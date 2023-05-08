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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 194 970 (+540 за добу), 3730 танків, 3018 артсистем, 7253 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на ранок 8 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 194 970 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 194 970 (+540) осіб ліквідовано,
- танків - 3730 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 7253 (+5) од,
- артилерійських систем - 3018 (+8) од,
- РСЗВ - 554 (+0) од,
- засоби ППО - 306 (+0) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2614 (+42),
- крилаті ракети - 947 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5958 (+6) од,
- спеціальна техніка - 384 (+4).
Топ коментарі
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+16 Amber
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P.s. 194 000 це більше ніж таке місто, як Подольськ ...
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 5 мая это 65091 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 12 мая 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 7724 убитыми и пропавшими безвести."
Тобто, без врахування мобіків з лИнИрИ/дИнИрИ, в Україні уже зажмурено 268 569 рюскє вітязєй. ну можна ще сюди додати кілька сотень за вчорашній день. а також кілька десятків тисяч колаборантів із лИнИрИ/дИнИрИ, яких на московії ніхто навіть не рахує і пуйлу про ці втрати навіть не звітують.
не стоить постить этого хенерала...!
Сподібаюсь, літом їм цей навик знадобиться багаторазово.