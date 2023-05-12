Україна має високі шанси на успіх контрнаступу, - Павел
Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна має "високі шанси" на успіх у процесі майбутнього контрнаступу, але застерігає щодо великих втрат у разі ефективної оборони військ РФ.
Про це він повідомив у інтерв'ю Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За словами чеського лідера, є "велика надія", що український контрнаступ буде успішним, тому що українські війська мотивовані, добре підготовлені, досвідчені та "не мають таких недоліків, як армія РФ".
Павел пояснив, що у російських окупантів є серйозні проблеми з логістикою та моральним духом, але провалу оборони, на думку політика, "очікувати не варто".
"РФ мала час підготувати порівняно якісну й глибоку оборону на кількох лініях, яка, в разі ефективного використання, коштуватиме Україні великих втрат", – сказав президент Чехії.
Водночас він зазначив, що наразі неможливо передбачити, яку територію ЗСУ можуть відвоювати, оскільки можливі різні сценарії розвитку подій.
"Не завжди все йде так, як хотілося б, але я думаю, що шанси на значний успіх України дійсно високі", – підсумував Павел.
За словами Павела, Україна врешті-решт отримає західні винищувачі, яких вона потребувала, але їх неможливо було доставити вчасно для майбутнього наступу.
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так шо страхы павела тут просто пустой звук.
а вже потім заспіваємо разом сумних пісень і заплачемо за загиблими...
а вже потім за нашу спільну перемогу над їбанутими наглухо орками!
але відповім - ні, біля Білого Дому не був.
та і нашо мені там як в мене 5 хвилин "Club Ukrainian Nationals"....
пошукайте поцікавтеся "діджиталізично" - не так сложно навіть для зелених...
от коли навчитесь задавати питання перед, а не після коли вас носом тнуть? - звертайтесь..