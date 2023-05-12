Військове керівництво України готувалося до вторгнення Росії, - Залужний
Українське військове керівництво готувалося до вторгнення Росії, пропрацьовуючи різні варіанти протидії, що дозволило провести комплекс заходів зі збереження ППО.
Про це Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний сказав в інтерв’ю спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром", передає Цензор.НЕТ.
"В голові аналізував всі можливі дії, мені інколи ставало дуже-дуже важко, але це спонукало мене та мій колектив Генеральний штаб, в тому числі командувачі, шукати варіант того, яким чином саме діяти в таких умовах, коли це буде так, що переважає противник, коли це буде наступ майже з усіх напрямків, і він буде досить потужний та досить стрімкий. Десь на кінець лютого, мабуть, ми вже вичерпали всі можливості з нашої фантазії, що можна було зробити", - сказав Залужний.
За його словами, було пропрацьовано різні варанти, далі робилися перевірка ефективності того чи іншого рішення, а якщо після того приходили до висновку, що щось не ефективно, доводилося відпрацьовувати інші варіанти. Було здійснено загалом величезний комплекс заходів.
"Це дозволило нам повністю змінити конфігурацію протиповітряної оборони, внаслідок чого зберегти цей потенціал, який зберігається досі", - сказав Головнокомандувач ЗСУ.
Про це він пообіцяв детальніше розповісти пізніше, коли це вже можна буде робити.
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Когда началась война?
Выходит, деление людей настолько многогранно, что быть в курсе и безопасности не в приоритете. Допустим, что для отдельного верха это было предсказуемо и они заведомо начали решать свои вопросы активов, родственников и т.д. С чего в друг это обобщение - мы.
25-й кадр плохо работает?
Постоянно говорить на черную стену что она белая - тоже даёт естественное привыкание как к любой черезмерности?
Остаётся, упрямство? Мол, "мы" сделали вас такими тупыми, что вы не можете рассуждать а правильности принятых "нами" решений!?
Углы скруглять - это нормальная практика. Но вы заигрываетесь. И даже не видите абсурдности, продолжая навязывать "свой мир". В котором небо защищено, где людьми можно сделать живую изгородь вместо стен и оружия.
С 2014 там тоже готовились, вывозили по ночам оборудование. А методички по месту печатать то же время нужно, организовать смутьянов. Так кто из вас в курсе? Для меня вы кукловоды по шкурным вопросам.
Надоело медальки раздавать - вот комитет.
Нет денег контрактникам - так мы все на чужих деньгам паразитируем.
Вы умудряетесь в одном сюжете показать беспредельность дешёвой растоможки авто и растущих смертельных случая по дорожных авариях.
Манипуляция чужим сознанием плохо закончится, тут Вангой не нужно быть.
"Художников этой картины" спасёт только военный диктат и продолжение ограничение остатков свобододействия граждан. Что в по сути, уже просматривается сквозь ширму пропаганды нашей.
Но в нашем менталитете ещё не выбили чувство отвращения от управления...
Может эта особенность исчезнет с часть населения.
И с 20 млн будет по легче сцать в глаза? Потому как для 40 млн это не катит.
(Меня понесло)