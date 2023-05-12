Білорусь заявила, що відправила на кордон танки

Білорусь відправила кілька танкових взводів на "посилення" свого державного кордону.

Про це повідомили в міністерстві оборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі танкові взводи під час перевірки виконують завдання з посилення Державного кордону Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Також там проінформували, що під час комплексної перевірки бойової готовності збройних сил РБ військовослужбовці танкового підрозділу "організували охорону та оборону, а також інженерне обладнання району зосередження, здійснили маскування озброєння, військової та спеціальної техніки".

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Під час дійства танкові екіпажі виконали контрольні стрільби з озброєння танка Т-72Б, а військовослужбовці підрозділу забезпечення відстрілялись з автоматів АКС-74.