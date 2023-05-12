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Росіяни за сьогодні випустили понад 80 снарядів по Сумщині, - ОВА

міномет

Сьогодні ворог обстріляв прикордонні громади Сумської області, пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у телеграмі Сумської ОВА. 

"Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 87 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської, Краснопільської громад", - йдеться у повідомленні. 

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів – 16 вибухів. Пошкоджено 2 приватні будинки в селі Славгород.

Білопільська громада: зазнала гранатометних обстрілів (56 вибухів). Також росіяни скинули на територію громади 5 мін.

Великописарівську громаду: обстріляли з мінометів (10 вибухів). 

Про поранених чи загиблих у повідомленні не згадується. 

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обстріл (28339) Сумська область (3609)


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умножить на пять и вернуть...иначе это не закончится николы...
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12.05.2023 22:28 Відповісти
 
 