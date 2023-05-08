Українські захисники вночі знищили 35 із 35 "Шахедів", - Генштаб

Цієї ночі захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі, 8 травня 2023 року, ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed". 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками", - йдеться в повідомленні.

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