Рашисти обстрілюють Харківщину, двоє людей поранено, - ОВА

Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на жаль, є постраждалі.

"Сьогодні російські окупанти обстріляли с. Хатнє Купʼянського району. Поранення зазнала жінка 43 років. Крім того, внаслідок обстрілу с. Огірцеве Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 61 року. Наразі медики надають постраждалим допомогу", - йдеться у повідомленні.

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