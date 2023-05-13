Обстріл Хмельниччини: 5 людей в облцентрі поранені уламками скла, вибухові хвилі пошкодили будівлі (оновлено)

Вночі окупанти атакували Хмельниччину. У Хмельницькому прильотів не зафіксовано, однак є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району.

Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:30 13 травня у Хмельницькому прильотів не зафіксовано!



Однак у результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Пожежа триває.

Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.



Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється", - йдеться в повідомленні.



Також він зазначив, що всі служби працюють над ліквідацією наслідків, евакуація наразі не проводиться, проблем з комунальними послугами у місті немає.

Також читайте: Вночі росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі, - ОВА (оновлено)

Як пізніше повідомив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в ефірі телемарафону, постраждало 5 осіб.

"Прямої загрози населенню або житловим чи промисловим будівлям не було. Від вибухової хвилі було пошкоджено вікна, двері. Є інформація про п'ятьох постраждалих від уламків скла", - сказав Тюрін.

Також він повідомив, що стан постраждалих середньої тяжкості, їм усім надається медична допомога.