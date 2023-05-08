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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 194 970 (+540 за добу), 3730 танків, 3018 артсистем, 7253 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк,війна,зсу

Станом на ранок 8 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 194 970 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 194 970 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків - 3730 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 7253 (+5) од,
  • артилерійських систем - 3018 (+8) од,
  • РСЗВ - 554 (+0) од,
  • засоби ППО - 306 (+0) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2614 (+42),
  • крилаті ракети - 947 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5958 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 384 (+4).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 194 970 (+540 за добу), 3730 танків, 3018 артсистем, 7253 броньовані машини 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+17
Завтра понесуть на палках вже 195 тищ нових дідоф.
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08.05.2023 08:17
+16
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.05.2023 08:13
+11
195 тис до загону кобздона на 9 травня. Що заслужили те і отримали кацапи. Україна понад усе
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08.05.2023 08:14
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Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.05.2023 08:13 Відповісти
195 тис до загону кобздона на 9 травня. Що заслужили те і отримали кацапи. Україна понад усе
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08.05.2023 08:14 Відповісти
Завтра понесуть на палках вже 195 тищ нових дідоф.
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08.05.2023 08:17 Відповісти
Не понесуть, бо дідофф на палках відмінили. Щоб "патєрь нєт" не показувати.
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08.05.2023 08:30 Відповісти
Відмінили тільки на парашистані бо там нЄбЄзАпАснА. Деінде понесуть, у Африці вже тягали.
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08.05.2023 09:07 Відповісти
не дідоф, а правнуків. )
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08.05.2023 08:56 Відповісти
Птичькопад якийсь!
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08.05.2023 08:15 Відповісти
Літачки та гелікоптери давно не оновлювалися...
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08.05.2023 08:28 Відповісти
Йшов 3365 день москальсько-української війни. 30 одиниць техніки і 540 чумардосів. Техніка просіла, але навіть при такій кількості стабільно присутні 2-4 спецтехніки, що вганяє рашку в середньовіччя. Постійно присутні броня, арта і логістика і це теж великий гуд. Щоденно присутні хвилі БПЛА, намагаються виснажити наші ППО дешевими дронами. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 194 000 це більше ніж таке місто, як Подольськ ...
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08.05.2023 08:55 Відповісти
"Воскресенье 7.05.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 195754 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 5 мая это 65091 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 12 мая 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 7724 убитыми и пропавшими безвести."

Тобто, без врахування мобіків з лИнИрИ/дИнИрИ, в Україні уже зажмурено 268 569 рюскє вітязєй. ну можна ще сюди додати кілька сотень за вчорашній день. а також кілька десятків тисяч колаборантів із лИнИрИ/дИнИрИ, яких на московії ніхто навіть не рахує і пуйлу про ці втрати навіть не звітують.
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08.05.2023 09:05 Відповісти
да никто ему данных не даёт - патамучта это ему на фих не нужно...
не стоить постить этого хенерала...!
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08.05.2023 10:19 Відповісти
та да. ему и на потери своих пофиг. смотрит на них исключительно сквозь призму температуры в обществе своего стада, дескать сколько еще можно их утилизировать, пока бунты не начнутся массовые по федерации.
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08.05.2023 11:23 Відповісти
Підготовка до нашого наступу йде чудово! Ворог виснажений, риє собі канави. За рік каZZапи навчілися стягувати своє падло до купи. Тріумф сруської культури
Сподібаюсь, літом їм цей навик знадобиться багаторазово.
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08.05.2023 09:15 Відповісти
Война набирает обороты, бои становятся все кровопролитней. Это война уже всего цивилизованного мира с татаро-монголами, которые несут только разрушения. Естественно возникает вопрос, если это война всего цивилизованного мира, тогда уже настало время под любим предлогом или без предлога водить войска НАТО в Украину, не стоит ждать, когда эти татаро-монголы начнут крошить Европу. Их необходимо разгромить здесь в Украине
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08.05.2023 11:07 Відповісти
 
 