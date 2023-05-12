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Новини Відео Війна
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В мережі показали фрагменти знищеної вщент Мар’їнки. ВIДЕО

Армія Росії під час обстрілів повністю зруйнували Мар’їнку Донецької області.

Відео міста опублікували у соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Найзапекліші бої у війні Росії проти України тривають у містах Бахмут та Мар'їнка, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО знищили самохідні артилерійські установки росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) Мар’їнка (622)


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Пєсков: Росіяни не воюють. Воювати - це стирати міста з лиця землі

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12.05.2023 19:26 Відповісти
"Освободили"... А рядом находится целый и невредимый Донецк, который "8 лет бомбили".
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12.05.2023 19:30 Відповісти
відсотків 20 снарядів не розірвались.все там заміновано.
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12.05.2023 20:56 Відповісти
Це місто не потрібне тим, хто там жив. Вони туди не повернуться.
Буде як Зона у Стругацьких в «Пікніку на обочині»
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12.05.2023 21:14 Відповісти
..посмотри на руины и поймешь,как жертвы аборта мацковии понимают мир..
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13.05.2023 07:11 Відповісти
 
 