Присвоєння звання Героя України відтепер розглядатиме експертна група, - указ президента

Президент Володимир Зеленський створив при Комісії державних нагород та геральдики експертну групу, яка розглядатиме подання про присвоєння звання Герой України. Це потрібно через велику кількість звернень та електронних петицій про присвоєння звання Героя України.

Комісію створено указом президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Експертна група складатиметься з представників Міноборони, апарату головнокомандувача, Генштаб, командувань видів та окремих родів військ ЗСУ, МВС, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ДСНС, СБУ, СВР, Держспецзв’язку, УДО та Офісу президента.

Зеленський ухвалив таке рішення, аби кожен геройський вчинок громадян, що брали участь в обороні України, захисті безпеки населення та інтересів держави, не залишився без уваги, був окремо розглянутий і відзначений на найвищому рівні.

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"Велика кількість звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому нашому захисникові звання Герой України говорить про те, що це питання потребує упорядкування. Тож було вирішено передбачити спеціальний дорадчий орган - експертну групу", - заявив президент.

Так, представники експертної групи будуть розглядати кожен героїчний вчинок окремо та вносити подання про присвоєння держнагород.

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"Кожен і кожна з наших героїв, хто самовіддано боронив Україну від російський загарбників, хто звільняв нашу землю від окупанта та пожертвував заради нашої свободи своїм здоров’ям чи життям, має бути гідно відзначений. Ми повинні знати імена всіх наших героїв", - додав Зеленський.