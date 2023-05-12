В окупованому Луганську пролунали два вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Луганську оголосили повітряну тривогу, після чого сталися два вибухи. Перед вибухами в Луганську чули шум, що нагадував звук ракети. Про це пишуть російські ЗМІ та telegram-канали.

Повідомляють про стовп диму в районі одного із заводів Луганська, інформує Цензор.НЕТ.

Про постраждалих наразі не повідомлялося.

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