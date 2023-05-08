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Новини Війна в Україні
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Бахмут(Артемівськ) (1484) Череватий Сергій (165)

Росіяни на Бахмутському напрямку втратили близько 100 тис. осіб протягом 9 місяців, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

На Бахмутському напрямку ворог втратив близько 100 тис. живої сили впродовж останніх 9 місяців.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

"Але це орієнтовний підрахунок. Впевнений, що подальша верифікація приведе лише до збільшення цієї цифри. Це природно, оскільки ворог використовує так звані м’ясні атаки особового складу як головний метод ведення війни", - зазначив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
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08.05.2023 12:37
+7


https://defence-line.org/2023/05/priblizhenie-k-9-maya-chast-3/
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08.05.2023 12:40
+6
Маленьких городок Бахмут стал Верденом для московитов.
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08.05.2023 12:33
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Втрати цього м`яса не цікаві, гірко думати, скільки людей втратили ми.
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08.05.2023 12:24 Відповісти
А мені цікаво , скільки мокшів відправили наші хлопці до пекла 😠
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08.05.2023 12:36 Відповісти
Після розмови з Кадировим Пригожин різко передумав йти з позицій і якось несподівано виявилося, що й снаряди з'явилися і навіть Суровікін тепер працюватиме на ЧВК.
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08.05.2023 12:39 Відповісти
Не знаю, наскільки генерал армії Суровікін працюватиме на "Вагнера", а ось звільнений тиждень тому генерал-полковник Мезенцев таки офіційно працевлаштований у ПВК.
Ось я і думаю, якщо вищі військові чини йдуть помічниками до Пригожина, якщо цей самий Пригожин вже відкрито посилає матірно всіх підряд крім самого путіна, то здається маємо майбутнього президента Росії
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08.05.2023 12:48 Відповісти
ще один є такий момент....як версія....як ВИ вважаєте? Що на Прігожіна спишуть військові злочини/наприклад в міжнародному суді/, а армію рфії відмажуть..Прігожіна можна грохнути в любому випадку,навіть при таких розкладах ,якщо він буде рватись до влади в кремлі.Прігожін зараз вигідна фігура--веде бій порівняно з іншими підрозділами,,але небезпечний для армії та генералів і самому кремлю,бо всі заслуги припишуть йому ,а не армії. По суті, це найманець поза законом тої ж самої рфії і його можна на м'ясо. Ви напевно теж помітили,що довгий час кадиров-дон навіть не появлявся в інфопросторі.
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08.05.2023 13:38 Відповісти
Щодо Пригожина, я згадую ситуацію 2014 року, з тодішнім "пригожиним" - Гіркіним-Стрілковим.
"Герой "руської весни", визволитель Криму, той, хто розпочав визволення Донбасу"... Тоді при звуках його імені "патріоти" аж сикали в штани, на всіх мітінінгах несли його портрети і іноді їх було навіть більше, ніж портретів путіна. І я тоді писав, що скоро цього "героя" приберуть, бо на небі має сяяти лише одне Сонце. Так і сталося, Гіркіна не тільки прибрали з Донбасу, але ще й перетворили на смішного клоуна.
Пригожин цю помилку зрозумів і тому, на відміну від Гіркіна, на обіцянки та прихильністьКремля не покладається. Працює у кооперації з Кремлем, але військовий корпус з повним озброєнням має у своєму особистому володінні. Тому і робить, що хоче.
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08.05.2023 13:59 Відповісти
Прігожин ,....Кадиров.....хтось з армії рашистів генералів,.... напевно роблять свій військово-політичний клан.Щоб в подальшому вижити на расеї..адже у них реальна ЧВК, яка буде їх захищати, така собі "приторіанська армія" ,проти них не кожен посміє рипатись. Вважаю, що вони реально бачать програш рашки і забезпечують себе захистом ,самих відданих бійців, а не тим м'ясом що кидають на поле бою.
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08.05.2023 14:09 Відповісти
уже скоро год будет как берут Бахмут
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08.05.2023 12:26 Відповісти
Пригожин подтвердит
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08.05.2023 12:28 Відповісти
100 тисяч це вбитими і пораненими.
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08.05.2023 12:32 Відповісти
дохлыми
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08.05.2023 12:34 Відповісти
1 к 500
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08.05.2023 12:37 Відповісти
Если бы...после того, как кацапы зашли в сам Бахмут в уличных боях, к сожалению, преимущества у нас больше нет. При соотношении 1 к 10 они бы так бодро не продвигались в марте-апреле...
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08.05.2023 12:41 Відповісти
Наврядче там 1 к 7, там артою цілодобово кроють.
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08.05.2023 12:36 Відповісти
Маленьких городок Бахмут стал Верденом для московитов.
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08.05.2023 12:33 Відповісти
Нехерт було кацапам йти на Київ через Бахмут
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08.05.2023 12:37 Відповісти
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08.05.2023 12:37 Відповісти


https://defence-line.org/2023/05/priblizhenie-k-9-maya-chast-3/
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08.05.2023 12:40 Відповісти
це біо-сміття, воно лежить і розкладається, нікому не потрібне..., свої їх навіть не ховають як безхатніх тварин..., а потім ці уроди влаштовують карнавали по всій їхній країні під назвою "День Побєди"...
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08.05.2023 12:44 Відповісти
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08.05.2023 12:53 Відповісти
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08.05.2023 12:56 Відповісти
Кинжал покажут ?
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08.05.2023 13:02 Відповісти
 
 