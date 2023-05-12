Україна має високі шанси на успіх контрнаступу, - Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна має "високі шанси" на успіх у процесі майбутнього контрнаступу, але застерігає щодо великих втрат у разі ефективної оборони військ РФ.

Про це він повідомив у інтерв'ю Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами чеського лідера, є "велика надія", що український контрнаступ буде успішним, тому що українські війська мотивовані, добре підготовлені, досвідчені та "не мають таких недоліків, як армія РФ".

Павел пояснив, що у російських окупантів є серйозні проблеми з логістикою та моральним духом, але провалу оборони, на думку політика, "очікувати не варто".

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"РФ мала час підготувати порівняно якісну й глибоку оборону на кількох лініях, яка, в разі ефективного використання, коштуватиме Україні великих втрат", – сказав президент Чехії.

Водночас він зазначив, що наразі неможливо передбачити, яку територію ЗСУ можуть відвоювати, оскільки можливі різні сценарії розвитку подій.

"Не завжди все йде так, як хотілося б, але я думаю, що шанси на значний успіх України дійсно високі", – підсумував Павел.

За словами Павела, Україна врешті-решт отримає західні винищувачі, яких вона потребувала, але їх неможливо було доставити вчасно для майбутнього наступу.