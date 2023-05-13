УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7814 відвідувачів онлайн
Новини
6 104 18

Білоруський аеростат залетів у Польщу

кордон,польща

У повітряному просторі Польщі зафіксували аеростат, який залетів з території Білорусі.

Про це повідомило Міністерство оборони Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Центр Повітряних операцій зафіксував появу в повітряному просторі Польщі об’єкта, який прилетів з боку Білорусі. Це, імовірно, аеростат спостереження. Радіолокаційний контакт було втрачено на околицях Рипіна", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони зазначили, що оперативний командувач прийняв рішення направити чергових сил територіальної оборони для пошуку аеростата. Поки що об'єкт не знайшли.

Читайте: Білорусь заявила, що відправила на кордон танки

Автор: 

Білорусь (7926) Польща (8489) шпигунство (987)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
показати весь коментар
13.05.2023 12:19
+11
Надувні війська лукашенка?
показати весь коментар
13.05.2023 12:20
+8
Оглядають "направлєнія с каторих ґатовіца нападєніє"?
показати весь коментар
13.05.2023 12:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.05.2023 12:19 Відповісти
Додати нема чого
показати весь коментар
13.05.2023 13:13 Відповісти
Надувні війська лукашенка?
показати весь коментар
13.05.2023 12:20 Відповісти
Хм, в Америку з китаю, в Польщу з бульбашії. Перевіряють наскільки далеко можна зайти.
показати весь коментар
13.05.2023 12:23 Відповісти
Думаю що перевіряють не наскільки далеко можна зайти,а наскільки хвате сміливості та рішучості миттєво вибачьте-******,щоб тирса посипалась,,а на ділі, лише подив та заклопотаність---Глибока,, на жаль!,(
показати весь коментар
13.05.2023 12:31 Відповісти
У.пать ніззя. А раптом у гондолі аеросрата "харошиє бєларускіє", або, що страшніше, "харошиє рускіє"? Ето ж будєт ескалация!
показати весь коментар
13.05.2023 12:45 Відповісти
а вони що,не у курсі,що - "харошиє рускіє"та "харошиє бєларускіє", літають у чорних пакЄтах,,)),,
показати весь коментар
13.05.2023 13:36 Відповісти
Оглядають "направлєнія с каторих ґатовіца нападєніє"?
показати весь коментар
13.05.2023 12:27 Відповісти
Нападеніє на НАТО? Аеростат мав летіти в Україну. Напрямок вітру помінявся. Природа і та на нашій стороні.

"Радіолокаційний контакт було втрачено на околицях Рипіна", "Поки об'єкт не знайшли". Не порядок.
показати весь коментар
13.05.2023 12:28 Відповісти
БССР отримала завдання "вєрнуть Крулєвцу исконно дрєвнєроссийскоє названиє Кал-ін-ін-град".
показати весь коментар
13.05.2023 12:39 Відповісти
Кал ин ин град - апосраный город шоли.
показати весь коментар
13.05.2023 16:31 Відповісти
Что вы панимаете, ета НАТА правацирует и хочет захватить Бледорусь. Кто то там рассказывал что ***** дальше Украины не пошел бы и не рискнул воевать с странами НАТО. Вы до сих пор в ето верите?
показати весь коментар
13.05.2023 12:45 Відповісти
Полякам тільки треба за кордоном дивитись, і то щось в них не дуже виходить. То не бачать ракет які залітають на 300 км в Польщу,то кажуть на російська ракету що вона українська, то аєростат не можуть збити в своєму повітряному просторі.
показати весь коментар
13.05.2023 12:51 Відповісти
А заправив газом цей аен=ростат особисто бульбофюрер, коли пердів з переляку.
показати весь коментар
13.05.2023 13:12 Відповісти
Знову атака на НАТО ! Тепер вже бульбаши пішли проти натівських генералів. То чого ж терпіти? Як проти кацапів страшно, то бульбашів треба ... визволяти від кацапських підлабузників. Та й батьку треба вже утилізувати.
показати весь коментар
13.05.2023 14:02 Відповісти
Главное не обострять.
показати весь коментар
13.05.2023 20:46 Відповісти
І знову стерпіли жесть
показати весь коментар
13.05.2023 23:07 Відповісти
 
 