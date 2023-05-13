Вночі росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі, - ОВА (оновлено)

У Хмельницькій області вночі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Хмельницької військової адміністрації.

"Було чути вибухи в області. Залишайтеся в укриттях!

Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше в області було оголошено відбій повітряної тривоги.

Однак міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що "звуки вибухів ще може бути чутно певний час".

Пізніше в ОВА повідомили про влучання по критичній інфраструктурі.

"Сьогодні під час повітряної тривоги ворог атакував Хмельниччину. На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів. Зберігаємо спокій. Відповідні служби працюють.

Окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком.

Подробиці згодом", - повідомили в ОВА.