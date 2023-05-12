Потрібно відправляти Україні сучасні літаки та далекобійні ракети, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа закликає західних партнерів України надати сучасні бойові літаки та крилаті ракети дальнього радіусу дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Треба відправляти сучасні бойові літаки і крилаті ракети дальнього радіусу дії. І краще зробити це якнайшвидше, бо всі коливання минулого були марною тратою дорогоцінного часу. Кожен день, який ми витрачаємо на те, щоб дати Україні все необхідне для перемоги у війні, означатиме більше смертей і більше зруйнованої інфраструктури", - пояснив литовський лідер.

На його думку, західні країни загалом виправдовують очікування українців, але водночас діють дуже повільно, коли справа доходить до прийняття важливих рішень.

"Ми занадто довго перетинали так звані червоні лінії. Спочатку були сумніви щодо можливості надання будь-якого виду озброєння, потім одна червона лінія за іншою перетиналася, як у випадку з ракетними системами залпового вогню або основними бойовими танками", - сказав Науседа.

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