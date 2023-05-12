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Новини
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Присвоєння звання Героя України відтепер розглядатиме експертна група, - указ президента

герой,україни

Президент Володимир Зеленський створив при Комісії державних нагород та геральдики експертну групу, яка розглядатиме подання про присвоєння звання Герой України. Це потрібно через велику кількість звернень та електронних петицій про присвоєння звання Героя України.

Комісію створено указом президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Експертна група складатиметься з представників Міноборони, апарату головнокомандувача, Генштаб, командувань видів та окремих родів військ ЗСУ, МВС, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ДСНС, СБУ, СВР, Держспецзв’язку, УДО та Офісу президента.

Зеленський ухвалив таке рішення, аби кожен геройський вчинок громадян, що брали участь в обороні України, захисті безпеки населення та інтересів держави, не залишився без уваги, був окремо розглянутий і відзначений на найвищому рівні.

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"Велика кількість звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому нашому захисникові звання Герой України говорить про те, що це питання потребує упорядкування. Тож було вирішено передбачити спеціальний дорадчий орган - експертну групу", - заявив президент.

Так, представники експертної групи будуть розглядати кожен героїчний вчинок окремо та вносити подання про присвоєння держнагород.

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"Кожен і кожна з наших героїв, хто самовіддано боронив Україну від російський загарбників, хто звільняв нашу землю від окупанта та пожертвував заради нашої свободи своїм здоров’ям чи життям, має бути гідно відзначений. Ми повинні знати імена всіх наших героїв", - додав Зеленський.

Автор: 

Герой України (314) Зеленський Володимир (23732)


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Топ коментарі
+13
Експердна група готова!

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12.05.2023 14:07
+10
так ще Порошенко ввів порядок, що присвоєння звань - тільки через погодження з експертами! А що, в 2019-му це було скасовано?
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12.05.2023 14:01
+10
Історія України почалась з 19 року, а те що було до Зями не щітаіцца.
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12.05.2023 14:04
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Офіс президента там лишній, як і Єрмак в офісі. І чому не створена експертна група яка позбавить звання Бойка і не тільки?
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12.05.2023 13:59 Відповісти
так ще Порошенко ввів порядок, що присвоєння звань - тільки через погодження з експертами! А що, в 2019-му це було скасовано?
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12.05.2023 14:01 Відповісти
Історія України почалась з 19 року, а те що було до Зями не щітаіцца.
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12.05.2023 14:04 Відповісти
вангую група ермак падлоляк і ж опа
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12.05.2023 14:02 Відповісти
Ех, не дозволив Порошенко Боневтіку захищати Крим, а то б Зяма теж був героєм.
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12.05.2023 14:02 Відповісти
Куди ж без смотрЯщего?
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12.05.2023 14:03 Відповісти
Ох и не любит величайший лидер всех времен и народов ответственности, ох не любит... Командовать, вот это да! Говаривала моя бабка: "И дурак будет работать, главное - комендовать". Несмотря на его нелюбовь к ответственности - отвечать придется, потому что есть за что.
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12.05.2023 14:04 Відповісти
литвин и им подобие херои...ну ну
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12.05.2023 14:04 Відповісти
Експердна група готова!

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12.05.2023 14:07 Відповісти
Експертна група на чолі з Кашивим і Пєкалавим? Чи групу очолять Коля Каклєта і Безумна? Кандидатів вдосталь, і каждий на вєс золота...
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12.05.2023 14:08 Відповісти
ще одна посада єрмаку
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12.05.2023 14:24 Відповісти
Блін.Понаписували що й нема що добавити😊
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12.05.2023 14:29 Відповісти
Прєзідєнт працює в потє літца сваєво "вперше в історії України" (с)
Після мільярда дерев, треба створити мільярд нових органів - трудоголік ти наш найвеличнівшивий
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12.05.2023 14:54 Відповісти
Незабудьте рахамією до Комісії включити!!
Він може кого хочеш «відбілити», сльозливими пісьмами ….
Ще та гнида…
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12.05.2023 15:07 Відповісти
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12.05.2023 15:22 Відповісти
 
 