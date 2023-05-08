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обстріл (21130) Одеська область (2492) ППО (1833) Братчук (138) повітряна тривога (415)

Росіяни здійснили ракетну атаку по Одещині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

україна,ппо

Російські окупанти в ніч із неділі на понеділок завдали ракетного удару по Одеській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещина. Відбулася ворожа ракетна атака. Видихніть. Решта подробиць – пізніше", – написав він.

Раніше повідомлялося про вибухи на Одещині та роботу ППО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. КАРТА

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
Русофашисти , схаменіться перед смертю , яка чекає на вас ,
скажені ви тварюки 😠
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08.05.2023 01:22
+8
Так вони і закінчилися із складських запасів. Тепер застосовують щойно виготовлені. Що тобі не так?
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08.05.2023 01:26
+5
С ким ви розмовляєте, якщо це тварини?

Вони навіть не тварини і точно не люди вони істоти
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08.05.2023 01:27
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Так вони і закінчилися із складських запасів. Тепер застосовують щойно виготовлені. Що тобі не так?
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08.05.2023 01:26 Відповісти
Лише ракет С-300 ще дуже до*уя. А калібри та іскандери на нижній межі
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08.05.2023 01:27 Відповісти
Завод з виробництва ракет С300 та С400 знаходиться безпосередньо в москві... Туди бавовні важко дістатись через насиченість ппо
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08.05.2023 02:28 Відповісти
Вони їх ВИРОБЛЯЮТЬ - 2 місяці не було обстрілів калібрами/іскандерами - запаси поповнювали запаси.
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08.05.2023 01:39 Відповісти
Русофашисти , схаменіться перед смертю , яка чекає на вас ,
скажені ви тварюки 😠
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08.05.2023 01:22 Відповісти
С ким ви розмовляєте, якщо це тварини?

Вони навіть не тварини і точно не люди вони істоти
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08.05.2023 01:27 Відповісти
Ну если пишет - выдохните, то значит некто не пострадал, или всё сбили.
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08.05.2023 01:28 Відповісти
есть прилеты а не сбитие
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08.05.2023 02:29 Відповісти
Немає. І'гнат.
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08.05.2023 07:58 Відповісти
значит игнат твой ********, погиб один челок при обстреле
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08.05.2023 12:51 Відповісти
Ваши бі слова да Богу в уши. Будем надеяться.
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08.05.2023 01:30 Відповісти
Щось дуже позитивно. Невже все позбивали? Петріоти порішали?
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08.05.2023 01:40 Відповісти
Над Києвом після півночі багато збивали.
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08.05.2023 02:28 Відповісти
Одеська Районна Військова Адміністрація
❗️Сьогодні вночі ворог, з літаків стратегічної авіації, здійснив ракетний удар по Одеському району.
🚀 На жаль, було влучання ракети типу Х-22 по об'єкту логістичної інфраструктури (склад одного з продовольчих підприємств), який розташований на території Одеського району, в результаті чого спалахнула сильна пожежа🔥.
🚒 Наразі триває ліквідація наслідків ракетного удару і пожежі силами підрозділів ДНСН. Національна поліція та усі інші відповідні служби, разом з рятувальниками, оперативно працюють на місці. Наразі всі деталі з'ясовуються, зокрема інформація щодо постраждалих не надходила.
Начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук
https://t.me/OdeskaRDA/6057
https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/***********************************************************************
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08.05.2023 02:54 Відповісти
точно пустой склад
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08.05.2023 08:46 Відповісти
В Одессе попали по пустому старому складу и советской холодильной установке
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08.05.2023 08:37 Відповісти
часть ракет х22 не долетела до Одессы ,гупнулись в море
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08.05.2023 08:39 Відповісти
высокий результат по Шахедам в Киеве из за израильских Радаров
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08.05.2023 08:40 Відповісти
Без наличия ракет хотя бы 300+ км для адекватного ответа такие обстрелы будут регулярно и всегда
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08.05.2023 09:07 Відповісти
 
 