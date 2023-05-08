Внаслідок обстрілу Одещини зруйновано дачні будинки та бази відпочинку, - ОК "Південь"
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Внаслідок обстрілу Одещини зруйновано дачні будинки й бази відпочинку.
Про це заявила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Те, що вони атакували стратегічними бомбардувальниками з напрямку Севастополя - це ще одна сакральність і прив’язка, яку вони люблять до значущих дат, подій і т.д. Те , що ми прогнозували", - зазначила вона в ефірі телемарафону.
За словами Гуменюк, росіяни били по рекреаційній зоні, "нагадавши мешканцям нашого регіону про те, що лінія узбережжя сьогодні - це лінія небезпеки і оборони, а не лінія курорту, відпочинку".
Речниця зазначила, що на ділянках, куди влучили ракети, спалахнули потужні пожежі, вони вже ліквідовані, інформації про жертв немає
"Зруйновані дачні будинки, зруйновані бази відпочинку - це говорить про те, що ворог намагається бити туди, де люди намагаються відновити життя", - сказала вона.
Будь ласка, зачекайте...
«Натофашизди» передали «укрофашиздам» зенітні ракетні комплекси «Patriot». Тепер «біндерівці» збивають на підльоті до Матері міст російських - Києву гіперзвукові російські православні ракети Х-47 «КІНЖАЛ» вартістю 10 мільйонів доларів. За ці гроші можна було газофікувати кілька райцентрів у Сибіру.
знаємо, що прогнозували.
Гра слів, класика, аби ********* зайвий раз...