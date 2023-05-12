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Білорусь заявила, що відправила на кордон танки

танк,білорусь

Білорусь відправила кілька танкових взводів на "посилення" свого державного кордону.

Про це повідомили в міністерстві оборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі танкові взводи під час перевірки виконують завдання з посилення Державного кордону Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Також там проінформували, що під час комплексної перевірки бойової готовності збройних сил РБ військовослужбовці танкового підрозділу "організували охорону та оборону, а також інженерне обладнання району зосередження, здійснили маскування озброєння, військової та спеціальної техніки".

Читайте: У Білорусі знову продовжили військові навчання, тепер до 22 травня, - "Беларускі Гаюн"

Під час дійства танкові екіпажі виконали контрольні стрільби з озброєння танка Т-72Б, а військовослужбовці підрозділу забезпечення відстрілялись з автоматів АКС-74.

Автор: 

Білорусь (7926) кордон (4756) танк (2062)


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Топ коментарі
+45
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12.05.2023 15:05
+24
Карту покажи идиот картофельный для чего и кто нападает что ты танки пригнал ))
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12.05.2023 15:10
+17
"Кілька танкових взводів" --- це буквально десяток танків.

І шо? ---

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12.05.2023 15:08
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12.05.2023 15:05 Відповісти
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12.05.2023 15:19 Відповісти
На Берлін!
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12.05.2023 16:31 Відповісти
На Берлин!
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12.05.2023 16:39 Відповісти
Реальний стрім "сельдмаршала" суравікіна - за погонялом армагедон-собачий !
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12.05.2023 17:04 Відповісти
"Кілька танкових взводів" --- це буквально десяток танків.

І шо? ---

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12.05.2023 15:08 Відповісти
Так, взвод - три машини.
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12.05.2023 16:09 Відповісти
Карту покажи идиот картофельный для чего и кто нападает что ты танки пригнал ))
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12.05.2023 15:10 Відповісти
То він на опудало Валєру образився..танки на розборки з ним відправив
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12.05.2023 15:30 Відповісти
бульба на грубость наривається .
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12.05.2023 15:11 Відповісти
Усраться, не подняться...
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12.05.2023 15:14 Відповісти
Це шо, відбиватися від того 51-річного водія, що "перевозив вибухівку"?
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12.05.2023 15:16 Відповісти
Тріпіщі, НАТА111
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12.05.2023 15:18 Відповісти
Бульбой стрелять будут по Леопардам?
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12.05.2023 15:29 Відповісти
картошку мы еще не жарили
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12.05.2023 15:33 Відповісти
Жарили, на север от Чернигова. Заходили они с кацапами. Есть воспоминания комбата из 58-й бригады. Тут, на цензори были.
Только пРЕЗИДЕНТ ермак молчит. Бо битум...
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12.05.2023 15:44 Відповісти
Это были бывшие украинские беркутята которые убежали после Майдана..Они беларусов в 2020 тоже дубасили …да и Украина спонсировала друга Луку аж на 5 млрд.долларов в это время.Посол Украины Кизим даже с гордостью об этом рассказал недавно.Политика одним словом(
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12.05.2023 16:08 Відповісти
Бульбофюрер знову бикує, напевне хоче кредит від путіна
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12.05.2023 15:34 Відповісти
Обидва?
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12.05.2023 15:36 Відповісти
Це ж скільки вони соляри спалять поки до українського кордону доїдуть. Пів річного бюджету *********...
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12.05.2023 16:20 Відповісти
Джавеліни вже облизуються.
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12.05.2023 15:38 Відповісти
Вауу...)) гєта ж танкі... 😂👍😅
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12.05.2023 15:48 Відповісти
а авиации не будет - летчик заболел.
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12.05.2023 15:55 Відповісти
От же таракан вусатий, а дороги не будує...
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12.05.2023 15:57 Відповісти
Що невже усі два?
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12.05.2023 15:57 Відповісти
Вони ще думають що можуть налякати Україну танками, рідкісні дегенерати.
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12.05.2023 15:58 Відповісти
28 лютого 2022-го російські та білоруські війська зайшли в селище Ріпки, що за 30 кілометрів від кордону з Білоруссю. У розмові з Забороною голова Ріпкинської територіальної громади Сергій Гарус каже, що йому доводилося багато спілкуватися з білоруськими військовими через окупацію району.
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12.05.2023 15:59 Відповісти
Один, чи всі, обидва?
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12.05.2023 16:02 Відповісти
Якщо обидва то західний кордон залишився незакритий від злої НАТИ!!
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12.05.2023 16:18 Відповісти
у картофана не все отобрали???
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12.05.2023 16:02 Відповісти
Зелені підари приховують, що білокацапські підрозділи заходили на північ Чернігівщини.
Так само зелені підари розповідають, що шахеди по Хмельниччині долітають з "брянської області".
При цьому ці шахеди з "брянської області" мають перетнути Чернігівську, Київську та Житомирську, аби дістатись Хмельницької
Але зелених підарів це не іпе, бо вони вже 4 роки вдало розводять свій елехторат - 73%...
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12.05.2023 16:04 Відповісти
Може тому, що нам не потрібні ще 600 км фронту?
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12.05.2023 16:21 Відповісти
А може бітум?
Бо до 24.02.2022 зелених 600 км фронту не іпало, іпав тільки бітум...
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12.05.2023 16:35 Відповісти
А зараз нема тих 600 кілометрів? Наші війська не тримають там оборону? Мозирський НПЗ не постачає армію орків ГСМ? Бульба не ремонтує техніку, не постачає ********** рокадною залізницею? Чи просто потрібно лизнути зелений зад
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12.05.2023 19:02 Відповісти
Зараз немає боїв на тих 600 км і наших військ там набагато менше, ніж було б, якщо б були бойові дії.
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12.05.2023 20:18 Відповісти
Набагато менше?!!! Та-ти-шо?!!! В тебе данні напряму з Генштабу?
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12.05.2023 21:43 Відповісти
Саме так - набагато менше і вони не воюють і не гинуть. Тобі це так не подобається?
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13.05.2023 02:52 Відповісти
Сьогодні вночі була атака дронів на Хмельниччину, з території Білорусії, п'ятеро поранених, пошкоджено об'єкти інфраструктури. Непошкодженою рокадною ЖД йде паливо та техніка на фронт, вбивати наших воїнів. Але ж тобі та твоїм кремлівським господарям це подобається
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13.05.2023 11:45 Відповісти
О, капець ідіот. По-перше - хто тобі сказав, що атака була з території Білорусі? Дрони пролітали через Чернігівську та Київську області.
По-друге - втягнути Білорусь у повноцінну війну - це є мета саме кремлівського фюрера, бо +50 тисяч навчених людей з технікою на дорозі не валяються. Тому про кремлівських господарів - це, скорійше, до тебе, ніж до мене - бо це ж ти бажаєш розпочати бойові дії ще й по білоруському кордону. Для чого? Для твоїх кремлівських господарів?
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13.05.2023 11:57 Відповісти
Хто сказав?!!! Здоровий глузд! Звідки ближче до Хмельницького? З кацапстану чи бульбашіі? Звідки краще запускати дрони? З кацапстану, куди може прелитіти відповідь? Чи з бульбашіі куди точно не прилетить? Через насичену ППО Київську? Чи через спокійну Житомирську? 50+? ОК! Значить з нашого боку стоїть 20+ тисяч військ. Звідки знаю? Мольтке з фон Клаузевіцем сказали? Я не знаю що думає *****, тобі тут видніше, але з точки зору стратегії, що краще - покласти 50+ погано навчених та ще гірше озброєних бульбашів за тиждень боїв, та втратити НПЗ, ремонтну базу, бульбостан, та зняти напругу з фронту в 600 км? Чи зберегти все це? Знову ж таки, з точки зору Мольтке та фон Клаузевіца - ти працюєш в інтересах ворога! А те, що ти ідіот - навіть не питання
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13.05.2023 15:24 Відповісти
А, тобто це просто твої фантазії, що Хмельницький з Білорусі обстріляли.
Насправді дрони вночі летілі через Чернігівську та Київські області з РФ - це факт, летіли.

А якщо ти вважаєш, що наші 20тисяч розіб'ють 50 к білорусів у наступі захоплять білорусь і це зніме напругу - то ти реально ідіот і працюєш на ворога.
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13.05.2023 15:52 Відповісти
Факт?!!! Хто сказав? Бєнямарафон? Чи в методичці написано? І знову брехня-маніпуляція від ОПшноі гниди, що працює на кацапстан! Де я писав про наступ ідіоте?!!! Я писав, що для захисту від 50+ тисяч бульбашів, ми повинні тримати 20+ тисяч військ.
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13.05.2023 16:37 Відповісти
бійтеся, бо чіхуахуа, вас залиже на смерть.
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13.05.2023 13:00 Відповісти
Значит здоровье у лукашенко совсем плохое
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12.05.2023 16:09 Відповісти
Тримайте мене семеро, бл@ть!
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12.05.2023 16:12 Відповісти
Если бы у вас была клёпка в голове, вы бы сказали про это - молодцы!
Лучше белорусские танки на границе с Литвой, чем передать их Расии!
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12.05.2023 16:16 Відповісти
ОПоргазмістичний ти кондом.
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13.05.2023 12:12 Відповісти
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13.05.2023 12:47 Відповісти
это рамштайн для кастуся калиновского?
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12.05.2023 16:18 Відповісти
То й не дивно! Весна ж! Молода травичка. Нехай відправляє. Головне, щоб блідосруси не забули їх вечором у хлів загнати. І подоїти, щоб не мукали
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12.05.2023 16:26 Відповісти
Тільки сам бульбу посадив, хана врожаю на кордоні.
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12.05.2023 16:45 Відповісти
І це теж до переліку злочинів. На майбутнє.
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12.05.2023 17:26 Відповісти
 
 