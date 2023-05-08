Українські захисники вночі знищили 35 із 35 "Шахедів", - Генштаб
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Цієї ночі захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Вночі, 8 травня 2023 року, ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed". 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+37 Старый зольдат
показати весь коментар08.05.2023 07:14
+32 Amber
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+20 Leon e9048d82
показати весь коментар08.05.2023 07:31
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Будь ласка, зачекайте...
не діють !😠
Що відбувається ? Весь світ в глибокому сні ?
Не здивуюсь якщо наші інженери працювали і в північній Кореї.
Тепер введіть санкції
Держава какаяразница від президента, виборців та до бізнесу
Іран перетнув межу: Україна готова розірвати дипвідносини
Ночью россияне атаковали Киев беспилотниками, есть пострадавшие и разрушения (обновлено) Источник: https://censor.net/ru/n3416884
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Скоро Слуги народа вынесут постанову или закон "сбивать шахеды за пределами Кмевской области."
"Угадайте, как называется страна, которая в день победы на фашизмом одновременно устраивает парад в честь победы на фашизмом и в этот же день подвергает массированному варварскому ракетному обстрелу мирные города самой миролюбивой страны ."
Марна справа пояснювати щось ідіотам.
и газопровод горел олимпийским факелом