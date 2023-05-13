Білоруський аеростат залетів у Польщу

У повітряному просторі Польщі зафіксували аеростат, який залетів з території Білорусі.

Про це повідомило Міністерство оборони Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Центр Повітряних операцій зафіксував появу в повітряному просторі Польщі об’єкта, який прилетів з боку Білорусі. Це, імовірно, аеростат спостереження. Радіолокаційний контакт було втрачено на околицях Рипіна", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони зазначили, що оперативний командувач прийняв рішення направити чергових сил територіальної оборони для пошуку аеростата. Поки що об'єкт не знайшли.

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