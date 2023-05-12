УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6944 відвідувача онлайн
Новини Війна
16 456 35

В окупованому Луганську пролунали два вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Луганську оголосили повітряну тривогу, після чого сталися два вибухи. Перед вибухами в Луганську чули шум, що нагадував звук ракети. Про це пишуть російські ЗМІ та telegram-канали.

Повідомляють про стовп диму в районі одного із заводів Луганська, інформує Цензор.НЕТ.

Про постраждалих наразі не повідомлялося.

В окупованому Луганську пролунали два вибухи 01

В окупованому Луганську пролунали два вибухи 02В окупованому Луганську пролунали два вибухи 03В окупованому Луганську пролунали два вибухи 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В мережі показали фрагменти знищеної вщент Мар’їнки. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4441) Луганськ (576) пожежа (4316)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+66
8 лет дамбили бамбас и ниодного разрушенного здания. Ну хоть теперь почуствуют что значить дамбить бомбас
показати весь коментар
12.05.2023 19:43
+45
восємь лєт дамбілі бамбас
показати весь коментар
12.05.2023 19:42
+30
С праздником их.
показати весь коментар
12.05.2023 19:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С праздником их.
показати весь коментар
12.05.2023 19:42 Відповісти
восємь лєт дамбілі бамбас
показати весь коментар
12.05.2023 19:42 Відповісти
Дамбас бамбілі 8 лет,..... але воду відключили тільки на другий після Вторгнення рф...
показати весь коментар
13.05.2023 08:34 Відповісти
8 лет дамбили бамбас и ниодного разрушенного здания. Ну хоть теперь почуствуют что значить дамбить бомбас
показати весь коментар
12.05.2023 19:43 Відповісти
уже 9, как раз сегодня это у них отмечается
показати весь коментар
12.05.2023 22:35 Відповісти
Починається!
показати весь коментар
12.05.2023 19:44 Відповісти
Смерть ворогам
показати весь коментар
12.05.2023 19:49 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2023 19:53 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2023 19:44 Відповісти
Дивлюся у прапагандонки скабеєвої сьогодні на передачі очко жим-жим.
показати весь коментар
12.05.2023 19:48 Відповісти
Добрехалися, а брехня, як відомо, до добра не доведе.
Намольфарили собі і іншим долю, бабуїни.
показати весь коментар
12.05.2023 19:49 Відповісти
ну от і до скрепночелюстних зайвохромосомних інвалідів по мозоку доходить черга...
показати весь коментар
12.05.2023 19:49 Відповісти
краще би ми птицю вибрали в зелені *******...
показати весь коментар
13.05.2023 05:05 Відповісти
Для Лугандонії настає час протверезіння. Вони міркували, що все вже " устаканилось ", але попереду їх очікує багато естремальних сюрпризів.
показати весь коментар
12.05.2023 19:53 Відповісти
колись приснився сон, років 20ть тому, що в небі летить група літаків, багато. Сьогодні побачив на власні очі
показати весь коментар
12.05.2023 20:01 Відповісти
Та не, линза на сухую траву...
показати весь коментар
12.05.2023 20:10 Відповісти
а шо єто за тряпки красные там висят ? сушат труханы после месячных ?
показати весь коментар
12.05.2023 20:10 Відповісти
Наверное торжественные флаги, день "республики" празднуют.
показати весь коментар
12.05.2023 20:18 Відповісти
тени забытых предков полетели....
показати весь коментар
12.05.2023 20:10 Відповісти
Це ті ракети, які 8 років тому випустили по Бамбасу... Нарешті долетіли.
показати весь коментар
12.05.2023 20:10 Відповісти
шо ж оно там горит красиво
показати весь коментар
12.05.2023 20:26 Відповісти
У нацпарк "Тузловські лимани" прилетіли червонокнижні тропічні птахи. ФОТО

показати весь коментар
12.05.2023 20:31 Відповісти
значит война скоро закончится , птицы они чувствуют
показати весь коментар
12.05.2023 20:39 Відповісти
кажуть там була база орків і багато їх відправилось на концерт кобзона
показати весь коментар
12.05.2023 21:34 Відповісти
В тім-то і справа: ці кацапи-рашисти самі провокативно обстрілювали Донецьк ще з 2014 року,а "стрілки" завжди переводили на ЗСУ.Я там жив і бачив злочини цих ******** андрофагів(грецькою - людожери).Будь вони всі прокляті!
показати весь коментар
12.05.2023 21:46 Відповісти
речь о Луганске, он намного дальше линии фронта. И то, что там много чего взлетело на воздух, это замечательно
показати весь коментар
12.05.2023 21:52 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2023 21:59 Відповісти
Зять Шойгу за час до взрыва в Луганске "навел" ВСУ на цель в "ЛНР" и пропал
показати весь коментар
12.05.2023 22:01 Відповісти
Багато років існував луганський патронний завод. Не знаю як зараз, але чому б якийсь ракеті і не перевірити.
показати весь коментар
12.05.2023 22:19 Відповісти
Яка приємна новина! Це щоб не даром базікали,що 8 років їх бамбілі! Мрії сбуваються!
показати весь коментар
12.05.2023 22:34 Відповісти
бульбашня - так вас зничтозжити залпом? - чи тупо браття?
показати весь коментар
13.05.2023 04:16 Відповісти
падлюкам прощяння нема.
показати весь коментар
13.05.2023 04:24 Відповісти
красномордий ідіот,,,
показати весь коментар
13.05.2023 05:15 Відповісти
 
 