УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6362 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 127 15

Данілов про контрнаступ: У військових є кілька варіантів дій

данілов

Україна завдає ударів там, де противник найменше очікує.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю азербайджанському видання Report, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо партнерів, то ми з ними співпрацюємо, і вони надають нам дуже велику допомогу. Коли ми говоримо про конкретні плани, ми маємо на увазі, що вони закриті, секретні, якщо хтось вважає, що плани з грифом "Цілком таємно" комусь розкриваються, то він помиляється. Такого немає ніде у світі. Загальні питання – так, а конкретні плани – ні, вони мають залишатися конфіденційними. Це не свідчить про відсутність довіри та співпраці між нами. Все інакше. У військових є кілька варіантів дій, і який з них буде використаний для тієї чи іншої операції залежить від багатьох факторів. Якщо хтось каже, що знає місце проведення операції, він бреше, бо це буде відомо лише після підтвердження Верховним головнокомандувачем", - пояснив він.

Данілов зазначив, що не використовує термін "контратака". 

"Натомість я застосовую термін "військові дії", який використовується з лютого 2014 року. Військові достеменно знають, що робити. Вони професіонали і довели усьому світу, що наша армія готова до бою. Більше того, ми завдаємо противнику ударів там, де він найменше цього очікує. Думаю, цього разу буде так само.

Також читайте: До зими хочемо повністю завершити війну, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) контрнаступ (435)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
У Зеленського всегда были варианты А, Б, В..., и оказалось что это Z, V, О....
показати весь коментар
12.05.2023 16:29
+5
''Цілком таємно... '', якщо знає ОПа то знають кацапи.
показати весь коментар
12.05.2023 16:31
+2
Ну не можна без дозволу Верховного...
показати весь коментар
12.05.2023 16:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Зеленського всегда были варианты А, Б, В..., и оказалось что это Z, V, О....
показати весь коментар
12.05.2023 16:29 Відповісти
''Цілком таємно... '', якщо знає ОПа то знають кацапи.
показати весь коментар
12.05.2023 16:31 Відповісти
От з цього місця, будь-ласка, детальніше,- шойга з хєрасімавим оцінять і будуть несамовито вдячні 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
12.05.2023 16:32 Відповісти
У Данілова ще є чимало !
показати весь коментар
12.05.2023 16:32 Відповісти
е план деокупації крима без задіяня ЗСУ щоб непереходити червоні лінії і не спонукати путіністів до удару тактичною ядерною зброею але ніхто з влади його не хоче бачити чи хоть прочитати
показати весь коментар
12.05.2023 16:33 Відповісти
Данілов -- карти на стіл .
показати весь коментар
12.05.2023 16:36 Відповісти
Ну не можна без дозволу Верховного...
показати весь коментар
12.05.2023 16:40 Відповісти
Верховнии для блізіру -- Залужнии рулить .
показати весь коментар
12.05.2023 16:44 Відповісти
Воно обнюхалось.
показати весь коментар
12.05.2023 20:18 Відповісти
Оце так відкриття. Просто таки сенсація.

А ще вогонь гарячий, а вода мокра.
показати весь коментар
12.05.2023 16:42 Відповісти
🤡
показати весь коментар
12.05.2023 16:46 Відповісти
Сказати, що зелені піарники задрали, несказати нічого...
показати весь коментар
12.05.2023 16:49 Відповісти
Невже зеленського того... Оце буде несподіванка для москалів.
показати весь коментар
12.05.2023 17:49 Відповісти
Один з них знає ветеринар - він особисто підготує боєвих кіз!
Ну невже хтось ділиться з цим придурком планами наших військових?
показати весь коментар
12.05.2023 19:15 Відповісти
Цілком таємно від ОП треба вже військовим виконувати свою роботу. Успіхи перших тижнів були завдяки тому, що оборона була організована спонтанно на рівні комбатів без інформування ОП. Дуже схоже, що звільнення Харківщини стало сюрпризом не тільки для ОП, а й для Генштабу, бо коли ці структури після успіху перебрали на себе управління, надцять тисяч кацапів благополучно вийшли з оточення в Ізюмі.
показати весь коментар
12.05.2023 19:59 Відповісти
 
 