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Новини Санкції проти Росії
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Один з найбільших виробників алкоголю у світі - "Pernod Ricard" - йде з Росії

алкоголь,pernod,ricard

Французький виробник алкогольних напоїв Pernod Ricard повідомив, що припинив весь експорт до Росії в квітні 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо свобода". 

"Pernod Ricard може підтвердити, що наприкінці квітня 2023 року припинила весь експорт своїх міжнародних брендів до Росії. Ми також припинимо розповсюдження нашого портфоліо в Росії, процес, який, як ми очікуємо, займе кілька місяців", – повідомляє пресслужба компанії.

Зазначено, що компанія планує "адаптувати свою місцеву організацію" до цих рішень із дотриманням російського законодавства, а також продовжувати підтримувати своїх співробітників у процесі.

Pernod Ricard володіє низкою відомих алкогольних брендів, у тому числі Chivas Regal, Jameson і Becherovka.

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алкоголь (1238) санкції (11794)


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Топ коментарі
+11
Геноцид русскіх набіраєт абароти...
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12.05.2023 22:45
+11
У більшості вони бухають шмурдяк якійсь.
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12.05.2023 22:49
+9
колысь я в совдэповской армии послал кацапа через леса за 10км. в село шось купить,шоб отметить 20-ти летие...оно принесло торбу одеколона...****,дедушку одеколоном...незабуду.
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12.05.2023 23:04
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Це звичайно трагедія для кацапів.
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12.05.2023 22:44 Відповісти
У більшості вони бухають шмурдяк якійсь.
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12.05.2023 22:49 Відповісти
та сторона?
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12.05.2023 23:22 Відповісти
Тепер шмурдяк буде пити еліта, решта кацапів буде користуватися 199 рецептами самогона від Остапа Бендера. Тобто будуть бандеровцями. «А шо делать ? Чилавек может нє піть нє больше трьох днєй.»
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13.05.2023 00:27 Відповісти
Бояра ж залишається, тож все о.k.
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12.05.2023 23:29 Відповісти
Геноцид русскіх набіраєт абароти...
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12.05.2023 22:45 Відповісти
Та навпаки - хай бухають побільше і частіше.
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12.05.2023 22:45 Відповісти
теж не зрозумів цієї маячні.. везіть алкашку, всю що тільки можна, і уж канєшно то везіте, што нельзя...
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12.05.2023 23:25 Відповісти
Ну те кто мог себе позволить такое пить постоянно, найдут способы достать. А для большинства россиян - не велика потеря. Они такое и не пробовали даже.
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12.05.2023 22:48 Відповісти
то типа кацапьё ужиралось раньше нормальным алкоголем?
якись дыки фантазии..
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12.05.2023 22:48 Відповісти
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12.05.2023 22:51 Відповісти
Ти мені починаєш подобатись...
Вже втретє бачу лаконічний коментар.
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12.05.2023 23:18 Відповісти
а от це кацапні ***** - брага і бояра!
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12.05.2023 22:51 Відповісти
колысь я в совдэповской армии послал кацапа через леса за 10км. в село шось купить,шоб отметить 20-ти летие...оно принесло торбу одеколона...****,дедушку одеколоном...незабуду.
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12.05.2023 23:04 Відповісти
дикі вони - не люди ні разу...
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12.05.2023 23:05 Відповісти
одно не понятно...эту гадость можна было купить и в части,а оно бродило дэсь полсуток...
дыбильё от рождения.
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12.05.2023 23:13 Відповісти
Напишу для тебя понятным языком падаль кацапская.Будешь коверкать украинский язык-буду тебе сцать,в твою пасть каждый день на Цензоре,прилюдно,рот не успеешь вытирать,блевотина такая🤣🌹
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13.05.2023 00:31 Відповісти
Смоктуновский твоя шлюха и твоя мать(подробности будут позже)А ты идешь блевотина на ***,звыкай *******🤣🌹
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13.05.2023 00:44 Відповісти
А что это такое у тебе на лбу?Що це?Фу,*****🤣🌹
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13.05.2023 00:46 Відповісти
В следующий раз,клаву переключай,пожалуйста.А то из за твоей лени опять в пасть насцут🤣🌹
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13.05.2023 00:58 Відповісти
То ти після "одыколону" пишеш такою не зрозумілою мовою?
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12.05.2023 23:08 Відповісти
хто захоче пійме, а хто ні? - до того питань нема.
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12.05.2023 23:10 Відповісти
Це сама неймовірна думка з утворення Цензора,потрібно її зробити гаслом,Цензора.
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12.05.2023 23:12 Відповісти
зроби...
я як не зможеш? - то ні тарахті.
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12.05.2023 23:20 Відповісти
Я як?Ти як?Співчуття.
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12.05.2023 23:32 Відповісти
слабенька попитка на провокацію )))
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12.05.2023 23:37 Відповісти
а ти спобуй ще
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12.05.2023 23:38 Відповісти
Що таке попитка?
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12.05.2023 23:39 Відповісти
зелений кацап - ти вицвів в блідну спірохету...
покрасимо, відновимо.
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12.05.2023 23:40 Відповісти
баран січневий 23 шукає кацапячу підтримку....
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12.05.2023 23:43 Відповісти
Буха потвора відразу іде на ***,сцу тобі в пащу.🤣🌹
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12.05.2023 23:53 Відповісти
Там всі твої йдуть на ***.Хто?Хто вони?Ти?Тобі в пащу насцали?Так🤣🌹
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13.05.2023 00:07 Відповісти
злий ордловець? а де там добрі?
паліть їх, хлопці, - це не наші....
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13.05.2023 00:06 Відповісти
Не наші,але в пасть насцали.Ордловці насцали?Ні-наші🤣🌹
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13.05.2023 00:08 Відповісти
не ****** ордловня - піздно...
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13.05.2023 00:12 Відповісти
Не піздно сцяти тобі в рота-ордловня🤣🌹
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13.05.2023 00:12 Відповісти
тікай в ніженекацапідловск і то не факт, що ЗСУ до туда не дійдуть.
а суд - буде суровий за зраду - не зелений - смерекі...
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13.05.2023 00:18 Відповісти
Смерека-то орел,ти ідеш на ***,то не орел і не смерека,но на *** ти ідеш🤣🌹
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13.05.2023 00:20 Відповісти
Аналогично ,поволжская татаромордва в 81м выжрала у меня французский одеколон "ван мэн шоу". Очень тупые и дикие людишки были ,помню знание мной стран НАТО и столиц приводило их в неописуемое удивление и восторг
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13.05.2023 07:42 Відповісти
Шах и мат
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12.05.2023 22:58 Відповісти
Эти реально жертвуют бизнесом ))
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12.05.2023 22:58 Відповісти
Boyaryshnik Rygal
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12.05.2023 22:59 Відповісти
Галіма русофобія.
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12.05.2023 23:00 Відповісти
Pernod Ricard... А кто его там пил? Стопудово, только иностранные агенты. У русского человека свой благородный напиток -
брага.
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12.05.2023 23:01 Відповісти
Касапи і не чули про такого..
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12.05.2023 23:07 Відповісти
4/5 всіх москальських ублюдків навіть таких назв, як Chivas Regal, Jameson і Becherovka ніколи в житті не чули. Тож для "глубіннава нарота" це не буде взагалі помітно. А ось, коли з росіі підуть такі відомі бренди, як "бояришнік" та всеросійська мережа "разлівайка", отоді буде справжнє горє на москальських болотах, що вони навіть не помітять, як їхнього ху@ла будуть ховати, бо не до нього буде...
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12.05.2023 23:11 Відповісти
Уже починається:
В период майских праздников россияне выпили в разы меньше, чем в прошлом году. Количество проданных бутылок водки рухнуло на 26%, вина - на 33%, сидра - на 35%, об этом свидетельствуют данные системы "Контур.Маркет".

Только на водке розничные сети заработали на 17% меньше, чем годом ранее.
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12.05.2023 23:17 Відповісти
параша - территория сплошных олканов. но много ли серед них тех (не считаем нассялника), кто однажды в существовании своём задрипанном пил чего-нибудь из напитков от "Pernod Ricard" ? ))
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12.05.2023 23:19 Відповісти
Самий болючий удар по кацапам. Катастрофічний...
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12.05.2023 23:34 Відповісти
що компанія планує "адаптувати свою місцеву організацію" до цих рішень із дотриманням російського законодавства, а також продовжувати підтримувати своїх співробітників у процесі.

ТО ВИХОДЯТЬ,ЧИ НІ?
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13.05.2023 06:55 Відповісти
так у них скреп=''не нравяцца біндери -прімі боярішнік''
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12.05.2023 23:58 Відповісти
Міжнародна федерація гімнастики вирішила залишити чинним відсторонення російських та білоруських спортсменів і посадових осіб.

Представники держав-агресорів були відсторонені від міжнародних змагань з гімнастики внаслідок повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Напередодні виконком Міжнародної федерації гімнастики дійшов висновку, що підстав для завершення відсторонення немає.

«Після нової оцінки ситуації, що стосується російських та білоруських спортсменів, а також офіційних осіб, виконавчий комітет FIG вважає, що заходи, ухвалені 1-2 березня 2023 року, засновані на статті 13.3 Статуту FIG, залишаються в силі без будь-яких змін. Федерація постійно стежитиме за загальною ситуацією і може переглянути рішення залежно від розвитку ситуації», - йдеться в заяві.
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13.05.2023 06:53 Відповісти
Тенисная федерация - сволочуги , рашистские ублюдки должны участвовать в турах севкореи ,ирана, кубы с призовым фондом в один мешок риса
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13.05.2023 07:51 Відповісти
 
 