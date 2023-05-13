У Бундестазі закликали відкрити для України шлях до НАТО

Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот напередодні можливого візиту українського президента Володимира Зеленського до ФРН висловився за підтримку членства України в НАТО.

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.

"Від наступного саміту НАТО у Вільнюсі у липні має виходити чіткий сигнал про те, яким може бути шлях України до надійних гарантій безпеки з метою членства в НАТО… Наша мета має полягати в тому, щоб Росія ніколи більше не ставила під загрозу чи під питання безпеку, незалежність та територіальну цілісність України", - наголосив Рот.

Також він зазначив, що "реалістична та чесна дорожня карта" необхідна і для членства Києва в ЄС, "яке пов'язано з конкретними кроками з реформування, а також такими стимулами, як ранній доступ на внутрішній ринок" Євросоюзу. Переговори про це мають "початися не пізніше за початок 2024 року", вважає Рот.

Такої позиції дотримується й експерт із зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Юрген Хардт. На його думку, канцлер ФРН Олаф Шольц має чітко виступити "за повноправне членство України в перспективі". Водночас Хардт зауважив, що не варто створювати у Києва "хибні очікування, що цього можна досягти швидко".

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