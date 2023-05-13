На Київщині через загрозу ворожих БПЛА працювала ППО, - ОВА
У Київській області вночі оголосили про загрозу ворожих дронів і роботу ППО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська ОВА.
"Київська область! Загроза атаки ворожих БпЛА. Сили ППО працюють по цілях
Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги. Бережіть себе та близьких!
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.
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Hellis: Богуслаєв, це як Цемах. Тільки Цемах багато міг розказати про російську владу, а Богуслаєв - про українську, яка продавала військові двигуни до Росії. Цікаво, як українська влада ховає всіх, хто про неї може щось сказати на допиті, на Росії. Ворон ворону ока не виклює. КиївМіськБудда: Навіщо жалітися на тупість 73% населення, якщо на них можна просто заробляти гроші? Що й робить їхній кумир Володимир Зеленський із компанією!