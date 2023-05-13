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США надаватимуть військову допомогу Україні навіть у разі дефолту, - Білий дім

кірбі

Сполучені Штати навіть у разі дефолту матимуть можливість надавати Україні військову допомогу до кінця фінансового року за рахунок виділених Конгресом коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на відеобрифінгу. заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна.

Під час брифінгу у Кірбі запитали, як США скоригують військову підтримку України у разі настання дефолту.

"Що стосується підтримки України, то вона залежить від асигнувань, які були виділені нам Конгресом минулого року. Ми все ще задіємо ці виділені кошти і очікуємо, що зможемо продовжувати робити це до кінця поточного фінансового року (до 30 вересня – ред.)" , - наголосив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки.

Також читайте: США поки не змінили політики щодо надання Україні далекобійних ракет, - Кірбі

Автор: 

дефолт (204) допомога (8322) США (22643) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+8
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13.05.2023 00:15
+6
не слухайте тих хто вже 285 разів не те навангував - на свою голову надію майте.
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13.05.2023 00:25
+5
Дефолт США неможливий, доки долар є засобом накопичення у Світі та засобом міжнародних розрахунків. Тому там можна "друкувати" будь-яку кількість долярів - інфляція не залишиться у Штатах, а рівномірно розподілиться у всіх країнах. Тому можна бути спокійними: пиня енергією свого газу та нафти пробує конкурувати з енергією Космосу. Жалюгідний кінець пині просто неминучий.
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13.05.2023 01:03
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А що тут з клавою?🤣🌹
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13.05.2023 00:14 Відповісти
На *** пшло,за паплюження мови🤣🌹
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13.05.2023 00:15 Відповісти
Мамка дасть свої,чи ти їй не взмозі нові купити?🤣🌹
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13.05.2023 00:22 Відповісти
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13.05.2023 00:15 Відповісти
Який ще дефолт?? Оце Ми б'ємся за дефолт?? Щоб Ми і вам ще дефолт не влаштували...
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13.05.2023 00:18 Відповісти
У США - рецесія, можливий дефолт.
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13.05.2023 00:22 Відповісти
А f16, може би ще й від дефолту врятували..
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13.05.2023 00:26 Відповісти
Військові літаки мають змогу рятувати країни від дефолту?
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13.05.2023 00:28 Відповісти
Та можуть.. правильних "пара прильотів " на ростов і дуже багато чого стає з ніг на голову.. а дефолт, основного спонсора цього дійства взагалі непотрібна..
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13.05.2023 00:34 Відповісти
Ви забули добавити слово "щорічна".
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13.05.2023 02:50 Відповісти
Жданов выдвинул гипотезу, что Штаты не передают нам F-16 до тех пор, пока рашисты не передают СУ-35 Ирану...... но вроде так, что сделка по СУ-шкам находится на финальной стадии.....
ну по крайней мере, такая версия все объясняет......
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13.05.2023 00:22 Відповісти
не слухайте тих хто вже 285 разів не те навангував - на свою голову надію майте.
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13.05.2023 00:25 Відповісти
ну тогда остается слушать, разве что, Деда Пананаса...... и то.... тем, у кого нет мозгов, я бы и его слушать не рекомендовал..... слишком опасно..... мало ли что ночью может присниться..... ))
друг, я слушаю всех..... за исключением полностью отбитых, конечно....., ну и люси, по причине физиологического отторжения...... а в целом, это называется "общественное мнение".......
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13.05.2023 00:39 Відповісти
Аххах! То же по отношению к люсе))) Как это что-то мурчащее потоком бессознательного может не отторгать?
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13.05.2023 00:47 Відповісти
чувак о себе слишком высокого мнения....... непрерывно занятый собственным самолюбованием......
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13.05.2023 01:09 Відповісти
Ага. Нарцисс с оттенком голубизны. Голохвастов - ни дать, ни взять.
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13.05.2023 01:13 Відповісти
да, точно! ))
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13.05.2023 01:19 Відповісти
мамка з окна кричіть - "сина до дому, хвилина до Діда Панаса"...
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13.05.2023 00:48 Відповісти
а Дiд Панас й каже - "Ось така **ня, малята"..... ))
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13.05.2023 01:01 Відповісти
так...
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13.05.2023 01:02 Відповісти
жданов і є повністю відбитий, таж люся тільки для іншої аудиторії.
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13.05.2023 07:01 Відповісти
та это дело хозяйское..... никто ж никого не заставляет.....
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13.05.2023 12:53 Відповісти
Оце-справжній друг України!
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13.05.2023 00:33 Відповісти
Це лише зовнішня політика. Вона насторожі демократії. У політиці не буває друзів. Є лише інтереси.
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13.05.2023 00:43 Відповісти
Допомога Україні для США в межах статистичної помилки в % від бюджету США від 1,7 трлн доларів на 2023 рік, де 44,9 мільярда доларів Україні та союзникам по НАТО у тому числі.(Усього 2,64%)
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13.05.2023 00:54 Відповісти
я щойно бачив цифру у 35 мільярдів на допомогу Україні це крапля у морі і вона не є перешкодою дєу протистоянні респів і адміністрації Байдена щодо ліміту американського боргу
у порівнянні 90 мільярдів щорічно витрачається на допомогу нелегальним мігрантам
все буде ок
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13.05.2023 03:29 Відповісти
Дефолт США неможливий, доки долар є засобом накопичення у Світі та засобом міжнародних розрахунків. Тому там можна "друкувати" будь-яку кількість долярів - інфляція не залишиться у Штатах, а рівномірно розподілиться у всіх країнах. Тому можна бути спокійними: пиня енергією свого газу та нафти пробує конкурувати з енергією Космосу. Жалюгідний кінець пині просто неминучий.
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13.05.2023 01:03 Відповісти
На счет доллара глупость полнейшая, которая продвигается давно россиянами.
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13.05.2023 01:42 Відповісти
дефолта я сподіваюсь вдасться уникнути тому що це підірве репутацію о платіжній спроможності Америки
треба тільки обмежити витрати демократів бо вони поводять себе like there is no tomorrow
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13.05.2023 03:34 Відповісти
США повышали предельный уровень госдолга 83 раза. Этот закон просто притворство. Когда у тебя есть доллар, всем по***. Можно печатать сколько захочешь.
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13.05.2023 03:08 Відповісти
Підняття боргової стелі - це щорічний весняний спорт у Вашингтоні. З досить передбачуваним результатом - завжди перемагає дружба і борг. Так що я не вболівальник.
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13.05.2023 04:35 Відповісти
 
 