
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08.05.2023 00:30 Відповісти
нету прилета , все збито .................
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08.05.2023 00:23 Відповісти
к сожалению есть...
В области ПОЖАР 🔥 Знали бы вы по чем эти уроды хотели ударить, сразу бы поняли, что НЕ ту страну назвали Гондурасом 🤦🏻‍♂️ Ну честно, они как аборигены какие-то. Есть ракета 🚀 валим
https://t.me/c/1450213869/37976
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08.05.2023 01:48 Відповісти
не пользуюсь телеграммом.
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08.05.2023 11:19 Відповісти
 
 