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Програма "єВідновлення": зареєстровано вже 5 575 заявок щодо пошкодженого житла

житло,вікна

Станом на ранок 12 травня у програмі єВідновлення зареєстровано вже 5 575 заявок щодо пошкодженого внаслідок бойових дій житла.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Програмою передбачена грошова допомога для ремонту житла, яке було пошкоджено через бойові дії. Мова йде про можливість отримати до 200 тисяч гривень на будівельні матеріали чи на замовлення ремонтних послуг. Впевнений, цей проєкт стане показовим прикладом того, що відбудова проходить швидко та ефективно", - зазначив прем'єр.

"Працюємо над рішенням надання компенсацій для родин, які зробили ремонт своїми силами. Відповідне завдання поставлене віцепрем’єр-міністру з питань відновлення, Мінінфраструктури й Агентству відновлення", - додав він.

Раніше повідомлялося, що 10 травня в Україні стартувала програма компенсацій за пошкоджене житло "єВідновлення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російської агресії у 2,5 млн громадян України житло зруйновано або пошкоджено, - Верещук

Автор: 

житло (1062) Шмигаль Денис (4565) відновлення (568) єВідновлення (101)


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а як же данні про ушкодження внесенні в дію?
таке враження, що спеціально створюють туєву купу усіляких рєєстрів, щоб нічого не виплачувати!!!
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12.05.2023 15:43 Відповісти
грошей нема їх пацюки зжерли,але ви там тримайтеся..
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12.05.2023 15:54 Відповісти
А хтось уже поставив собі застосунок єРмак?
Чи лише "боґуслаєв"?

За допомогою цього застосунку можна буде вирішувати всі проблеми!
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12.05.2023 16:11 Відповісти
Цуко...
Тільки в нас примітивний онлайн-реєстр з дірявим захистом примудрилися зробити винаходом століття.

Це з серії всевидячого супутника Притули, який типу бачить та передає більше ніж вся розвідницька супутникова мережа США.
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12.05.2023 16:22 Відповісти
 
 