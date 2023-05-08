Неможливо передбачити, чи буде загострення війни на 9 травня, - Маляр
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що "ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Ганни Маляр.
"Те що росіяни люблять дати та історичні паралелі – так. Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони "не загострились". Тому, загострення може бути, може не бути", – пояснила вона.
Маляр закликала українців завжди бути готовими до підступності окупантів та до оборони.
Топ коментарі
+11 5 копійок
показати весь коментар08.05.2023 08:34
+11 5 копійок
показати весь коментар08.05.2023 08:48
+5 Михаил Грушевский
показати весь коментар08.05.2023 08:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Аби тільки союзнички руки не виламували.
А то ж примусили на 24.02. не бити по цих мерзотах.
Я написала не про зброю, а про те, що "дорогі союзнички" вимагають не проводити ті операції, на які здатні наші військові. І які були підготовлені.
Бо імпотенти трясуться і бояться ескалації.
А то вони дуже журилися, коли наші зібралися вбити герасимова і благали цього не робити. Не кажучи про те, що не повідомили про візит цієї мерзоти.
24.02.2023 - Буданов говорив про всі можливі засоби. Але знову лівацькі боягузи-імпотенти влізли.