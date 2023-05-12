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Бійці ССО знищили самохідні артилерійські установки росіян. ВIДЕО

Бійцями ССО на Херсонському напрямку було знищено дві самохідні артилерійські установки російських військ. Ворог намагався сховати САУ, але це йому не вдалося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на прес-службу ССО. Влучними скидами з дронів ворожу техніку було утилізовано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 14 ОСБ знищили ворожий танк разом з екіпажем на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) ССО (519) САУ (223)


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хлопці красави!
хто небудь принесіть оператору дрона свіжу міцну каву,
щоб він не відволікався.
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12.05.2023 18:48 Відповісти
как охота на тетерева...)
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12.05.2023 18:49 Відповісти
Орки пишут о прилете в Луганск в район таксопарка)
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12.05.2023 18:54 Відповісти
иФан у вас уничтожили яйцо змея горыныча - поэтому ты ничего и не видишь...
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12.05.2023 19:03 Відповісти
Так то вона й була!
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12.05.2023 19:22 Відповісти
 
 