Неможливо передбачити, чи буде загострення війни на 9 травня, - Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що "ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Ганни Маляр.

"Те що росіяни люблять дати та історичні паралелі – так. Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони "не загострились". Тому, загострення може бути, може не бути", – пояснила вона.

Маляр закликала українців завжди бути готовими до підступності окупантів та до оборони.

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