Україна отримала від Світового банку $132 млн на аграрний сектор

Україна отримала від Світового банку кредит в розмірі 132 млн доларів США на фінансування видатків у сільськогосподарському секторі.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів, інформує Цензор.НЕТ.

"Залучені кошти дозволять і надалі підтримувати фінансову стабільність України та відшкодувати пріоритетні видатки, зокрема у сільськогосподарському секторі, для покращення ситуації у харчовій промисловості та забезпеченні продовольчої безпеки України", - прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

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Ці гроші надійшли до держбюджету в межах угоди про позику за програмою "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР).

Угода була укладена між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) в серпні 2019 року. Програма розрахована на 5 років і реалізується за рахунок коштів Світового банку та держбюджету.

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