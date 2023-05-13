Рашисти обстріляли 5 громад на Сумщині, - ОВА
Ворог продовжує завдавати ударів по території Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, вночі та вранці зафіксовано 8 обстрілів (52 вибухи) прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
За даними ОВА:
- Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (14 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії - 12 вибухів та мінометів - 10 вибухів.
- Есманська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи) та мінометів - 6 вибухів.
- Свеська громада: росіяни били з мінометів (4 вибухи).
- Краснопільська громада: здійснено ракетний обстріл з ПТКР (2 вибухи).
"Без уражень", - додають в ОВА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар13.05.2023 09:59 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль