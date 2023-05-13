США надаватимуть військову допомогу Україні навіть у разі дефолту, - Білий дім

Сполучені Штати навіть у разі дефолту матимуть можливість надавати Україні військову допомогу до кінця фінансового року за рахунок виділених Конгресом коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на відеобрифінгу. заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна.

Під час брифінгу у Кірбі запитали, як США скоригують військову підтримку України у разі настання дефолту.

"Що стосується підтримки України, то вона залежить від асигнувань, які були виділені нам Конгресом минулого року. Ми все ще задіємо ці виділені кошти і очікуємо, що зможемо продовжувати робити це до кінця поточного фінансового року (до 30 вересня – ред.)" , - наголосив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки.

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