Росіяни здійснили ракетну атаку по Одещині, - ОВА
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Російські окупанти в ніч із неділі на понеділок завдали ракетного удару по Одеській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Одещина. Відбулася ворожа ракетна атака. Видихніть. Решта подробиць – пізніше", – написав він.
Раніше повідомлялося про вибухи на Одещині та роботу ППО.
Топ коментарі
+19 Amber
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+8 David Rossi
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+5 Остап Покотило
показати весь коментар08.05.2023 01:27
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скажені ви тварюки 😠
Вони навіть не тварини і точно не люди вони істоти
❗️Сьогодні вночі ворог, з літаків стратегічної авіації, здійснив ракетний удар по Одеському району.
🚀 На жаль, було влучання ракети типу Х-22 по об'єкту логістичної інфраструктури (склад одного з продовольчих підприємств), який розташований на території Одеського району, в результаті чого спалахнула сильна пожежа🔥.
🚒 Наразі триває ліквідація наслідків ракетного удару і пожежі силами підрозділів ДНСН. Національна поліція та усі інші відповідні служби, разом з рятувальниками, оперативно працюють на місці. Наразі всі деталі з'ясовуються, зокрема інформація щодо постраждалих не надходила.
Начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук
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