Внаслідок обстрілу Одещини зруйновано дачні будинки та бази відпочинку, - ОК "Південь"

Внаслідок обстрілу Одещини зруйновано дачні будинки й бази відпочинку.

Про це заявила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Те, що вони атакували стратегічними бомбардувальниками з напрямку Севастополя - це ще одна сакральність і прив’язка, яку вони люблять до значущих дат, подій і т.д. Те , що ми прогнозували", - зазначила вона в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, росіяни били по рекреаційній зоні, "нагадавши мешканцям нашого регіону про те, що лінія узбережжя сьогодні - це лінія небезпеки і оборони, а не лінія курорту, відпочинку".

Речниця зазначила, що на ділянках, куди влучили ракети, спалахнули потужні пожежі, вони вже ліквідовані, інформації про жертв немає

"Зруйновані дачні будинки, зруйновані бази відпочинку - це говорить про те, що ворог намагається бити туди, де люди намагаються відновити життя", - сказала вона.

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