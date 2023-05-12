Росіяни за сьогодні випустили понад 80 снарядів по Сумщині, - ОВА
Сьогодні ворог обстріляв прикордонні громади Сумської області, пошкоджено приватні будинки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у телеграмі Сумської ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 87 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської, Краснопільської громад", - йдеться у повідомленні.
По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів – 16 вибухів. Пошкоджено 2 приватні будинки в селі Славгород.
Білопільська громада: зазнала гранатометних обстрілів (56 вибухів). Також росіяни скинули на територію громади 5 мін.
Великописарівську громаду: обстріляли з мінометів (10 вибухів).
Про поранених чи загиблих у повідомленні не згадується.
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Don Bessam #359417
показати весь коментар12.05.2023 22:28 Відповісти Мені подобається 0
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