Обстріл Хмельниччини: 5 людей в облцентрі поранені уламками скла, вибухові хвилі пошкодили будівлі (оновлено)
Вночі окупанти атакували Хмельниччину. У Хмельницькому прильотів не зафіксовано, однак є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району.
Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 7:30 13 травня у Хмельницькому прильотів не зафіксовано!
Однак у результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Пожежа триває.
Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.
Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Також він зазначив, що всі служби працюють над ліквідацією наслідків, евакуація наразі не проводиться, проблем з комунальними послугами у місті немає.
Як пізніше повідомив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в ефірі телемарафону, постраждало 5 осіб.
"Прямої загрози населенню або житловим чи промисловим будівлям не було. Від вибухової хвилі було пошкоджено вікна, двері. Є інформація про п'ятьох постраждалих від уламків скла", - сказав Тюрін.
Також він повідомив, що стан постраждалих середньої тяжкості, їм усім надається медична допомога.
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"є влучання в об'єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Пожежа триває."
і далі:
"Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.
Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється"
Так Хмельницький бомбили чи Хмельницький район? Є хто з Хмельницького, проясніть ситуацію??
А тобі наxeра то виясняти?
Постійно хтось наводить, видно, "непрікасаємий".
Над річками? Ніл, Ганг і Хуанхе?
Але тут схоже попали. Надіюся, що хоча б не дуже багато там було.
Залізничного транзиту черех Хмельницький немає.
Возять шатлами до і від, як повідомляє УЗ..
@I_Your_Natalie
·
7 год
Це кошмар, вибухи🤬
Хмельницький
Сижу в підвалі, винесло вікна балкону, двері.
В під'їзді вікна повиносило з рамами🥺