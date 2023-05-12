Програма "єВідновлення": зареєстровано вже 5 575 заявок щодо пошкодженого житла

Станом на ранок 12 травня у програмі єВідновлення зареєстровано вже 5 575 заявок щодо пошкодженого внаслідок бойових дій житла.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Програмою передбачена грошова допомога для ремонту житла, яке було пошкоджено через бойові дії. Мова йде про можливість отримати до 200 тисяч гривень на будівельні матеріали чи на замовлення ремонтних послуг. Впевнений, цей проєкт стане показовим прикладом того, що відбудова проходить швидко та ефективно", - зазначив прем'єр.

"Працюємо над рішенням надання компенсацій для родин, які зробили ремонт своїми силами. Відповідне завдання поставлене віцепрем’єр-міністру з питань відновлення, Мінінфраструктури й Агентству відновлення", - додав він.

Раніше повідомлялося, що 10 травня в Україні стартувала програма компенсацій за пошкоджене житло "єВідновлення".

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