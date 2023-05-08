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Росіяни на Бахмутському напрямку втратили близько 100 тис. осіб протягом 9 місяців, - Череватий
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Бахмутському напрямку ворог втратив близько 100 тис. живої сили впродовж останніх 9 місяців.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.
"Але це орієнтовний підрахунок. Впевнений, що подальша верифікація приведе лише до збільшення цієї цифри. Це природно, оскільки ворог використовує так звані м’ясні атаки особового складу як головний метод ведення війни", - зазначив він.
Топ коментарі
+7 Маркиз
показати весь коментар08.05.2023 12:37
+7 Маркиз
показати весь коментар08.05.2023 12:40
+6 Мрачный скептик
показати весь коментар08.05.2023 12:33
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Ось я і думаю, якщо вищі військові чини йдуть помічниками до Пригожина, якщо цей самий Пригожин вже відкрито посилає матірно всіх підряд крім самого путіна, то здається маємо майбутнього президента Росії
"Герой "руської весни", визволитель Криму, той, хто розпочав визволення Донбасу"... Тоді при звуках його імені "патріоти" аж сикали в штани, на всіх мітінінгах несли його портрети і іноді їх було навіть більше, ніж портретів путіна. І я тоді писав, що скоро цього "героя" приберуть, бо на небі має сяяти лише одне Сонце. Так і сталося, Гіркіна не тільки прибрали з Донбасу, але ще й перетворили на смішного клоуна.
Пригожин цю помилку зрозумів і тому, на відміну від Гіркіна, на обіцянки та прихильністьКремля не покладається. Працює у кооперації з Кремлем, але військовий корпус з повним озброєнням має у своєму особистому володінні. Тому і робить, що хоче.
https://defence-line.org/2023/05/priblizhenie-k-9-maya-chast-3/