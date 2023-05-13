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Обстріл Хмельниччини: 5 людей в облцентрі поранені уламками скла, вибухові хвилі пошкодили будівлі (оновлено)

вибух

Вночі окупанти атакували Хмельниччину. У Хмельницькому прильотів не зафіксовано, однак є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району.

Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:30 13 травня у Хмельницькому прильотів не зафіксовано!

Однак у результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Пожежа триває.

Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також він зазначив, що всі служби працюють над ліквідацією наслідків, евакуація наразі не проводиться, проблем з комунальними послугами у місті немає.

Також читайте: Вночі росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі, - ОВА (оновлено)

Як пізніше повідомив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в ефірі телемарафону, постраждало 5 осіб.

"Прямої загрози населенню або житловим чи промисловим будівлям не було. Від вибухової хвилі було пошкоджено вікна, двері. Є інформація про п'ятьох постраждалих від уламків скла", - сказав Тюрін.

Також він повідомив, що стан постраждалих середньої тяжкості, їм усім надається медична допомога.

Автор: 

обстріл (28339) Хмельниччина (914) Хмельницький (405)


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Топ коментарі
+14
БПА пролетел половину Украины? Это как??? .
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13.05.2023 08:22
+14
У Хмельницькоу прильотів не було і, водночас у місті вибуховими хвилями пошкоджені і навчальні, і медичні , і промислові і адміністративні, і житлові об"єкти (???) Ці клоуни хоч би вже ******* навчилися більш-менш зв"язано...
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13.05.2023 08:42
+14
Кацапи луплять Хмельницький регулярно, але схоже,що наше військове командування висновків з цього не робить. Ясно ж, що у цьому місті є якісь щурі, які здають інфу ворогу... але наші продовжують будувати свою логістику через Хмельницький, а ППО тут, при цьому, - не посилюють.
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13.05.2023 09:12
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Ого, это куда так прилетело?
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13.05.2023 08:18 Відповісти
В Павлограді били не по складах ***********. В Павлограді били по тому обєкту, який здали самі павлоградці, які на ньому працююють і чекають пуйла. За 9 років війни мали вичистити ті структури, але цього не відбулося. Це моя особиста думка.
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13.05.2023 09:03 Відповісти
Це вже Чорнобаївка наша))
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13.05.2023 09:52 Відповісти
Сказано ж - об'єкт критичної інфраструктури за межами міста. Ніяких відео детонації ***********
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13.05.2023 09:15 Відповісти
Это газо- или нефтехранилище скорее всего...
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13.05.2023 10:17 Відповісти
А тебе чого це так цікавить?
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13.05.2023 09:29 Відповісти
БПА пролетел половину Украины? Это как??? .
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13.05.2023 08:22 Відповісти
Мабуть летять над річками .
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13.05.2023 08:28 Відповісти
Не зрозумів! Хитрий звіт!

"є влучання в об'єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Пожежа триває."

і далі:

"Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється"

Так Хмельницький бомбили чи Хмельницький район? Є хто з Хмельницького, проясніть ситуацію??
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13.05.2023 08:28 Відповісти
Поруч з містом. Крім того, там близько дачі та приміський приватний сектор. В центрі міста було добре відчутно - будинок добряче струсонуло, а вікна ледь витримали.
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13.05.2023 08:38 Відповісти
"Так Хмельницький бомбили чи Хмельницький район? Є хто з Хмельницького, проясніть ситуацію??"

А тобі наxeра то виясняти?
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13.05.2023 08:59 Відповісти
Бо це доповідають "слуги", чи слуги слуг. Вони гарно вміють втирати про рожевих поні і про все добре на своєиму телемарафоні за бюджетні гроші.
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13.05.2023 09:05 Відповісти
В Хмельницком, похоже, нет ПВО. За последние полгода туда долетает все,что летит. Мэр разводит руками,военные и Киев молчат.
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13.05.2023 08:29 Відповісти
Там СБУ працює на ФСБ -от і все.
Постійно хтось наводить, видно, "непрікасаємий".
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13.05.2023 08:34 Відповісти
Навіть в трухе.хм не було відключено коменти. пздц(((
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13.05.2023 08:42 Відповісти
Демченко переведён указом зеленского руководить внешней разведкой , КРОТ НА ГНИДЕ И ТРОЯСКИМ ШАКАЛОМ ПОГОНЯЮТ , а люди продолжают погибать! В Херсоне и Николаеве каждый день бомбежки ЗАЩИЩАЮТ ТОЛЬКО КИЕВ , ГДЕ ПЕТРИОТЫ В ХЕРСОНЕ ?
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13.05.2023 09:46 Відповісти
Ви не панімаєшь. Головне ППО Києва, іншим остатки, якщо будуть.
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13.05.2023 08:34 Відповісти
А нічого, що Київ - це столиця?
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13.05.2023 09:31 Відповісти
Дійсно, в Києві мешкають недотрокані жопи. Їх треба оберігати перш за все. А простим киянам, що волею випадку живуть поряд, пощастило. Уявіть собі неможливу ситуацію: під час чергового прильоту Бубочку поранило осколком в недотрокане місце. Він не зможе сидіти і знімати гундосі відосики для лохторату. Жах? Жах неймовірний
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13.05.2023 09:33 Відповісти
Телефон стоит на полу.Пациент на карачках.Задница не нужна.Все предусмотрено.
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13.05.2023 09:54 Відповісти
В Киеве кроме Зели ещё три миллиона жителей. Это самый крупный город Украины.
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13.05.2023 10:18 Відповісти
В Дніпрі "тачанки" та обладнання збирала місцева влада та підприємці.Ім було треба.
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13.05.2023 13:04 Відповісти
І не кажіть... Я нічого не хочу сказати, але по сусідніх обласних містах (тьху-тьху) не "прилітає", а по Хмелю - регулярні прильоти. А висновків з цього ніхто не робить...
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13.05.2023 09:15 Відповісти
Киев бомбят гораздо чаще чем Хмельницкий
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14.05.2023 02:10 Відповісти
Ну Київ - це все-таки не сусіднє з Хмельницьким місто і це окрема тема. Столиця, зовсім інші масштаби та інший рівень захисту ППО. Зрозуміло, що це ціль номер 1 у російських терористів.
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14.05.2023 09:52 Відповісти
Интересно почитать местные телеграмм каналы. Вопросов нет. Жаль, что наше абвгд их не читает.
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13.05.2023 09:52 Відповісти
Таке враження, що ппо охороняє лише столицю(((,
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13.05.2023 08:36 Відповісти
А хто сказав що нічого не збили? Треба дочекатися офіційної статистики
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13.05.2023 09:17 Відповісти
Вкажи свою адресу, щоб я встановив ППО біля твого дивану.
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13.05.2023 09:59 Відповісти
Що там Ігнат каже? З "брянської області" шахеди по Хмельниччині запускались? Пролетіли без проблем 4 області, у т.ч. Київську?
Над річками? Ніл, Ганг і Хуанхе?
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13.05.2023 08:37 Відповісти
Скоріше з **********
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13.05.2023 09:34 Відповісти
У Хмельницькоу прильотів не було і, водночас у місті вибуховими хвилями пошкоджені і навчальні, і медичні , і промислові і адміністративні, і житлові об"єкти (???) Ці клоуни хоч би вже ******* навчилися більш-менш зв"язано...
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13.05.2023 08:42 Відповісти
Об'єкт у який влучили за межами міста, але вибухи були такої сили, що в центрі міста тремтіли вікна, отже, на околицях міста точно вибило чимало вікон (як і в приватному секторі неподалік об'єкта).
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13.05.2023 08:53 Відповісти
Не бачу ніяких невідповідностей. Повідомлялося влучання в об'єкт критичної інфраструктури поза містом. Але вибухи пошкодили частину будівель у Хмельницькому
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13.05.2023 09:19 Відповісти
та ти взагалі нікуя не бачиш! окрім сраки найвеличнішого лідора(((
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13.05.2023 10:28 Відповісти
Ще один диванний експерД
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13.05.2023 09:32 Відповісти
З 10 авто з прожекторами і кулеметами і від шахедів Хмель би відбився .
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13.05.2023 08:46 Відповісти
ось на тлі всього цього *****ця хочеться запитати у Зе як іам справи з освоєнням космосу

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13.05.2023 09:03 Відповісти
Ще про Арктику забулися і про мільярдний ліс, смартфони для пенсіонерів, щоб були чим голосувати за Вову і звичайно президенський універ, щоб вчителі голосували за Вову. Ну як, нормально?
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13.05.2023 09:07 Відповісти
Наркоман , як і на «великому крадівництві «' МІЛЛІАРДИ ВИВЕДЕ В ОФШОРИ НА ВСЮ КАло -Ностру вистачить
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13.05.2023 09:52 Відповісти
Ну в Павлограді повторної детонаціїї не було.
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13.05.2023 09:05 Відповісти
Пане Іване, не брешіть про Павлоград. Що там було знають павлоградці, чи Ви намагаєтеся виудити якусь інформацію для кацапів?
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13.05.2023 09:08 Відповісти
В Ізраілі мабуть склади під землею або в бункерах шо хер проб*єш .
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13.05.2023 09:01 Відповісти
Бо в Ізраїлі президентом, прем'єром, депутатами різних ступеней можуть бути тільки ті, які прослужили в армії. А в нас тільки ті, які відкосили по 4 рази від армії і "служили" в "кварталах", "мамахохоталах", "розвесели коміка" та інше.
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13.05.2023 09:10 Відповісти
Тому , що дуже терплячі і ………… ! 73% обрали піськограя і досі їм вірять ! Для них подоляк і Люся аферистовіч - видатні діячи
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13.05.2023 09:58 Відповісти
факти про "миорлюбивого" пастора і казнокрада - олігарха можна в студію? чи так, лиш би в муку пукнути? чи, ще не дожрав пів вареника?дбл блд...
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13.05.2023 10:31 Відповісти
Авіацію вже не залучають на пошук дронів от вони й летять до самого Львова .Це при тому що знали ,що вони вже залетіли
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13.05.2023 09:07 Відповісти
Кацапи луплять Хмельницький регулярно, але схоже,що наше військове командування висновків з цього не робить. Ясно ж, що у цьому місті є якісь щурі, які здають інфу ворогу... але наші продовжують будувати свою логістику через Хмельницький, а ППО тут, при цьому, - не посилюють.
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13.05.2023 09:12 Відповісти
керівництво зайняте! їм не до Хмельницького... там хвільм угро-фін комаров знімає...
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13.05.2023 10:33 Відповісти
Пролетіли пів України і вразили об'єкти майже в центрі України! . Б'ють по шляхах постачання зброї, Укрзалізниці, і складах. Відсутнє прикриття залізниці, залізниці може слід задуматись над своїм ППО. ШУКАЙТЕ КОРИГУВАЛЬНИКА. Якась падла коригує. Шукають техніку з закордону. І потрібні закони жорсткі щодо коригувальників. А ВРУ щодо цього нічого не робить , абсолютно. Терміни за участь в терористичному масовому вбивстві просто смішні , 5 8 років, а повинні бути мінімум ДОВІЧНЕ
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13.05.2023 09:34 Відповісти
Під час війни правильніше було б встановити смертну кару, в т.ч. за держ.зраду. Але кого ж тоді першими розстріляють? Явно не дєрьмаків, і їх медіа-****** абдристовічєй. Будуть вбиті патріоти України, добровольці, націоналісти в лавах ЗСУ та серед цивільних. Бо влада бариг боїться їх до всрачки.
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13.05.2023 09:46 Відповісти
Ну все ж таки останнім часом на захід прилітає не часто. Не так це й легко впіймати техніку на шляхах постачання. Та й для серйозного враження треба багато ракет.
Але тут схоже попали. Надіюся, що хоча б не дуже багато там було.
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13.05.2023 09:52 Відповісти
Зрада ще в кінці 90-х Кучми була коли були росформовані полки ППО на Заході а це полк 300-х і 75-х комплексів в Дунаевцях,Оринині,Борщові,Чемирівцях та полк винищувальної авіації в м Чорткові та дивізіон "БУК"в Теребовлі який прикривав Тернопіль.
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13.05.2023 09:42 Відповісти
Люди кротів шукають! А кроти сидять у владних кабінетах - половина Хмельницького ОДА на чолі з в.о. головою тюріним - кроти. Адепти упц-фсб, в тому числі і з владних крісел - кроти. Тому по Хмелю регулярно прилітає.
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13.05.2023 09:43 Відповісти
З Хмельницьким цікаві речі, за останніх півроку прилітало 3 рази і всі три туди куди мали попасти, тобто бінго. Багато питань, саме перше чому немає залізо бетонних укритів під землею для таких речей, де робота контррозвідки та інших служб, адже в місті багато переміщених осіб, їх хтось контролює??????
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13.05.2023 09:49 Відповісти
Ставлю вам "жирний" плюс.Теж саме хотів написати .Крім того хочу зазначити , що по сусідніх обл.центрах таких прильотів не було ( Слава Богу !!!) і Дай Боже надалі не буде!. Тож, ніхто висновків не робить з керівництва...або не хоче.. Якщо щось і зберігати в межах області то такі об"єкти , як мінімум, мають бути прикриті і ретельно охоронятися . Згадайте минулий раз і втрати серед працівників ДСНС...Таке враження , що служби поліції, СБУ та контррозвідки в області відсутні...Ніхто не хоче або не вміє вчитися на своїх же минулих помилках!
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13.05.2023 10:26 Відповісти
Наводчики наводят.
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13.05.2023 10:01 Відповісти
Это газо- или нефтехранилище...
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13.05.2023 10:21 Відповісти
тест
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13.05.2023 10:22 Відповісти
Чогось ворог дуже ******** Хмельницький, летить через майже всю країну і прямо попадає, то може навідників-коригувальників до фіга, але ніхто мабуть цим не займається та й при місцевій владі поставлені сумнівні люди, а може й кроти чи щурі, бо якщо в Києві сидять, то чому вони не поставлять своїх в регіонах.
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13.05.2023 10:46 Відповісти
Цього разу, схоже влучили у вантаж якийсь.
Залізничного транзиту черех Хмельницький немає.
Возять шатлами до і від, як повідомляє УЗ..
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13.05.2023 12:24 Відповісти
𝒩𝒶𝓉𝒶𝓁𝒾𝑒 🇺🇦
@I_Your_Natalie
·
7 год
Це кошмар, вибухи🤬
Хмельницький
Сижу в підвалі, винесло вікна балкону, двері.
В під'їзді вікна повиносило з рамами🥺
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13.05.2023 13:08 Відповісти
 
 