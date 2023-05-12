Данілов про контрнаступ: У військових є кілька варіантів дій

Україна завдає ударів там, де противник найменше очікує.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю азербайджанському видання Report, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо партнерів, то ми з ними співпрацюємо, і вони надають нам дуже велику допомогу. Коли ми говоримо про конкретні плани, ми маємо на увазі, що вони закриті, секретні, якщо хтось вважає, що плани з грифом "Цілком таємно" комусь розкриваються, то він помиляється. Такого немає ніде у світі. Загальні питання – так, а конкретні плани – ні, вони мають залишатися конфіденційними. Це не свідчить про відсутність довіри та співпраці між нами. Все інакше. У військових є кілька варіантів дій, і який з них буде використаний для тієї чи іншої операції залежить від багатьох факторів. Якщо хтось каже, що знає місце проведення операції, він бреше, бо це буде відомо лише після підтвердження Верховним головнокомандувачем", - пояснив він.

Данілов зазначив, що не використовує термін "контратака".

"Натомість я застосовую термін "військові дії", який використовується з лютого 2014 року. Військові достеменно знають, що робити. Вони професіонали і довели усьому світу, що наша армія готова до бою. Більше того, ми завдаємо противнику ударів там, де він найменше цього очікує. Думаю, цього разу буде так само.

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