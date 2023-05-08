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Внаслідок обстрілу Одещини зруйновано дачні будинки та бази відпочинку, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,одещина,одеська

Внаслідок обстрілу Одещини зруйновано дачні будинки й бази відпочинку.

Про це заявила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Те, що вони атакували стратегічними бомбардувальниками з напрямку Севастополя - це ще одна сакральність і прив’язка, яку вони люблять до значущих дат, подій і т.д. Те , що ми прогнозували", - зазначила вона в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, росіяни били по рекреаційній зоні, "нагадавши мешканцям нашого регіону про те, що лінія узбережжя сьогодні - це лінія небезпеки і оборони, а не лінія курорту, відпочинку".

Речниця зазначила, що на ділянках, куди влучили ракети, спалахнули потужні пожежі, вони вже ліквідовані, інформації про жертв немає

"Зруйновані дачні будинки, зруйновані бази відпочинку - це говорить про те, що ворог намагається бити туди, де люди намагаються відновити життя", - сказала вона.

Також читайте: Ракетний удар по Одещині: пожежу ліквідовано, три особи зазнали поранення, одна людина вважається зниклою безвісти, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Ну что одесситы, как вам братское поздравление?
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08.05.2023 10:36 Відповісти
Да нормально... Вертели мы кацапских сволочей на болту.
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08.05.2023 10:38 Відповісти
Рамштайн працює.
«Натофашизди» передали «укрофашиздам» зенітні ракетні комплекси «Patriot». Тепер «біндерівці» збивають на підльоті до Матері міст російських - Києву гіперзвукові російські православні ракети Х-47 «КІНЖАЛ» вартістю 10 мільйонів доларів. За ці гроші можна було газофікувати кілька райцентрів у Сибіру.
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08.05.2023 10:45 Відповісти
Багато в Одесі є покидьків які міркують так: если би ВСУ не сопротивлялись і Україна здалась путіну , то нас би нє бамбілі. Тобто на їхнє зьочене переконання Московія веде праведну війну протів укрофашисдов. І таких латентних зрадників та потенційних навідників-коригувальників в Одесі десятки тисяч
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08.05.2023 12:06 Відповісти
Висновки Наталії Гуменюк, якщо чесно, дуже дивні. Вчора вона заявляла, що "ми не знаємо", сьогодні каже "все, як ми й прогнозували".
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08.05.2023 10:39 Відповісти
прогнозували, що не знаємо

знаємо, що прогнозували.

Гра слів, класика, аби ********* зайвий раз...
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08.05.2023 10:41 Відповісти
Телеграм канал "Типичная Одесса" викладає фото руйнувань одразу після прильотів. Коментатори -росіяни радіють руйнуванням і пожежам. Цією рашистською помийкою хтось займається?
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08.05.2023 10:40 Відповісти
Лише хворі на голову кацапи можуть радіти - з приводу знищення складу з куриними окорочками .
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08.05.2023 10:55 Відповісти
Насправді це говорить про те, що кацапи думпють, що наші резерви, особов й скдад розміщуються на базах відпочинку. Чому? Тому що саме на базах і в школах вони розміщують своїх орків.
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08.05.2023 10:40 Відповісти
Кацапня в соцмережах радіє знищенню складів зі скупченням військової техніки ЗСУ , яка там зосереджувалась для наступу . !! Для наступу , Карл !! В - ОДЕСІ . !!
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08.05.2023 11:03 Відповісти
 
 