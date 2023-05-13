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У Бундестазі закликали відкрити для України шлях до НАТО

нато

Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот напередодні можливого візиту українського президента Володимира Зеленського до ФРН висловився за підтримку членства України в НАТО.

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.

"Від наступного саміту НАТО у Вільнюсі у липні має виходити чіткий сигнал про те, яким може бути шлях України до надійних гарантій безпеки з метою членства в НАТО… Наша мета має полягати в тому, щоб Росія ніколи більше не ставила під загрозу чи під питання безпеку, незалежність та територіальну цілісність України", - наголосив Рот.

Також він зазначив, що "реалістична та чесна дорожня карта" необхідна і для членства Києва в ЄС, "яке пов'язано з конкретними кроками з реформування, а також такими стимулами, як ранній доступ на внутрішній ринок" Євросоюзу. Переговори про це мають "початися не пізніше за початок 2024 року", вважає Рот.

Такої позиції дотримується й експерт із зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Юрген Хардт. На його думку, канцлер ФРН Олаф Шольц має чітко виступити "за повноправне членство України в перспективі". Водночас Хардт зауважив, що не варто створювати у Києва "хибні очікування, що цього можна досягти швидко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа про Вільнюський саміт НАТО: Необхідні кроки, які наблизять Україну до Альянсу

Автор: 

Україна (5876) членство в НАТО (1718) Бундестаг (195)


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Топ коментарі
+7
**** , що з німцями сталось ?
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13.05.2023 11:05
+4
Дякуємо.
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13.05.2023 11:21
+4
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13.05.2023 11:22
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**** , що з німцями сталось ?
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13.05.2023 11:05 Відповісти
останнім часом вони втратили лідерство в ЄС, і їх мрія про єссср під голуванням німців - випаровується як туман на світанку, ось і надриваються, сердешні.
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13.05.2023 11:14 Відповісти
Без Германии ЕС сразу развалится. А вот без Польши нет- никто даже особо и не заметит.
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13.05.2023 11:38 Відповісти
Вважаю, що американці з німцями не погодяться. Особливо з гускаязичною поганню.
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13.05.2023 11:48 Відповісти
В Бундестазі - всі - я,я - в єкстазі!
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13.05.2023 11:25 Відповісти
не варто створювати у Києва "хибні очікування, що цього можна досягти швидко" - якщо перефразувати ці слова, то це звучить як "ми типу за Україну в НАТО, але потім - то вже нехай наші наступники з цим їбуться".
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13.05.2023 12:24 Відповісти
Німці зрозуміли, що західний фланг НАТО буде надійно захищеним ..... українцями. То й не треба й бундесвер. Надсилай Леопарди та ІРИСки - і пий пиво у гаштеті
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13.05.2023 14:13 Відповісти
Або шлях України в НАТО, або шлях раССєї на куй.. інакше, спокою ці виродки нам ніколи не дадуть..
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13.05.2023 11:12 Відповісти
Так, Бундестаг. Давно пора. А Зеленський турне по Європі? Відоси вже не діють?
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13.05.2023 11:16 Відповісти
Дякуємо.
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13.05.2023 11:21 Відповісти
Кац заблукав.
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13.05.2023 11:32 Відповісти
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13.05.2023 11:22 Відповісти
Українці не встигнуть. Там у болотах ординці скоріше переріжуть горлянки один одному. Громадянська війна на московії ... вже у повітрі.
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13.05.2023 14:18 Відповісти
Закликати треба ПРИЙНЯТИ Україну у НАТО, а не "відкривати двері для її прийому"! Ці так звані "двері" були відчинені ще у 2008 році на самміті НАТО у Бухаресті, але й досі вже протягом чотирнадцяти років - в них категорично забороняється "входити"!!!
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13.05.2023 11:30 Відповісти
Все буде залежати від настроїв виборців. Опитування від різних контор дають різні цифри і чорт розбере, які з них дійсні.
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13.05.2023 11:50 Відповісти
Ця підтримка, зараз необхідна як ніколи!Думаю, у вищих ешелонах захiдної полiтики,питання України в НАТО,вже вирішене, Німцям-окремо - велике Дякуємо,
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13.05.2023 12:05 Відповісти
Двері вже давно відчинені, ось тільки то нам не дають увійти, то наша влада ''зад морщить''!
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13.05.2023 12:06 Відповісти
Якщо дуже обіцяють -- чекай відмови
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13.05.2023 12:12 Відповісти
Українці - оптимісти! Хто сумнівається або скиглить, той вже на шляху до скабеєвої.
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13.05.2023 14:16 Відповісти
 
 