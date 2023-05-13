На Київщині через загрозу ворожих БПЛА працювала ППО, - ОВА

У Київській області вночі оголосили про загрозу ворожих дронів і роботу ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська ОВА.

"Київська область! Загроза атаки ворожих БпЛА. Сили ППО працюють по цілях

Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги. Бережіть себе та близьких!

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

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