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На Київщині через загрозу ворожих БПЛА працювала ППО, - ОВА

ппо

У Київській області вночі оголосили про загрозу ворожих дронів і роботу ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська ОВА.

"Київська область! Загроза атаки ворожих БпЛА. Сили ППО працюють по цілях

Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги. Бережіть себе та близьких!

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти обстріляли Миколаїв, постраждало 3 людини

Автор: 

безпілотник (4127) Київська область (4010) ППО (3166)


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13.05.2023 07:48 Відповісти
 
 