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Новини Агресія Росії проти України
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Вночі росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі, - ОВА (оновлено)

вибух

У Хмельницькій області вночі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Хмельницької військової адміністрації.

"Було чути вибухи в області. Залишайтеся в укриттях!

Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше в області було оголошено відбій повітряної тривоги.

Однак міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що "звуки вибухів ще може бути чутно певний час".

Пізніше в ОВА повідомили про влучання по критичній інфраструктурі.

"Сьогодні під час повітряної тривоги ворог атакував Хмельниччину. На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів. Зберігаємо спокій. Відповідні служби працюють.

Окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком.

Подробиці згодом", - повідомили в ОВА.

Автор: 

вибух (4441) Хмельниччина (914)


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Лаптєногі ніяк не заспокояться.
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13.05.2023 08:11 Відповісти
Кацапня заспокоїться тільки в пеклі 😡
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13.05.2023 11:14 Відповісти
Паоло Лумиере

Орки про той склад знали давно. Зливали його з усіх боків і мєсні і нємєсні, і зверху і згори, і зсередини і ззовні, як завгодно. Ви наівні, якщо сподівалися на якусь секретніть(я дуже делікатно зараз сказав, сам дивуюсь!).

Знали. Просто не чіпали, бо чекали коли ще більше звезуть. Але вчора зранку прилетіло по Луганську і чекати вони перестали.

Шонєясно?

·

Якби я хотів щось запитатись у них сьогодні, то щось типу: Ви туди все, що є в один склад стягнули, чи ще десь залишилось?

Але не буду.

Натомість запитаю у читачів:

-Що буде, якщо робити велииикий склад з БК, стягувати туди багато всього, довго, і завзято(як варіант - уже мати такий готовий і залишити все як є, не розосереджуючи нічого). Причому розмістити цей склад в області з найслабшою ППО. В області, куди раз за разом прилітає, і вона весь час пропускає "голи"? Ваше передбачення?

І друге питання: по-вашому, вони довбойоби чи зрадники-саботажники?
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14.05.2023 14:50 Відповісти
https://www.facebook.com/100066548534427/videos/pcb.589077236653889/3441132079478697
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14.05.2023 14:55 Відповісти
 
 