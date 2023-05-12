В мережі показали фрагменти знищеної вщент Мар’їнки. ВIДЕО

Армія Росії під час обстрілів повністю зруйнували Мар’їнку Донецької області.

Відео міста опублікували у соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Найзапекліші бої у війні Росії проти України тривають у містах Бахмут та Мар'їнка, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО знищили самохідні артилерійські установки росіян. ВIДЕО