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Кулеба поїде в тур Латинською Америкою

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба планує тур Латинською Америкою у другій половині року, в рамках якого відвідає низку країн регіону.

"Гватемала безпрецедентно відреагувала на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Ми це помітили, і завжди будемо вдячні. Це те, чому я тут. Але я планую більший латиноамериканський тур у другій половині року. І як частина цього туру - я маю намір відвідати низку країн регіону", - сказав Кулеба на пресконференції з головою МЗС Гватемали Маріо Букаро, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-України.

Кулеба зазначив, що Україна наразі підтримує постійний діалог із безліччю країн Латинської Америки на президентському рівні та рівні глави МЗС.

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"Наприклад, учора ми приймали в Києві головного радника Спеціальної дорадчої служби Адміністрації президента Бразилії Селсо Аморіма", - додав міністр.

За словами керівника відомства, 2023 рік стане для України "роком відносин із Латинською Америкою".

"Ви будете багато від нас чути. І звичайно, ми будемо раді чути багато від Латинської Америки і приймати у нас гостей із Латинської Америки", - сказав Кулеба.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Латинська Америка (27)


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Топ коментарі
+1
Сперва Мельник в Бразилию, потом Кулеба где-то туда же...
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12.05.2023 21:17
+1
Він танцює чи співає?
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12.05.2023 21:30
+1
я б взяв в турне 30 відібраних по обьявах потенціальних кандідаток - все міністру веселіше...
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12.05.2023 21:33
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ось нахйа і за що мудрому наріду такі міністри-двбойби?
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12.05.2023 21:15 Відповісти
Сперва Мельник в Бразилию, потом Кулеба где-то туда же...
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12.05.2023 21:17 Відповісти
Та ясно, Кулебу Зєлєнскій послав. У відрядження...
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12.05.2023 21:17 Відповісти
А свою цицькату молодуху, ту, що на фото на балконі точнісінько навпроти його міністерства , візьме у "заслання"? Бо дружину вже у Київраді прилаштував.
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12.05.2023 21:25 Відповісти
шо, все??? пора???
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12.05.2023 21:27 Відповісти
Він танцює чи співає?
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12.05.2023 21:30 Відповісти
я б взяв в турне 30 відібраних по обьявах потенціальних кандідаток - все міністру веселіше...
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12.05.2023 21:33 Відповісти
трохи раніше треба було, але краще пізно, ніж ніколи. І особливо треба працювати з Бразилією.
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12.05.2023 21:47 Відповісти
щоб його там крокодили зжерли
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12.05.2023 21:49 Відповісти
Я теж хочу поїхати до туру Латинською Америкою. А що? Латино люблю, джунглів не боюся
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12.05.2023 22:15 Відповісти
Дурне поїхало в турне.
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12.05.2023 22:40 Відповісти
Хай фавелами проїдеться, щоб уявити до чого приведе Україну ЗЄ-влада.
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13.05.2023 02:15 Відповісти
нехай поїде Аргентиною та усвідомить як не треба робити
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13.05.2023 03:47 Відповісти
 
 