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Генштаб ЗС (4520) дрони (2507)

Українські захисники вночі знищили 35 із 35 "Шахедів", - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Цієї ночі захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі, 8 травня 2023 року, ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed". 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У повітряному просторі Києва виявлено і знищено понад 30 ворожих дронів, - КМВА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
Браво, ПВО!!! Пишаэмось!!!!
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08.05.2023 07:14
+32
Іранці успішно поставляють свою срань кацапам і жодні санкціі на них
не діють !😠
Що відбувається ? Весь світ в глибокому сні ?
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08.05.2023 07:17
+20
Україна зробила великий внесок в оборонпром Ірану та РФ - взяти хоча б Мотор Січ, наприклад.

Не здивуюсь якщо наші інженери працювали і в північній Кореї.

Тепер введіть санкції

Держава какаяразница від президента, виборців та до бізнесу
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08.05.2023 07:31
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Браво, ПВО!!! Пишаэмось!!!!
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08.05.2023 07:14 Відповісти
Іранці успішно поставляють свою срань кацапам і жодні санкціі на них
не діють !😠
Що відбувається ? Весь світ в глибокому сні ?
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08.05.2023 07:17 Відповісти
Україна зробила великий внесок в оборонпром Ірану та РФ - взяти хоча б Мотор Січ, наприклад.

Не здивуюсь якщо наші інженери працювали і в північній Кореї.

Тепер введіть санкції

Держава какаяразница від президента, виборців та до бізнесу
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08.05.2023 07:31 Відповісти
Також про це подумала. А Україна які має дипвідносини чи таки розірвала?
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08.05.2023 07:32 Відповісти
Увесь світ у глибокій моральній жоппі.
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08.05.2023 08:16 Відповісти
Уже давно є https://en.wikipedia.org/wiki/Sanctions_against_Iran,
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08.05.2023 09:16 Відповісти
Чому не діють? Діють! Але фанатики терплячі. До того ж є РФ, Китай та інші какашки.
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08.05.2023 10:00 Відповісти
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08.05.2023 07:18 Відповісти
Ізраїльські радари допомогли?
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08.05.2023 07:21 Відповісти
Вітаю наші ППО з безперечним успіхом. Слава ЗСУ!
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08.05.2023 07:34 Відповісти
Ого, 35 штук запустили, коли вони встигають їх штампувати!?
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08.05.2023 07:36 Відповісти
Саме вони були головним чинником при збитті шахедів, а то як же!🙂
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08.05.2023 08:36 Відповісти
В Ірана розв*язані руки -- світ в летаргіиному сні .
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08.05.2023 07:40 Відповісти
я думаю там без китая не обійшлося
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08.05.2023 07:48 Відповісти
100500%
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08.05.2023 09:05 Відповісти
Санкції проти таких гераней Євросоюз розробляє, а сама Україна які має відносини з Іраном? Чи знову ненаразі у нелоха і його ставки
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08.05.2023 07:41 Відповісти
ты лучше спроси, почему мы кормим иранских террористов. Продаем туда мясо, яйца, зерно, масло...
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08.05.2023 09:11 Відповісти
Не мы, а "наша ряба" с косюком, кернел с веревским и прочая монако-куршавельская шл.....бень
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08.05.2023 15:37 Відповісти
тут еще фишка в том, что эти костюки, кернелы и т.д. получают дотации из бюджета.
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10.05.2023 15:09 Відповісти
ты определись: или кормим, или продаем!
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10.05.2023 13:11 Відповісти
кормим по бросовым ценам.
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10.05.2023 15:07 Відповісти
Нічого свіжішого не знайшов, але думаю, що нічого й не змінилося. Так само - погрозливі пози та надування щок.

Іран перетнув межу: Україна готова розірвати дипвідносини
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08.05.2023 09:15 Відповісти
Дякуємо всім, хто був причетний до цього!
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08.05.2023 07:44 Відповісти
Подробиці з якихось причин будуть згодом?
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08.05.2023 08:01 Відповісти
Осторожно с такими заявлениями! Причина:
Ночью россияне атаковали Киев беспилотниками, есть пострадавшие и разрушения (обновлено) Источник: https://censor.net/ru/n3416884
=============
Скоро Слуги народа вынесут постанову или закон "сбивать шахеды за пределами Кмевской области."
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08.05.2023 09:10 Відповісти
Дякую захистникам українського неба. Слава ЗСУ!
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08.05.2023 09:28 Відповісти
Китайская головоломка:

"Угадайте, как называется страна, которая в день победы на фашизмом одновременно устраивает парад в честь победы на фашизмом и в этот же день подвергает массированному варварскому ракетному обстрелу мирные города самой миролюбивой страны ."
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09.05.2023 08:05 Відповісти
Питання,як ми іх збиваємо?Якщо с300 або подібні то це успіх рашкі.Якщо пзрк або тачанкі то наш.
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08.05.2023 09:37 Відповісти
Треба порівнювати не вартість дрона і ракети ЗРК , а враховувати те якої шкоди дрон може наробити при потраплянні в ціль , якщо пожаліти на нього ракету . В об'єкт критичної інфраструктури наприклад , виведення з ладу якого може коштувати країні набагато дорожче від будь яких ракет .
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08.05.2023 10:36 Відповісти
С-300? По шахедам? У місті?

Марна справа пояснювати щось ідіотам.
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08.05.2023 13:40 Відповісти
Ракетой за 1000 тугриков сбивается дрон за 50 тугриков, который летел в объект за 1 000 000 тугриков.
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08.05.2023 12:08 Відповісти
К сожалению, не все это понимают. Или точнее, об этом не думают.
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08.05.2023 23:49 Відповісти
Збиваємо усим і усі. Ще {дебільні} питання будуть?
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08.05.2023 13:38 Відповісти
Нельзя ответить однозначно, они наверняка тоже сосредатачивают силы для контрнаступления. Для этого им нужно вскрыть наши временные и постоянные позиции ППО. Вполне возможно что был израсходован весь запас ракет, поскольку предателям в ОПУ именно это и нужно. На что тратить эти ракеты вам виднее это ваш выбор. Но это штучный товар.
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08.05.2023 23:53 Відповісти
Питання для тролив - складність початкового уровня.Коли рашкой законтрактовано 2400 шахедів,з яких отримано 400, то не має значення ,чим вони збиватимуться? Насипали тут "2х2". Життя складніше.Но вам тільки барабаніть та ржать. Ворога не треба недооцінювати.Таки питання швидко виявляють одноклітинні організми.
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09.05.2023 09:31 Відповісти
..а электрика в районах Киева пропадала ночью просто для развлечения

и газопровод горел олимпийским факелом
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08.05.2023 11:45 Відповісти
Читай англійською: чай, мир, блюдо(посуд).
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08.05.2023 13:28 Відповісти
єврей пукін-шаломов запустив 35 дронів по Києву, а скільки дронів запустив по мацакві єврей зеленський???
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09.05.2023 00:28 Відповісти
 
 