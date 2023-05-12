УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7461 відвідувач онлайн
Новини Війна
22 742 244

Військове керівництво України готувалося до вторгнення Росії, - Залужний

залужний

Українське військове керівництво готувалося до вторгнення Росії, пропрацьовуючи різні варіанти протидії, що дозволило провести комплекс заходів зі збереження ППО.

Про це Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний сказав в інтерв’ю спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром", передає Цензор.НЕТ.

"В голові аналізував всі можливі дії, мені інколи ставало дуже-дуже важко, але це спонукало мене та мій колектив Генеральний штаб, в тому числі командувачі, шукати варіант того, яким чином саме діяти в таких умовах, коли це буде так, що переважає противник, коли це буде наступ майже з усіх напрямків, і він буде досить потужний та досить стрімкий. Десь на кінець лютого, мабуть, ми вже вичерпали всі можливості з нашої фантазії, що можна було зробити", - сказав Залужний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний не поїхав на зустріч Військового комітету НАТО через "складну оперативну ситуацію" на фронті

За його словами, було пропрацьовано різні варанти, далі робилися перевірка ефективності того чи іншого рішення, а якщо після того приходили до висновку, що щось не ефективно, доводилося відпрацьовувати інші варіанти. Було здійснено загалом величезний комплекс заходів.

"Це дозволило нам повністю змінити конфігурацію протиповітряної оборони, внаслідок чого зберегти цей потенціал, який зберігається досі", - сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Про це він пообіцяв детальніше розповісти пізніше, коли це вже можна буде робити.

Автор: 

Залужний Валерій (724)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+55
Так готувалось, що кацапня на вечір першого дня війни була вже в Мелітополі. Так ви готувались до війни.
показати весь коментар
12.05.2023 22:32
+51
Як би не Західна допомога українському народові озброєнням, то рашистський план окупації України був би виконаний .
показати весь коментар
12.05.2023 22:40
+41
Чонгар,перешийки,Херсон,Маріуполь-не вкладається у підготовку!
показати весь коментар
12.05.2023 22:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Шось він лукавить. Може не хоче гойдати ситуацію, але все одно треба буде дізнатися як Кулініч в однині зумів розмінувати вночі весь Чонгар, мости, познімати оборону з Гостомель, просто Геракл якійсь!
показати весь коментар
12.05.2023 23:57 Відповісти
Ви неуважно читаєте - там написано ВІЙСЬКОВЕ керівництво, не сбушне, не опшне. Ну і повноваження керувати армією Залужний отримав 24 лютого - до того - керував найвеличніший керувальник **********.
показати весь коментар
13.05.2023 00:13 Відповісти
тобто, командувач ЗСУ з червня 2022, нічим насправді не командував, а міни на Чонгарі знімала особисто Верещук?
показати весь коментар
13.05.2023 04:27 Відповісти
Може готувались , а може не готувались. Давайте дочекаємось рішення трибуналу.
показати весь коментар
13.05.2023 00:02 Відповісти
Наша ППО понесла дуже важкі втрати в перші дні війни саме через те, що завчасно не була приведена в стан бойової готовності. Цілі дивізіони ЗРК С-300 знищувались прямо у місцях базування частин або на марші. Є фотопідтвердження з Олешок Херсонської області і Нікополя Дніпропетровської плюс феєричний розстріл кацапськими вертольотами наших БУКів на тралах в Полтавській говорить зовсім про протилежне словам Залужного.
показати весь коментар
13.05.2023 00:09 Відповісти
готувалась ППО тільки в Києві, щоб захистити зелену зграю. Оце і вся "підготовка".
показати весь коментар
13.05.2023 04:29 Відповісти
В рашиста тисячі ракет з тисячами мгт, в України півтора десятки Точок і постійний піар нездар на пофарбованому 50-річному металобрухті. Так готувались.
показати весь коментар
13.05.2023 00:14 Відповісти
а шо ж ви швиденько побігли голосувати за Зе...і раділи какая разніца
показати весь коментар
13.05.2023 08:37 Відповісти
Цікаво, а хто ж тоді здав південь, готувальники блдь?
показати весь коментар
13.05.2023 01:09 Відповісти
Тебе, мудаку, специально написали про ПВО. Где бы сегодня была Украина если бы расийские самолёты тогда свободно летали бы над всей территорией?
показати весь коментар
13.05.2023 10:02 Відповісти
От русня готується, 3 лінії оборони на Запоріжжі нарили. Як би ми хоч на 10% так готувались, то Маріуполь був би наш, а русня досі сиділа би на підступах до Чонгару.
показати весь коментар
13.05.2023 01:38 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
показати весь коментар
13.05.2023 02:41 Відповісти
а Дмитрий кАмаров- лютийписець їхній.
показати весь коментар
13.05.2023 09:49 Відповісти
Путин приказал ввести войска на территории под контролем "ДНР" и "ЛНР". 22 февраля 2022 и видео https://youtu.be/3H10jDSM5VU
Когда началась война?
показати весь коментар
13.05.2023 04:17 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2023 04:42 Відповісти
Не знаю чем Оманский Нарик и фсбэшник Елдак надавили на Залужного, но в эту Ху...ню могут поверить только отупевшие зелеДрочеры, юг был сдан еще в Омане и готовилась сдача всей Украины один вопрос кто должен был стать наместником бенин Дегенерат или кум ботаксного Педофила???
показати весь коментар
13.05.2023 06:01 Відповісти
В чому ти не повідомив СБУ про це, як все знав?
показати весь коментар
13.05.2023 07:53 Відповісти
Баканову? Зеленая шобла узурпировала власть. если ты не в курсе
показати весь коментар
13.05.2023 08:18 Відповісти
это второй известный мне случай, когда Залужный покрывает и выгораживает Боневтика
показати весь коментар
13.05.2023 08:16 Відповісти
...Превентивный и прочий удвр по болотам мацкоаии,я за как большинство людей со здравым мышлением
показати весь коментар
13.05.2023 06:49 Відповісти
Хто вимушує Залужного говорити неправду ?
показати весь коментар
13.05.2023 07:05 Відповісти
над ним ещё и гавнокомандующий есть .
показати весь коментар
13.05.2023 07:51 Відповісти
Як хто ,Zeмародер Головний...він же Боневтік
показати весь коментар
13.05.2023 08:52 Відповісти
Відсутність честі, гідності, самоповаги і нечиста совість
показати весь коментар
13.05.2023 10:22 Відповісти
Україна до війни була не готова - В.Залужний...слова,здається літо 2022р
показати весь коментар
13.05.2023 08:50 Відповісти
Несходится, мужик.
Выходит, деление людей настолько многогранно, что быть в курсе и безопасности не в приоритете. Допустим, что для отдельного верха это было предсказуемо и они заведомо начали решать свои вопросы активов, родственников и т.д. С чего в друг это обобщение - мы.
25-й кадр плохо работает?
Постоянно говорить на черную стену что она белая - тоже даёт естественное привыкание как к любой черезмерности?
Остаётся, упрямство? Мол, "мы" сделали вас такими тупыми, что вы не можете рассуждать а правильности принятых "нами" решений!?
Углы скруглять - это нормальная практика. Но вы заигрываетесь. И даже не видите абсурдности, продолжая навязывать "свой мир". В котором небо защищено, где людьми можно сделать живую изгородь вместо стен и оружия.
С 2014 там тоже готовились, вывозили по ночам оборудование. А методички по месту печатать то же время нужно, организовать смутьянов. Так кто из вас в курсе? Для меня вы кукловоды по шкурным вопросам.
Надоело медальки раздавать - вот комитет.
Нет денег контрактникам - так мы все на чужих деньгам паразитируем.
Вы умудряетесь в одном сюжете показать беспредельность дешёвой растоможки авто и растущих смертельных случая по дорожных авариях.
Манипуляция чужим сознанием плохо закончится, тут Вангой не нужно быть.
 "Художников этой картины" спасёт только военный диктат и продолжение ограничение остатков свобододействия граждан. Что в по сути, уже просматривается сквозь ширму пропаганды нашей.
Но в нашем менталитете ещё не выбили чувство отвращения от управления...
Может эта особенность исчезнет с часть населения.
И с 20 млн будет по легче сцать в глаза? Потому как для 40 млн это не катит.
(Меня понесло)
показати весь коментар
13.05.2023 09:35 Відповісти
Вам, мудакам, специально написали про ПВО. Где бы сегодня была Украина если бы расийские самолёты тогда свободно летали бы над всей территорией?
показати весь коментар
13.05.2023 10:03 Відповісти
Так вони й літали вільно у перші дні масштабного вторгнення через те, що зброя була ще на складах або не була приведена у бойову готовність
показати весь коментар
13.05.2023 10:28 Відповісти
Ага. И посадили ИЛы в Гастомеле.
показати весь коментар
13.05.2023 11:16 Відповісти
Так в Гостомелі якраз і прибрали все ппо перед вторгненням. Врятував від висадки касапів лише спецназ стрілецькою зброєю і своїми життями
показати весь коментар
13.05.2023 11:58 Відповісти
Ага. Стрелковым оружием ИЛы сбивать собирались?
показати весь коментар
13.05.2023 12:34 Відповісти
Що ж там спецназ тоді робив, невже в операторів ппо перекваліфікувався у перші дні вторгнення? Касапи десант скидали, Іли там не сідали
показати весь коментар
17.05.2023 02:11 Відповісти
А чего ж ИЛы не садились когда там уже был расийский десант?
показати весь коментар
17.05.2023 09:54 Відповісти
Я вот тут смотрел как то летом вроде, в конце августа, сюжет, ваш какой то товарищ, не помню уже, рассказывал, что где то в ноябре или октябре 2021,америакнцы и англичане, предупредили Зеленского, о вторжении и даже назавали точную дату, но Зе потребовал доказательств, но видимо по соображениям секретности и безопасности, западные партнёры, доказательства не предоставили, ну Зе наверно решил раз так, идите в опу, и потом ещё за дня два также западные партнёры предупредили, что 24 начинется, Зе опять мимо ушей, автор предполагает, что возможно, в ближнем окружении куйла, есть крот, и при такой гнили рашисткой власти, это не выглядит фанатстикой, тем более интересный момент, караулов ещё в своем сюжете, что Чубайс, как только началась война, быстро, не заезжая в свой особняк, с рабочего место в аэропорт и в Турцию, носитель госсекретов, слинял, и даже никто его не остоновил, и западные партнёры, по отношению к Чубайсу, не применили никаких санкций, не смотря на то, что он много лет, был высокопоставленный чиновник, куйла, может он и был крот, может ещё кто, это к тому, что американцам были известны точные планы куйла, я не думаю что американцы Зе дичь втирали, тебя предупредили, ты сам смотри, за 4 месяца в палне обороны, какие то дополнительные мероприятия, можно было провести.
показати весь коментар
13.05.2023 11:09 Відповісти
Зець оманський і його ******* уже визнали, що знали про заплановане вторгнення ще з вересня 2021р. Т.з. явка з повинною.
показати весь коментар
13.05.2023 12:03 Відповісти
Скорее всего, Залужный говорит о том, что делалось вопреки позиции верховного клоуна и предателя Зеленского в рамках тех возможностей, которые позволяли это делать скрытно от Зе Оманского.
показати весь коментар
13.05.2023 12:54 Відповісти
Наше суспільство хворе. Причому на всю голову. Ми обираємо владу за покликом серця і по приколу, а потім дивуємося, що нами просто зневажають, не рахують за людей, тобто заздалегідь знаючи про напад зелене чмо визнає журналістам, що не попередив населення тому що тоді вони б (влада) втратили прибутки 7-8 мільярдів доларів на місяць. А те що люди в паніці втратили своє життя своїх рідних і близьких цих зелених виродків не обходить ані разу. Тобто ми наочно маємо відношення влади до людей, як до тварин, навіщо попереджати, хай здохнуть.
показати весь коментар
13.05.2023 13:54 Відповісти
Перед войной зеленский налыжах катался и видосики снимал а слуги в Буковеле собирались, вечеринки устраивали. А теперь зелесрань примазываеться к успехам ВСУ . Зеленский найбрехливиший боневтік , боже🙏пусть справедливость восторжествует и каждый получит по своим делам🇺🇦💙💛
показати весь коментар
13.05.2023 15:29 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 