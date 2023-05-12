Білорусь заявила, що відправила на кордон танки
Білорусь відправила кілька танкових взводів на "посилення" свого державного кордону.
Про це повідомили в міністерстві оборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.
"Деякі танкові взводи під час перевірки виконують завдання з посилення Державного кордону Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.
Також там проінформували, що під час комплексної перевірки бойової готовності збройних сил РБ військовослужбовці танкового підрозділу "організували охорону та оборону, а також інженерне обладнання району зосередження, здійснили маскування озброєння, військової та спеціальної техніки".
Під час дійства танкові екіпажі виконали контрольні стрільби з озброєння танка Т-72Б, а військовослужбовці підрозділу забезпечення відстрілялись з автоматів АКС-74.
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Только пРЕЗИДЕНТ ермак молчит. Бо битум...
Так само зелені підари розповідають, що шахеди по Хмельниччині долітають з "брянської області".
При цьому ці шахеди з "брянської області" мають перетнути Чернігівську, Київську та Житомирську, аби дістатись Хмельницької
Але зелених підарів це не іпе, бо вони вже 4 роки вдало розводять свій елехторат - 73%...
Бо до 24.02.2022 зелених 600 км фронту не іпало, іпав тільки бітум...
По-друге - втягнути Білорусь у повноцінну війну - це є мета саме кремлівського фюрера, бо +50 тисяч навчених людей з технікою на дорозі не валяються. Тому про кремлівських господарів - це, скорійше, до тебе, ніж до мене - бо це ж ти бажаєш розпочати бойові дії ще й по білоруському кордону. Для чого? Для твоїх кремлівських господарів?
Насправді дрони вночі летілі через Чернігівську та Київські області з РФ - це факт, летіли.
А якщо ти вважаєш, що наші 20тисяч розіб'ють 50 к білорусів у наступі захоплять білорусь і це зніме напругу - то ти реально ідіот і працюєш на ворога.
Лучше белорусские танки на границе с Литвой, чем передать их Расии!