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Рашисти обстріляли 5 громад на Сумщині, - ОВА

сумщина

Ворог продовжує завдавати ударів по території Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, вночі та вранці зафіксовано 8 обстрілів (52 вибухи) прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

За даними ОВА:

- Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (14 вибухів).

- Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії - 12 вибухів та мінометів - 10 вибухів.

- Есманська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи) та мінометів - 6 вибухів.

- Свеська громада: росіяни били з мінометів (4 вибухи).

- Краснопільська громада: здійснено ракетний обстріл з ПТКР (2 вибухи).

Також читайте: Росіяни за сьогодні випустили понад 80 снарядів по Сумщині, - ОВА

"Без уражень", - додають в ОВА.

Автор: 

обстріл (28339) Сумська область (3609)


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Ввечері в Мелітополі знов бавовнило.
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13.05.2023 09:59 Відповісти
 
 