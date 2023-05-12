Один з найбільших виробників алкоголю у світі - "Pernod Ricard" - йде з Росії
Французький виробник алкогольних напоїв Pernod Ricard повідомив, що припинив весь експорт до Росії в квітні 2023 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо свобода".
"Pernod Ricard може підтвердити, що наприкінці квітня 2023 року припинила весь експорт своїх міжнародних брендів до Росії. Ми також припинимо розповсюдження нашого портфоліо в Росії, процес, який, як ми очікуємо, займе кілька місяців", – повідомляє пресслужба компанії.
Зазначено, що компанія планує "адаптувати свою місцеву організацію" до цих рішень із дотриманням російського законодавства, а також продовжувати підтримувати своїх співробітників у процесі.
Pernod Ricard володіє низкою відомих алкогольних брендів, у тому числі Chivas Regal, Jameson і Becherovka.
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якись дыки фантазии..
Вже втретє бачу лаконічний коментар.
дыбильё от рождения.
я як не зможеш? - то ні тарахті.
покрасимо, відновимо.
паліть їх, хлопці, - це не наші....
а суд - буде суровий за зраду - не зелений - смерекі...
брага.
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