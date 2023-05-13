Країни G7 збільшили фінансову допомогу Україні до $44 млрд

Обсяг міжнародних зобов’язань щодо економічної та бюджетної підтримки України на 2023 рік і початок 2024 року збільшився до 44 млрд доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в заяві, ухваленій за підсумками зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G7 у Японії.

"Разом з міжнародною спільнотою ми збільшили наші зобов'язання щодо бюджетної та економічної підтримки України на 2023 рік та початок 2024 року до 44 мільярдів доларів США, що дозволило схвалити програму Міжнародного валютного фонду для України на суму 15,6 мільярда доларів США на 4 роки", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця підтримка надає Україні впевненості та дозволяє владі забезпечити функціонування уряду, продовжити надання базових послуг, здійснити найважливіші ремонтні роботи пошкодженої інфраструктури та стабілізувати економіку.

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"Ми сподіваємося на швидке впровадження Україною структурних реформ у межах програми, що підтримується МВФ, і успішне завершення переглядів програми сприятиме макроекономічній та фінансовій стабілізації, покращенню врядування та зміцненню інституцій і довгостроковій економічній стійкості та післявоєнній відбудові. Це також сприятиме подальшій фінансовій підтримці з боку інших країн та інституцій, а також приватного сектору", – йдеться в заяві.

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