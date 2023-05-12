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Новини Війна
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Україна має високі шанси на успіх контрнаступу, - Павел

павел,петр

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна має "високі шанси" на успіх у процесі майбутнього контрнаступу, але застерігає щодо великих втрат у разі ефективної оборони військ РФ.

Про це він повідомив у інтерв'ю Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами чеського лідера, є "велика надія", що український контрнаступ буде успішним, тому що українські війська мотивовані, добре підготовлені, досвідчені та "не мають таких недоліків, як армія РФ".

Павел пояснив, що у російських окупантів є серйозні проблеми з логістикою та моральним духом, але провалу оборони, на думку політика, "очікувати не варто".

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"РФ мала час підготувати порівняно якісну й глибоку оборону на кількох лініях, яка, в разі ефективного використання, коштуватиме Україні великих втрат", – сказав президент Чехії.

Водночас він зазначив, що наразі неможливо передбачити, яку територію ЗСУ можуть відвоювати, оскільки можливі різні сценарії розвитку подій.

"Не завжди все йде так, як хотілося б, але я думаю, що шанси на значний успіх України дійсно високі", – підсумував Павел.

За словами Павела, Україна врешті-решт отримає західні винищувачі, яких вона потребувала, але їх неможливо було доставити вчасно для майбутнього наступу.

Автор: 

Павел Петр (152) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+2
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12.05.2023 21:22
+2
А в України іншого виходу нема, бо будуть вимушені ''мирні переговори'' на умовах кацапії, і дуже сумнівне майбутнє.
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12.05.2023 21:28
+2
Чув я нещодавню аналітику - кацапи мають на зараз десь 300 тис. на фронті, та 200 тис у резерві. Підготовлені резерви ЗСУ оцінують десь у 90 тис. Авіації немає, переваги в артилерії -немає, переваги в бронетехніці -немає, кацапи навчилися відхиляти ракети Наймерсів - повідомлень про влучення за останній час - немає. Контрнаступ яким чином відбудеться - м'ясним штурмом? Сподіваюсь Залужний це не допустить.
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12.05.2023 21:59
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12.05.2023 21:22 Відповісти
А в України іншого виходу нема, бо будуть вимушені ''мирні переговори'' на умовах кацапії, і дуже сумнівне майбутнє.
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12.05.2023 21:28 Відповісти
Все буде добре -- але може бути не дуже -- роздуми бувшого генерала .
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12.05.2023 21:36 Відповісти
на жаль, тут все від дєрьмака залежить.
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12.05.2023 21:40 Відповісти
в любом случае жыдоугрофиннобуряты видсмокчуть...
так шо страхы павела тут просто пустой звук.
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12.05.2023 21:49 Відповісти
руzzкий, ты заблукав, тут не звЯЯзда.сру.
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12.05.2023 21:49 Відповісти
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12.05.2023 21:52 Відповісти
Ну так, чого ж з з2014 року нічого не виробили?
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12.05.2023 22:00 Відповісти
Ого, ви б ще за минуле століття згадали. Тут відлік прийнято починати з 19 року.
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12.05.2023 22:08 Відповісти
До чого тут минуле століття? - війна з кацапстаном почалася у 2014 році
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12.05.2023 22:10 Відповісти
Чув я нещодавню аналітику - кацапи мають на зараз десь 300 тис. на фронті, та 200 тис у резерві. Підготовлені резерви ЗСУ оцінують десь у 90 тис. Авіації немає, переваги в артилерії -немає, переваги в бронетехніці -немає, кацапи навчилися відхиляти ракети Наймерсів - повідомлень про влучення за останній час - немає. Контрнаступ яким чином відбудеться - м'ясним штурмом? Сподіваюсь Залужний це не допустить.
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12.05.2023 21:59 Відповісти
шановний пан Петр Павел, дайте Україні ********** кацапню, з вашою поміччю,
а вже потім заспіваємо разом сумних пісень і заплачемо за загиблими...
а вже потім за нашу спільну перемогу над їбанутими наглухо орками!
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12.05.2023 22:01 Відповісти
Шановний . А ви особисто хоч раз були на мітингу біля Білого дому, про виконання закону про ленд-ліз?
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12.05.2023 22:13 Відповісти
хоч питання і доволі провокаційне, в кацапському дусі - (з окопу пишеш?),
але відповім - ні, біля Білого Дому не був.
та і нашо мені там як в мене 5 хвилин "Club Ukrainian Nationals"....
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12.05.2023 22:20 Відповісти
Окоп тут до чого? Я що, в США мешкаю? Якщо ви патріот України, чому б вам не приєднатися до української діаспори, а не тусуватися по клубам?
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12.05.2023 22:24 Відповісти
ну як ви не мешкаєте в США то звідкі вам знати чим "Club Ukrainian Nationals" займається?
пошукайте поцікавтеся "діджиталізично" - не так сложно навіть для зелених...
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12.05.2023 22:28 Відповісти
І до чого тут зелені? Відкриваю сторінку - спортивний сайт. І це г... тут рекламуєте у той час коли в Україні люди помирають від війни? Це ж яким мудаком треба бути
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12.05.2023 22:40 Відповісти
вже непогано, після звинувачення мене, що я по клубах тусуюсь.
от коли навчитесь задавати питання перед, а не після коли вас носом тнуть? - звертайтесь..
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12.05.2023 22:49 Відповісти
Було б до кого звертатися. Не розумію, чого вас взагалі тут повинні бачити - краще стрибайте у складі команді підтримки з прапорцями вашого клубу.
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12.05.2023 22:58 Відповісти
Президенту Чехии,Зориков и др террористы имеют имущество в Вашей стране...
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13.05.2023 07:21 Відповісти
 
 