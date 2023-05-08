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Неможливо передбачити, чи буде загострення війни на 9 травня, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр,ганна

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що "ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Ганни Маляр.

"Те що росіяни люблять дати та історичні паралелі – так. Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони "не загострились". Тому, загострення може бути, може не бути", – пояснила вона.

Маляр закликала українців завжди бути готовими до підступності окупантів та до оборони.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+11
Щоб бити туди потрібно мати свою зброю, а не просити чужу. Янелох Оманський катав асфальт, а не клепав свою зброю.
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08.05.2023 08:34
+11
Щоб не питати дозволу треба мати свою зброю і пофігу чого вони там бояться.
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08.05.2023 08:48
+5
Геніальні "розумозаключення". Чи є життя у всесвіті: "Можливо так, можливо ні. Точно ніхто не знає".
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08.05.2023 08:59
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Я думаю, що наші підготували москальським падлюкам сюрпризи.
Аби тільки союзнички руки не виламували.

А то ж примусили на 24.02. не бити по цих мерзотах.
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08.05.2023 08:26 Відповісти
Щоб бити туди потрібно мати свою зброю, а не просити чужу. Янелох Оманський катав асфальт, а не клепав свою зброю.
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08.05.2023 08:34 Відповісти
???

Я написала не про зброю, а про те, що "дорогі союзнички" вимагають не проводити ті операції, на які здатні наші військові. І які були підготовлені.

Бо імпотенти трясуться і бояться ескалації.
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08.05.2023 08:45 Відповісти
Щоб не питати дозволу треба мати свою зброю і пофігу чого вони там бояться.
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08.05.2023 08:48 Відповісти
Не забудьте заокеанським союзничкам сказати про це.

А то вони дуже журилися, коли наші зібралися вбити герасимова і благали цього не робити. Не кажучи про те, що не повідомили про візит цієї мерзоти.

24.02.2023 - Буданов говорив про всі можливі засоби. Але знову лівацькі боягузи-імпотенти влізли.
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08.05.2023 08:54 Відповісти
Ну якщо САМ Буданов сказав, то так воно і було.
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08.05.2023 10:52 Відповісти
Кацапи знов штурмуватимуть фанерний Рейхстаг.
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08.05.2023 08:31 Відповісти
Судячи по розмірам копії Рейхстагу проти оригіналу, в Росії проблеми не тільки з людяностю, а і з фанерою також.
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08.05.2023 09:09 Відповісти
Вірогідно буде. Тому треба щоб люди усвідомлювали небезпеку.
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08.05.2023 08:33 Відповісти
Нагружаите -- робота така .
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08.05.2023 08:35 Відповісти
Новина ні про що-може буде, може не буде. Для чого взагалі рота відкривати?Наче баба базарна.
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08.05.2023 08:52 Відповісти
Геніальні "розумозаключення". Чи є життя у всесвіті: "Можливо так, можливо ні. Точно ніхто не знає".
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08.05.2023 08:59 Відповісти
То спитай Буданова
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08.05.2023 09:09 Відповісти
А минула ніч не була загостренням??
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08.05.2023 09:14 Відповісти
Ну як можна щось не передбачити маючи таке «реформоване» ставлеником зеленського ГУР?
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08.05.2023 09:39 Відповісти
Де вони таких аннигерман вишукують? І де їх випускають? Може в окадемії міші поплавського?
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08.05.2023 10:30 Відповісти
Трускавецький унєвєрсітєт
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08.05.2023 10:54 Відповісти
 
 