Росіяни здійснили ракетну атаку по Одещині, - ОВА

Російські окупанти в ніч із неділі на понеділок завдали ракетного удару по Одеській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещина. Відбулася ворожа ракетна атака. Видихніть. Решта подробиць – пізніше", – написав він.

Раніше повідомлялося про вибухи на Одещині та роботу ППО.

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