В мережі показали фрагменти знищеної вщент Мар’їнки. ВIДЕО
Армія Росії під час обстрілів повністю зруйнували Мар’їнку Донецької області.
Відео міста опублікували у соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Найзапекліші бої у війні Росії проти України тривають у містах Бахмут та Мар'їнка, зазначили у Генштабі ЗСУ.
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