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Рашисти обстрілюють Харківщину, двоє людей поранено, - ОВА

прокуратура,харківщина

Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на жаль, є постраждалі.

"Сьогодні російські окупанти обстріляли с. Хатнє Купʼянського району. Поранення зазнала жінка 43 років. Крім того, внаслідок обстрілу с. Огірцеве Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 61 року. Наразі медики надають постраждалим допомогу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав ракетного удару системою С-300 поблизу Борової на Харківщині, - ОВА

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Момент сбития российского вертолета в Клинцах Брянской области рф.вже збиваємо і над кацапською територією https://twitter.com/i/status/1657324638098079747
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13.05.2023 13:01 Відповісти
Хоча можливо що самі збили,кацапські ПВО рукожопи ще ті
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13.05.2023 13:04 Відповісти
 
 