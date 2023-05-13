Рашисти обстрілюють Харківщину, двоє людей поранено, - ОВА
Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на жаль, є постраждалі.
"Сьогодні російські окупанти обстріляли с. Хатнє Купʼянського району. Поранення зазнала жінка 43 років. Крім того, внаслідок обстрілу с. Огірцеве Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 61 року. Наразі медики надають постраждалим допомогу", - йдеться у повідомленні.
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Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар13.05.2023 13:01 Відповісти Мені подобається 1
Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар13.05.2023 13:04 Відповісти Мені подобається 1
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