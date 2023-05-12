Бійці ССО знищили самохідні артилерійські установки росіян. ВIДЕО
Бійцями ССО на Херсонському напрямку було знищено дві самохідні артилерійські установки російських військ. Ворог намагався сховати САУ, але це йому не вдалося.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на прес-службу ССО. Влучними скидами з дронів ворожу техніку було утилізовано.
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хто небудь принесіть оператору дрона свіжу міцну каву,
щоб він не відволікався.